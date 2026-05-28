Niclas Fullkrug diminati oleh klub-klub MLS, La Liga, dan Serie A, sementara AC Milan memilih untuk tidak menggunakan opsi pembelian atas striker West Ham tersebut setelah masa pinjamannya yang mengecewakan
Milan menolak tawaran transfer permanen untuk striker asal Jerman
AC Milan telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian Fullkrug, menyusul masa peminjamannya yang mengecewakan di San Siro. Rossoneri sebenarnya telah menyepakati kesepakatan untuk merekrut striker tersebut secara permanen dari West Ham United dengan biaya sekitar €5 juta, namun kurangnya kontribusinya di Italia telah meyakinkan klub untuk mencari alternatif lain, menurut Sky Sports.
Masa bakti Fullkrug di Milan jauh dari kata produktif, karena pemain berusia 33 tahun itu hanya tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi. Yang lebih mengkhawatirkan bagi raksasa Serie A itu adalah dia hanya dipercaya menjadi starter dalam tiga pertandingan, dengan mencetak satu gol selama 647 menit di lapangan. Dengan jajaran petinggi klub yang mencari opsi yang lebih dinamis, mantan pemain Borussia Dortmund itu akan kembali ke London karena raksasa Italia itu mengabaikan hak mereka untuk membeli.
West Ham terancam tersingkir setelah dua kekecewaan berturut-turut
Meskipun masih terikat kontrak di London Stadium hingga 2028, Fullkrug tak lagi memiliki masa depan bersama West Ham United pasca degradasi mereka ke Championship. The Hammers sangat ingin melepas penyerang veteran tersebut, terutama karena kendala finansial yang terkait dengan berkompetisi di divisi kedua. Fullkrug saat ini menerima gaji kotor lebih dari €3 juta per bulan, angka yang sangat ingin dihilangkan klub dari beban gaji mereka.
Kepindahan striker ini ke Liga Premier pada 2024 merupakan investasi mahal bagi West Ham, yang membayar €27 juta ditambah bonus potensial untuk memboyongnya dari Dortmund. Namun, masa baktinya di Inggris diwarnai oleh rentetan cedera yang mengerikan. Fullkrug absen dalam lebih dari 30 pertandingan karena berbagai masalah kebugaran, dan ketika ia tampil, ia hanya mencetak tiga gol dalam 29 penampilan. Baik pemain maupun klub kini sepakat bahwa perpisahan permanen adalah solusi terbaik musim panas ini.
Terdapat minat global dari MLS dan Eropa
Menurut Sky Sports, meski performa terbarunya kurang memuaskan, Fullkrug tetap memiliki reputasi yang menarik minat klub-klub dari seluruh dunia. Klub-klub Major League Soccer dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang target ini ke Amerika Serikat, sementara beberapa tim di La Liga dan Serie A juga terus memantau perkembangannya. Prospek kesepakatan dengan harga yang lebih terjangkau menjadikannya opsi jangka pendek yang menarik bagi klub-klub yang membutuhkan pemain berpengalaman di sepertiga akhir lapangan.
Kemungkinan kembalinya ke Bundesliga mulai terlihat
Kembalinya sang pemain ke tanah airnya pun tampaknya sudah di depan mata, dengan Werder Bremen dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan untuk membawa kembali mantan bintang mereka ke Weserstadion. Pembicaraan awal telah berlangsung antara kedua belah pihak, namun kesepakatan apa pun akan bergantung pada kesediaan sang striker untuk secara signifikan menurunkan tuntutan gajinya agar sesuai dengan anggaran klub Jerman tersebut.
Bagi Fullkrug, langkah selanjutnya sangat krusial karena ia berusaha keluar dari siklus cedera dan penampilan di bangku cadangan. Setelah gagal masuk skuad Piala Dunia Jerman dan menanggung kekecewaan degradasi serta pinjaman yang gagal, penyerang veteran ini berada di persimpangan karier. Apakah ia memilih pasar MLS yang sedang berkembang, kesempatan lain di liga top Eropa, atau kembalinya yang penuh kenangan ke Bundesliga, masih harus dilihat.