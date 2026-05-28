Niclas Fullkrug diminati oleh klub-klub MLS, La Liga, dan Serie A, sementara AC Milan memilih untuk tidak menggunakan opsi pembelian atas striker West Ham tersebut setelah masa pinjamannya yang mengecewakan

AC Milan telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian Fullkrug, menyusul masa peminjamannya yang mengecewakan di San Siro. Rossoneri sebenarnya telah menyepakati kesepakatan untuk merekrut striker tersebut secara permanen dari West Ham United dengan biaya sekitar €5 juta, namun kurangnya kontribusinya di Italia telah meyakinkan klub untuk mencari alternatif lain, menurut Sky Sports.

Masa bakti Fullkrug di Milan jauh dari kata produktif, karena pemain berusia 33 tahun itu hanya tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi. Yang lebih mengkhawatirkan bagi raksasa Serie A itu adalah dia hanya dipercaya menjadi starter dalam tiga pertandingan, dengan mencetak satu gol selama 647 menit di lapangan. Dengan jajaran petinggi klub yang mencari opsi yang lebih dinamis, mantan pemain Borussia Dortmund itu akan kembali ke London karena raksasa Italia itu mengabaikan hak mereka untuk membeli.