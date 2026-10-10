Juventus secara resmi mengonfirmasi bahwa pemain internasional Argentina Gonzalez telah menandatangani kontrak baru dengan klub. Kesepakatan anyar itu akan membuat sang winger tetap di Turin hingga akhir musim 2029-30.

Pengumuman tersebut melengkapi perubahan situasi yang luar biasa bagi pemain berusia 28 tahun itu. Gonzalez awalnya bergabung dengan raksasa Italia tersebut pada musim panas 2024, tetapi musim pertamanya sangat terganggu oleh cedera dan pergantian manajer.

Setelah itu, ia diizinkan meninggalkan klub dengan status pinjaman untuk musim 2025-26. Namun, kini ia kembali menegaskan dirinya sebagai bagian penting dalam rencana Spalletti untuk musim ini.