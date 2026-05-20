Nick Woltemade tak akan kemana-mana! Newcastle mendukung pemain termahal mereka untuk bersinar di musim keduanya, sementara Eddie Howe tetap mempercayai penyerang asal Jerman tersebut
Kesabaran dalam menandatangani kontrak rekor
Menurut Telegraph Sport, Newcastle telah memutuskan untuk mempertahankan Woltemade setidaknya untuk satu musim lagi, dengan keyakinan bahwa ia akan tampil jauh lebih efektif sekarang setelah memahami tuntutan Liga Premier. Setelah pindah dari Stuttgart dengan rekor transfer klub sebesar £64 juta pada Agustus lalu, sang penyerang kesulitan mendapatkan menit bermain dan mencetak gol selama musim dingin. Kelelahan yang dialaminya di awal musim sebagian disebabkan oleh keadaan; cedera yang dialami Yoane Wissa membuatnya harus bermain di setiap pertandingan. Ia sering terlihat tidak siap menghadapi kecepatan dan fisik sepak bola Inggris dan dengan bijak ditarik keluar dari tim saat terlihat kelelahan, sementara eksperimen singkat untuk mengubahnya menjadi pemain tengah pada akhirnya gagal.
Cerita tentang dua babak
Meskipun memulai kariernya di Newcastle dengan gemilang, di mana ia mencetak enam gol dalam 11 penampilan pertamanya, peluangnya untuk mencetak gol pun segera mengering. Menjelang pekan terakhir musim ini, Woltemade hanya berhasil melepaskan 13 tembakan tepat sasaran di liga. Sebagai penyerang tengah tradisional, ia kurang memiliki kecepatan dan kelincahan untuk memimpin tekanan massal tim. Untuk seorang pemain bertubuh besar, ia juga sangat lemah dalam duel udara, sering gagal menyambut umpan silang atau mengikuti pergerakan pemain sayapnya. Saat bertanding di kandang lawan, ia menjadi masalah taktis; karena ia terus-menerus turun ke belakang untuk menguasai bola, tim lawan dengan mudah menekan ke depan dan memadati area tengah lapangan.
Menemukan kesesuaian taktis yang tepat
Namun, Eddie Howe dan staf kepelatihannya baru-baru ini berhasil meraih kesuksesan dengan menempatkan Woltemade pada posisi penyerang yang lebih dalam. Munculnya Will Osula, yang secara efektif menggantikan peran penting yang dulu dijalankan Alexander Isak bagi tim, telah sangat menguntungkan Woltemade. Bermain di ruang-ruang kosong di belakang striker utama, ia tampil gemilang dalam laga tandang yang berakhir imbang melawan Nottingham Forest dan kemenangan 3-1 atas West Ham pada Minggu lalu. Mencetak gol liga pertamanya sejak Desember melawan The Hammers, Woltemade menunjukkan kecerdasan sepak bolanya yang jelas, kemampuan teknis, dan etos kerja yang kuat untuk merebut kembali bola.
Tetap kokoh di pasar
Menjelang dibukanya jendela transfer, petinggi Newcastle sependapat dengan pandangan manajer mereka, yang memandang sang penyerang sebagai investasi jangka panjang. Bahkan jika Woltemade tampil gemilang bersama Jerman di Piala Dunia musim panas ini dan menarik minat klub lain, pihak klub yakin tidak ada klub yang bisa menandingi biaya transfer sebesar £64 juta yang telah mereka bayarkan. Selain itu, ia tetap menjadi sosok yang sangat populer di ruang ganti dan di kalangan pendukung. Setelah mencetak 11 gol dalam 35 penampilan sebagai starter di semua kompetisi musim ini, Newcastle mengandalkan pramusim penuh untuk membuka potensi sebenarnya dan membenarkan pengeluaran finansial besar yang mereka keluarkan.