Perjalanan untuk menjadi bagian tetap dalam skuad City saat ini di bawah Enzo Maresca dimulai jauh sebelum intervensi taktik Guardiola. Mencapai puncak Premier League membutuhkan tingkat dedikasi yang kerap menjauhkan para pemain muda penuh harapan dari teman-teman sebayanya.

O'Reilly merefleksikan biaya pribadi dari pendidikan sepak bolanya, dengan mengakui bahwa masa remajanya sangat berbeda dibandingkan teman-temannya. Bek sayap itu menjelaskan bahwa jam malam lebih awal dan jadwal latihan tanpa henti adalah syarat yang tidak bisa ditawar untuk meraih kesuksesan.

Ia menambahkan: "Saat masih sekolah, ketika Anda lebih muda, 14, 15, bahkan sedikit lebih muda dari itu. Teman-teman Anda pergi ke pesta, nongkrong sampai larut malam dan Anda seperti harus tidak pergi lalu berkata, 'Saya tidak bisa pergi, saya ada latihan'. Itu adalah salah satu pengorbanan, tumbuh berbeda dari semua orang. Sepanjang hidup dan karier saya, saya mendedikasikan segalanya untuk sepak bola. Anda tidak tumbuh sebagai anak yang normal."

Pengorbanan-pengorbanan awal itu jelas terbayar, membawanya berhadapan dengan yang terbaik dalam olahraga ini, dengan O'Reilly menyebut Lionel Messi sebagai penyerang tersulit yang pernah ia hadapi. Menatap masa depan, bintang City itu juga menjagokan prospek Liverpool Rio Ngumoha untuk menjalani musim 2026-27 yang luar biasa, dengan menggambarkan remaja tersebut sebagai talenta yang "sangat, sangat spesial".