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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Nico Gonzalez sudah tiba di Turin: penolakan kepada Spalletti, dana segar yang diinginkan Juventus

Juventus
Transfers
Atletico Madrid
N. Gonzalez

Antara Atletico Madrid dan Juventus masih terjadi kebuntuan di bursa transfer untuk pemain Argentina itu

Nico Gonzalez berada di Turin dan sudah bergabung dengan Juventus, sambil menunggu perkembangan di bursa transfer hingga 1 September, hari penutupan jendela transfer musim panas. Untuk pemain kelahiran 1998 itu, sesi latihannya berlangsung intens, seperti terlihat dari video yang diunggah di kanal media sosial klub.


Pemain Argentina itu, yang kembali dari liburan setelah tampil di Piala Dunia, yang berakhir dengan kekalahan Argentina-nya di final melawan Spanyol, masih terikat kontrak dengan Juventus hingga 30 Juni 2029, tetapi targetnya adalah tidak bertahan di Continassa dan keinginannya adalah kembali mengenakan seragam Atletico Madrid, klub yang dibelanya dengan status pinjaman pada musim 2025-26, dengan catatan 37 penampilan dan 5 gol.


  • Permintaan dan penawaran

    Kisah ini sudah diketahui: Atletico sengaja memastikan syarat yang ditetapkan (jumlah penampilan di La Liga) bersama Juventus untuk kewajiban pembelian permanen senilai 32 juta euro tidak tercapai, tetapi ingin kembali memiliki Nico dalam skuad, dengan menyiapkan negosiasi baru dengan Juventus. Jarak antara kedua klub, hingga saat ini, masih cukup lebar: di hadapan tawaran Atletico sebesar 20-22 juta euro, Juventus meminta setidaknya 28-30 juta, keyakinan yang diperkuat oleh Piala Dunia yang bagus yang dijalani winger tim nasional Argentina itu.


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  • Penolakan kepada Spalletti dan dana cadangan kecil

    Dalam konteks ini, Spalletti ikut masuk, yang tentu tidak akan keberatan memiliki Nico Gonzalez dalam skuadnya, tetapi saat menghadapi penjajakan dari pelatih Juventus, posisi sang pemain tegas: tidak ada keinginan untuk mencoba lagi bersama Juve setelah musim 2024-25 yang negatif. Kesan yang muncul adalah bahwa solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat baru akan tercapai mendekati fase-fase terakhir bursa transfer: keinginan pemain dan Atletico, serta kebutuhan Juve untuk mendapatkan dana tambahan yang berguna bagi aktivitas di bursa transfer pemain masuk.

  • VIDEO LATIHAN



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