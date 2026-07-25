Nicky Butt mengkritik habis-habisan sistem Man Utd yang 'konyol' saat tiket musiman para penggemar diblokir menjelang musim baru

Dalam wawancara dengan Paddy Power, Butt tidak segan-segan mengkritik sistem tersebut, sambil menegaskan bahwa para pendukung seharusnya bebas memberikan tiket kepada orang yang mereka kenal jika mereka tidak bisa menghadiri pertandingan.

"Menurut saya, sistem itu konyol. Jika Anda membayar sesuatu dan ingin memberikannya kepada orang lain, Anda seharusnya boleh melakukannya," kata Butt. "Saya pernah melakukannya dengan tiket saya kepada anak saya, kepada teman-temannya. Jika Anda telah membeli tiket musiman dan ingin memberikannya kepada enam orang berbeda yang semuanya adalah teman atau keluarga Anda, dan Anda tidak bisa menggunakannya, apa salahnya?

"Saya sama sekali tidak setuju dengan praktik penjualan tiket gelap di mana pun. Saya tidak berpikir ini bisa dikategorikan sebagai penjualan tiket gelap. Jika Anda memberikannya kepada orang-orang yang Anda kenal... bagaimana jika Anda punya enam keponakan? Ini benar-benar gila. Saya tidak mengerti. Selama Anda tidak menjualnya kembali dan mengambil untung, saya pikir tidak masalah untuk membagikannya."