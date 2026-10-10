AFP
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Nico Gonzalez mengikat masa depannya di Juventus setelah pemain internasional Argentina itu menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang bernilai besar
Komitmen baru di Turin
Juventus secara resmi mengonfirmasi bahwa pemain internasional Argentina Gonzalez telah menandatangani kontrak baru dengan klub. Kesepakatan anyar itu akan membuat sang winger tetap di Turin hingga akhir musim 2029-30.
Pengumuman tersebut melengkapi perubahan situasi yang luar biasa bagi pemain berusia 28 tahun itu. Gonzalez awalnya bergabung dengan raksasa Italia tersebut pada musim panas 2024, tetapi musim pertamanya sangat terganggu oleh cedera dan pergantian manajer.
Setelah itu, ia diizinkan meninggalkan klub dengan status pinjaman untuk musim 2025-26. Namun, kini ia kembali menegaskan dirinya sebagai bagian penting dalam rencana Spalletti untuk musim ini.
- AFP
Masa peminjaman di Madrid
Gonzalez menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Atletico Madrid, Spanyol. Ia menikmati waktunya di ibu kota Spanyol itu, tetapi gagal memenuhi jumlah penampilan yang dibutuhkan di La Liga untuk memicu klausul kewajiban pembelian.
Atletico dilaporkan mencoba menegosiasikan transfer permanen pada musim panas. Namun, mereka mengajukan biaya yang jauh lebih rendah daripada klausul €32 juta yang telah disepakati, dan kompromi tidak dapat dicapai.
Juventus mengonfirmasi kontrak barunya lewat pernyataan di situs resmi klub. "Kontrak baru ini menegaskan keinginan untuk melanjutkan perjalanan yang dimulai pada musim panas 2024 saat Nico pertama kali tiba di Turin," demikian pengumuman klub.
Tampil menonjol di bawah Spalletti
Setelah kembali ke Italia, Gonzalez mampu memaksimalkan peluang di tim utama. Cedera yang menimpa beberapa penyerang kunci, termasuk penyerang bintang Kenan Yildiz, memaksa Spalletti sangat bergantung pada pemain Argentina itu. Ia sudah mencatatkan lima penampilan di semua kompetisi musim ini, termasuk menjadi starter dalam tiga laga Serie A terakhir.
Pernyataan klub itu menyoroti dampaknya yang lebih luas, dengan menyebut: "Gaya bermainnya menghadirkan ketidakpastian dan opsi taktis di lini depan saat Juventus menghadapi musim yang padat, dipadukan dengan pengalaman dan karakter yang membuatnya menjadi sosok panutan yang berharga bagi skuad, baik di dalam maupun di luar lapangan."
- AFP
Menatap masa depan
Perpanjangan kontrak ini mengakhiri semua spekulasi yang tersisa mengenai masa depannya. Juventus jelas telah menunjukkan keyakinan mereka terhadap kemampuannya, dengan memberi penghargaan atas performa terbarunya melalui komitmen jangka panjang.
Dengan total 45 penampilan dan tujuh gol untuk klub sejauh ini, Gonzalez kini memiliki pijakan yang stabil untuk berkembang lebih jauh. Ia diharapkan memainkan peran sentral saat Spalletti menjalani jadwal pertandingan yang padat.
Seiring para pemain kunci pulih dari cedera, Gonzalez akan menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan tempat di starting XI. Namun, kesepakatan baru ini menegaskan statusnya sebagai anggota skuad Juventus yang sangat dihargai.
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