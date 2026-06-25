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Nicky Butt menjelaskan mengapa 'orang-orang bersikap dingin' terhadap Cristiano Ronaldo sambil membongkar seperti apa sosok mantan rekan setimnya di Man Utd itu di ruang ganti
Kenyataan di balik sosok Ronaldo
Ronaldo sering digambarkan sebagai sosok yang individualis, namun Butt berusaha membantah mitos-mitos tersebut dengan menceritakan pengalaman pribadinya bersama ikon asal Portugal itu. Gelandang peraih banyak penghargaan ini, yang memiliki sejarah gemilang di Old Trafford dengan enam gelar Liga Premier dan satu trofi Liga Champions di antara berbagai penghargaan lainnya, menghabiskan satu musim bersama Ronaldo setelah sang penyerang itu bergabung pada musim panas 2003. Butt menegaskan bahwa bintang Al-Nassr saat ini adalah sosok yang secara alami suka bercanda dan menikmati kekompakan dalam lingkungan tim.
Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Butt menjelaskan, “Sebenarnya, Cristiano itu pemuda yang sangat menyenangkan. Dia orang yang asyik, lucu, dan selalu ikut serta dalam canda tawa. Dia jelas seorang superstar besar, seorang miliarder, tapi sebenarnya dia orang yang asyik untuk diajak ngobrol. Masalahnya ada pada orang lain; mereka agak menjaga jarak darinya karena kagum padanya.”
- Getty Images Sport
Menanggapi perdebatan mengenai sikap kerja sama dalam tim
Kritik yang terus-menerus dilontarkan kepada Ronaldo sepanjang kariernya — terutama di tahun-tahun terakhirnya — adalah persepsi bahwa ia kurang aktif dalam bertahan. Namun, Butt berpendapat bahwa gaya bermain sang veteran itu merupakan kebutuhan yang telah diperhitungkan, bukan kurangnya komitmen terhadap kepentingan tim. Ia membandingkan pendekatan Ronaldo dengan rival lamanya, Lionel Messi, sambil menyoroti bagaimana kedua pemain tersebut mengatur pengeluaran tenaga fisik mereka.
“Dia selalu ada di lapangan, dia pemain tim yang sangat, sangat baik. Dia mungkin tidak terlihat seperti itu di lapangan, dia bisa terlihat seolah-olah hanya berdiri diam,” tambah Butt. “Tapi Lionel Messi juga sama; mereka sudah mencapai level dan usia tertentu, dan mereka tidak sekadar berlari-lari di lapangan, melainkan menghemat energi mereka untuk mencetak gol. Orang-orang mengatakan dia bisa menjadi masalah bagi tim sepak bola saat performa tim sedang buruk, tetapi saat performa tim sedang bagus dan mereka menguasai bola, dia menjadi ancaman dan dia telah membuktikannya berkali-kali.”
Membungkam para pengkritik di panggung besar
Perdebatan seputar peran Ronaldo dalam sepak bola level tertinggi semakin memanas selama Piala Dunia 2026. Setelah Portugal bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka, Ronaldo menghadapi kritik tajam dari banyak pakar yang menuntut agar ia dicadangkan. Namun, striker berusia 41 tahun itu tampil gemilang pada pertandingan grup kedua, mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan. Perubahan drastis ini mendorong sesama legenda Manchester United, Rio Ferdinand, untuk membela kapten Portugal tersebut dengan penuh semangat di media sosial setelah penampilannya yang menentukan kemenangan.
Ferdinand membalas para kritikus dengan tegas, mengatakan, “Cristiano! Ya Tuhan, inilah yang dia lakukan! Serius: Cristiano Ronaldo sudah meninggalkan jejaknya di Piala Dunia ini. Dan tahukah kalian? Bagi semua yang meragukannya… Bagaimana bisa kalian meragukan seorang pria yang sedang menuju 1.000 gol? Pemain Portugal dengan gol terbanyak di Piala Dunia: dia baru saja melampaui Eusebio, sang legenda Eusebio. Satu-satunya orang yang masih hidup yang mencetak gol di enam Piala Dunia. Mengatakan bahwa pria ini sudah benar-benar habis, bahwa dia tidak seharusnya bermain, bahwa dia merugikan tim, dan sebagainya... Tidak banyak penyerang tengah di dunia ini yang bergerak seperti itu."
- AFP
Mentalitas pemenang tetap ada
Butt sependapat bahwa Ronaldo justru tampil gemilang saat orang-orang meragukan kemampuannya, sesuatu yang telah dilakukannya sejak kedatangannya di Manchester saat masih remaja. “Saya tahu dia akan bangkit dari penampilan buruk di laga pertama itu; dia mengalami sedikit kendala, begitu pula seluruh tim,” kata Butt. “Dia selalu membuktikan bahwa orang-orang salah, dan itulah yang telah dilakukannya sejak masih kecil.”
Portugal dan Ronaldo kini mengalihkan fokus mereka ke laga terakhir fase grup melawan Kolombia. Tim asal Amerika Selatan itu saat ini memimpin klasemen dengan enam poin, sementara Portugal berada tepat di belakangnya dengan empat poin setelah hasil imbang pada laga perdana melawan DR Kongo. Hal ini membuat Portugal harus meraih kemenangan untuk merebut posisi teratas, dengan Ronaldo berupaya mempertahankan performa mencetak golnya guna mengantarkan negaranya ke babak gugur sebagai juara grup.