Nick Woltemade tak akan kemana-mana! Newcastle mendukung pemain termahal mereka untuk bersinar di musim keduanya, sementara Eddie Howe tetap mempercayai penyerang asal Jerman tersebut

Menurut Telegraph Sport, Newcastle telah memutuskan untuk mempertahankan Woltemade setidaknya untuk satu musim lagi, dengan keyakinan bahwa ia akan tampil jauh lebih efektif sekarang setelah memahami tuntutan Liga Premier. Setelah pindah dari Stuttgart dengan rekor transfer klub sebesar £64 juta pada Agustus lalu, sang penyerang kesulitan mendapatkan menit bermain dan mencetak gol selama musim dingin. Kelelahan yang dialaminya di awal musim sebagian disebabkan oleh keadaan; cedera yang dialami Yoane Wissa membuatnya harus bermain di setiap pertandingan. Ia sering terlihat tidak siap menghadapi kecepatan dan fisik sepak bola Inggris dan dengan bijak ditarik keluar dari tim saat terlihat kelelahan, sementara eksperimen singkat untuk mengubahnya menjadi pemain tengah pada akhirnya gagal.