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Nicky Butt Salford City 2023-24Getty Images
Yosua Arya

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Nicky Butt mengkritik habis-habisan sistem Man Utd yang 'konyol' saat tiket musiman para penggemar diblokir menjelang musim baru

Manchester United
Premier League

Nicky Butt mengkritik pembatasan tiket musiman yang diterapkan Manchester United setelah para pendukung terjebak dalam tindakan keras klub untuk memberantas penjualan tiket gelap. Mantan gelandang Setan Merah itu berpendapat bahwa penggemar sejati seharusnya diizinkan untuk membagikan tiket kepada keluarga dan teman tanpa harus menghadapi sanksi.

  • Butt mempertanyakan kebijakan tiket

    Butt mengkritik kebijakan tiket musiman United setelah akun sejumlah pendukung dibatasi sebagai bagian dari tindakan tegas klub untuk memberantas penjualan tiket gelap menjelang musim baru. Mantan gelandang United itu menanggapi hal tersebut setelah ribuan penggemar terdampak, termasuk Ruari, pemegang tiket musiman berusia enam tahun, yang akunnya tetap dibatasi meskipun keluarganya telah mengajukan banding.

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    Mantan bintang itu melontarkan kritik pedas

    Dalam wawancara dengan Paddy Power, Butt tidak segan-segan mengkritik sistem tersebut, sambil menegaskan bahwa para pendukung seharusnya bebas memberikan tiket kepada orang yang mereka kenal jika mereka tidak bisa menghadiri pertandingan.

    "Menurut saya, sistem itu konyol. Jika Anda membayar sesuatu dan ingin memberikannya kepada orang lain, Anda seharusnya boleh melakukannya," kata Butt. "Saya pernah melakukannya dengan tiket saya kepada anak saya, kepada teman-temannya. Jika Anda telah membeli tiket musiman dan ingin memberikannya kepada enam orang berbeda yang semuanya adalah teman atau keluarga Anda, dan Anda tidak bisa menggunakannya, apa salahnya?

    "Saya sama sekali tidak setuju dengan praktik penjualan tiket gelap di mana pun. Saya tidak berpikir ini bisa dikategorikan sebagai penjualan tiket gelap. Jika Anda memberikannya kepada orang-orang yang Anda kenal... bagaimana jika Anda punya enam keponakan? Ini benar-benar gila. Saya tidak mengerti. Selama Anda tidak menjualnya kembali dan mengambil untung, saya pikir tidak masalah untuk membagikannya."

  • Sebuah keluarga menjadi korban tindakan penertiban

    Ibu Ruari, Katie, mengatakan bahwa ia hanya mengurus pemesanan tiket untuk sekelompok 19 kerabat dan teman agar mereka bisa duduk bersama di Old Trafford. Ia menegaskan tidak ada tiket yang dijual untuk mencari keuntungan, dan kursi-kursi yang tidak terpakai hanya diteruskan melalui sistem resmi klub.

    Menurut BBC, United menyatakan bahwa pola aktivitas tersebut menunjukkan akun tersebut dikelola di luar proses yang diizinkan, meskipun klub tidak menuduh keluarga tersebut menjual kembali tiket atau menggunakan bot. Katie telah mengajukan banding lanjutan setelah menggambarkan tanggapan awal sebagai “penolakan otomatis berbasis AI”.

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    Proses banding masih berlanjut menjelang pertandingan pembuka

    Akun Ruari tetap diblokir setelah klub mempertahankan keputusannya, sehingga keluarga tersebut dipastikan tidak dapat menyaksikan pertandingan pembuka Liga Premier United melawan Hull. The Red Devils menolak berkomentar mengenai kasus tersebut, namun menyatakan bahwa langkah-langkah serupa untuk memberantas penjualan tiket gelap pada musim lalu berhasil menyita lebih dari 14.000 tiket senilai lebih dari £1 juta sebelum mendistribusikannya kembali melalui saluran resmi.

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