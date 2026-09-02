Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Nico O'Reilly buka-bukaan soal pelajaran kejujuran brutal dari Pep Guardiola yang membantunya menjadi superstar Manchester City
Beralih dari prospek akademi menjadi bek elite
Menembus tim utama Manchester City bisa dibilang menjadi salah satu tantangan terberat dalam sepakbola dunia, yang menuntut jauh lebih dari sekadar kemampuan teknik alami. Transisi dari prospek tim muda menjadi bintang senior mapan membutuhkan disiplin taktik yang luar biasa, ketangguhan mental, dan kesediaan untuk beradaptasi dengan standar kepelatihan paling ketat dalam sepakbola modern.
Bagi O'Reilly, perjalanan itu mencapai puncaknya lewat musim terobosan yang sensasional pada musim lalu, performa yang membuatnya meraih penghargaan bergengsi PFA Young Player of the Year, dengan bek kiri berusia 21 tahun itu kian menegaskan statusnya sebagai salah satu bek muda paling menarik di Eropa.
Namun, jalannya menuju ketenaran di bawah mantan manajer Guardiola bukan tanpa hambatan, dan ia membutuhkan sebuah tamparan realitas untuk mengangkat permainannya ke standar elite.
- GOAL
O'Reilly membeberkan cek realita brutal dari Guardiola
Menjalani tuntutan ruang ganti level elite membutuhkan perkembangan yang konstan, dengan O'Reilly, dalam wawancara eksklusif bersama Adebayo Akinfenwa di Beast Mode On Podcast, mengungkap masukan blak-blakan yang pada akhirnya mengubah permainannya.
Meski memiliki kualitas teknik yang diharapkan dari lulusan akademi Manchester City, pemain muda itu mengakui ia harus mengubah etos kerjanya secara drastis. Pemain internasional Inggris itu menjelaskan bagaimana mantan bos Catalan-nya memaparkan dengan sangat jelas apa yang kurang dari kemampuannya dalam bertahan.
Ia berkata: "Saat saya pertama kali menembus tim, dia berkata; 'Dengan bola, tidak ada masalah, tetapi tanpa bola Anda harus lebih agresif. Lebih lapar. Lebih besar keinginan'. Dan itu sesuatu yang saya pegang dan itulah yang membantu saya mencapai posisi saya musim lalu serta kepercayaan yang dia miliki kepada saya. Saya pikir itu pelajaran terbesar yang dia berikan kepada saya."
Pengorbanan di balik kebangkitan seorang superstar
Perjalanan untuk menjadi bagian tetap dalam skuad City saat ini di bawah Enzo Maresca dimulai jauh sebelum intervensi taktik Guardiola. Mencapai puncak Premier League membutuhkan tingkat dedikasi yang kerap menjauhkan para pemain muda penuh harapan dari teman-teman sebayanya.
O'Reilly merefleksikan biaya pribadi dari pendidikan sepak bolanya, dengan mengakui bahwa masa remajanya sangat berbeda dibandingkan teman-temannya. Bek sayap itu menjelaskan bahwa jam malam lebih awal dan jadwal latihan tanpa henti adalah syarat yang tidak bisa ditawar untuk meraih kesuksesan.
Ia menambahkan: "Saat masih sekolah, ketika Anda lebih muda, 14, 15, bahkan sedikit lebih muda dari itu. Teman-teman Anda pergi ke pesta, nongkrong sampai larut malam dan Anda seperti harus tidak pergi lalu berkata, 'Saya tidak bisa pergi, saya ada latihan'. Itu adalah salah satu pengorbanan, tumbuh berbeda dari semua orang. Sepanjang hidup dan karier saya, saya mendedikasikan segalanya untuk sepak bola. Anda tidak tumbuh sebagai anak yang normal."
Pengorbanan-pengorbanan awal itu jelas terbayar, membawanya berhadapan dengan yang terbaik dalam olahraga ini, dengan O'Reilly menyebut Lionel Messi sebagai penyerang tersulit yang pernah ia hadapi. Menatap masa depan, bintang City itu juga menjagokan prospek Liverpool Rio Ngumoha untuk menjalani musim 2026-27 yang luar biasa, dengan menggambarkan remaja tersebut sebagai talenta yang "sangat, sangat spesial".
Saksikan episode lengkapnya
Lihat setiap episode Beast Mode On Podcast melalui channel YouTube resmi.
Anda juga bisa mendengarkan episode penuhnya melalui Spotify.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami