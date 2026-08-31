Ketika ditanya apakah kepindahan lain bisa menjadi opsi terbaik untuk semua pihak, dengan tempat di skuad Jerman juga perlu diperhitungkan, eks gelandang Newcastle United Hamann, berbicara dalam kerja sama dengan Betinia, mengatakan kepada GOAL saat membahas kompatriotnya: “Masalahnya adalah jika Anda membayar uang sebesar itu. Bayern Munich menawar 55 atau 60 juta, lalu Newcastle datang dan mereka membayar 85 atau 90. Jadi, saya pikir saat itu keputusan yang cukup mudah bagi Stuttgart untuk melepasnya.

“Dan dia mengawali dengan baik, lalu entah kenapa dia seperti menemui jalan buntu. Saya mendengar laporan di Jerman bahwa dia belum betah. Saya pikir, saya tidak terlalu bisa melihat itu pada pemain muda yang pergi ke sana. Jelas, saya pernah berada di sana. Jika dia punya sedikit kesuksesan, tidak banyak tempat yang lebih baik daripada Newcastle untuk bermain. Para suporternya benar-benar luar biasa.

“Dan jika manajer Jerman tidak datang pada musim panas, saya akan bilang dia pasti pergi. Sekarang mungkin ada peluang karena saya dengar dia sudah mencoba memasukkannya ke dalam tim dan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

“Tapi saya pikir mungkin bagi kedua pihak, yang terbaik adalah jika ada solusi, mungkin peminjaman selama setahun dengan opsi pembelian. Namun masalahnya, seperti yang saya katakan, jika Anda membayar uang sebesar itu, saya rasa mereka tidak akan mendapatkan kembali uang yang mereka bayarkan untuknya. Jadi, Anda melihat opsi peminjaman, berharap semuanya berjalan baik dalam sebuah opsi jika dia memainkan jumlah pertandingan tertentu atau mencetak gol dalam jumlah tertentu.

“Hal lainnya adalah di Jerman, tidak banyak klub yang mampu membayar biaya sebesar itu. Mungkin hanya Bayern Munich. Dortmund mungkin bisa dipaksakan, tetapi mereka membeli beberapa pemain musim ini. Jadi, hanya ada segelintir klub. Mungkin kita sedang membicarakan dua atau tiga klub yang bahkan bisa menampungnya dengan status pinjaman karena dia mungkin juga bergaji besar.”