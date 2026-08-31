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Nick Woltemade menimbulkan ‘masalah’ transfer bagi Newcastle, dengan Dietmar Hamann menyoroti ‘solusi terbaik’ untuk striker Jerman itu menjelang tenggat musim panas
Berapa banyak yang dikeluarkan Newcastle untuk Woltemade?
Newcastle mengeluarkan biaya rekor klub saat merekrut Woltemade dari Stuttgart pada akhir Agustus 2025. Dengan Bayern Munich menolak memenuhi tuntutan yang terus meningkat dari rival domestik, jalan pun terbuka bagi Newcastle untuk menuntaskan kesepakatan senilai £69 juta ($93 juta).
Gol kemenangan pada debutnya melawan Wolves membuat pemain 24 tahun itu langsung disayangi basis suporter setia di wilayah timur laut Inggris, tetapi beberapa pekan kemudian ia mencetak gol bunuh diri saat menghadapi rival berat, Sunderland.
- Getty
Berapa gol yang sudah dicetak Woltemade untuk Newcastle?
Ia menutup musim dengan torehan dua digit, setelah mencetak gol dalam 11 kesempatan di semua kompetisi, tetapi tempat sebagai starter reguler terbukti sulit untuk benar-benar diamankan. Situasi itu tetap sama setelah Eddie Howe menyerahkan kendali kepelatihan kepada Matthias Jaissle.
Dengan Yoane Wissa dan Will Osula menjadi ujung tombak, pertanyaan pun muncul apakah Woltemade memiliki masa depan jangka panjang di Newcastle.
Apakah Woltemade akan diuntungkan oleh transfer lain?
Ketika ditanya apakah kepindahan lain bisa menjadi opsi terbaik untuk semua pihak, dengan tempat di skuad Jerman juga perlu diperhitungkan, eks gelandang Newcastle United Hamann, berbicara dalam kerja sama dengan Betinia, mengatakan kepada GOAL saat membahas kompatriotnya: “Masalahnya adalah jika Anda membayar uang sebesar itu. Bayern Munich menawar 55 atau 60 juta, lalu Newcastle datang dan mereka membayar 85 atau 90. Jadi, saya pikir saat itu keputusan yang cukup mudah bagi Stuttgart untuk melepasnya.
“Dan dia mengawali dengan baik, lalu entah kenapa dia seperti menemui jalan buntu. Saya mendengar laporan di Jerman bahwa dia belum betah. Saya pikir, saya tidak terlalu bisa melihat itu pada pemain muda yang pergi ke sana. Jelas, saya pernah berada di sana. Jika dia punya sedikit kesuksesan, tidak banyak tempat yang lebih baik daripada Newcastle untuk bermain. Para suporternya benar-benar luar biasa.
“Dan jika manajer Jerman tidak datang pada musim panas, saya akan bilang dia pasti pergi. Sekarang mungkin ada peluang karena saya dengar dia sudah mencoba memasukkannya ke dalam tim dan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
“Tapi saya pikir mungkin bagi kedua pihak, yang terbaik adalah jika ada solusi, mungkin peminjaman selama setahun dengan opsi pembelian. Namun masalahnya, seperti yang saya katakan, jika Anda membayar uang sebesar itu, saya rasa mereka tidak akan mendapatkan kembali uang yang mereka bayarkan untuknya. Jadi, Anda melihat opsi peminjaman, berharap semuanya berjalan baik dalam sebuah opsi jika dia memainkan jumlah pertandingan tertentu atau mencetak gol dalam jumlah tertentu.
“Hal lainnya adalah di Jerman, tidak banyak klub yang mampu membayar biaya sebesar itu. Mungkin hanya Bayern Munich. Dortmund mungkin bisa dipaksakan, tetapi mereka membeli beberapa pemain musim ini. Jadi, hanya ada segelintir klub. Mungkin kita sedang membicarakan dua atau tiga klub yang bahkan bisa menampungnya dengan status pinjaman karena dia mungkin juga bergaji besar.”
- Getty
Ke mana penyerang Jerman Woltemade bisa berlabuh?
Dortmund secara tentatif dikaitkan dengan upaya pada akhir bursa transfer untuk merekrut Woltemade, dengan Bayern tidak lagi tertarik mendatangkan penyerang depan yang bergerak santai itu karena kapten Inggris yang produktif terus menjadi ujung tombak bagi mereka.
Kepindahan ke Italia juga telah dimunculkan, dengan Juventus dan Napoli disebut-sebut termasuk di antara klub yang berminat memboyong penyerang Jerman itu ke Serie A. Newcastle mungkin memutuskan untuk menolak semua pendekatan, dengan Newcastle United telah lebih dulu berpisah dengan Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, dan Anthony Gordon dalam musim panas yang berat di Tyneside.
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