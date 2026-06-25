Nicky Butt menjelaskan mengapa 'orang-orang bersikap dingin' terhadap Cristiano Ronaldo sambil membongkar seperti apa sosok mantan rekan setimnya di Man Utd itu di ruang ganti

Ronaldo sering digambarkan sebagai sosok yang individualis, namun Butt berusaha membantah mitos-mitos tersebut dengan menceritakan pengalaman pribadinya bersama ikon asal Portugal itu. Gelandang peraih banyak penghargaan ini, yang memiliki sejarah gemilang di Old Trafford dengan enam gelar Liga Premier dan satu trofi Liga Champions di antara berbagai penghargaan lainnya, menghabiskan satu musim bersama Ronaldo setelah sang penyerang itu bergabung pada musim panas 2003. Butt menegaskan bahwa bintang Al-Nassr saat ini adalah sosok yang secara alami suka bercanda dan menikmati kekompakan dalam lingkungan tim.

Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Butt menjelaskan, “Sebenarnya, Cristiano itu pemuda yang sangat menyenangkan. Dia orang yang asyik, lucu, dan selalu ikut serta dalam canda tawa. Dia jelas seorang superstar besar, seorang miliarder, tapi sebenarnya dia orang yang asyik untuk diajak ngobrol. Masalahnya ada pada orang lain; mereka agak menjaga jarak darinya karena kagum padanya.”