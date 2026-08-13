Nico Gonzalez berada di Turin dan sudah bergabung dengan Juventus, sambil menunggu perkembangan di bursa transfer hingga 1 September, hari penutupan jendela transfer musim panas. Untuk pemain kelahiran 1998 itu, sesi latihannya berlangsung intens, seperti terlihat dari video yang diunggah di kanal media sosial klub.





Pemain Argentina itu, yang kembali dari liburan setelah tampil di Piala Dunia, yang berakhir dengan kekalahan Argentina-nya di final melawan Spanyol, masih terikat kontrak dengan Juventus hingga 30 Juni 2029, tetapi targetnya adalah tidak bertahan di Continassa dan keinginannya adalah kembali mengenakan seragam Atletico Madrid, klub yang dibelanya dengan status pinjaman pada musim 2025-26, dengan catatan 37 penampilan dan 5 gol.



