Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Nggak terlalu merasakannya’ - Declan Rice mengabaikan kekhawatiran soal ketinggian setelah membantu Inggris mencatatkan ‘penampilan tandang terbaik’ di Stadion Azteca, Meksiko, dan melaju ke babak perempat final Piala Dunia melawan Norwegia
Tiga Singa menaklukkan Azteca
Inggris berhasil meraih apa yang oleh banyak orang disebut sebagai hasil "tandang" terbaik sepanjang sejarah mereka, sekaligus membungkam lebih dari 80.000 suporter fanatik di Estadio Azteca. Meskipun harus menghadapi atmosfer yang menakutkan dan tantangan fisik akibat bermain di ketinggian hampir 2.200 meter di atas permukaan laut, pasukan asuhan Thomas Tuchel menunjukkan tekad luar biasa untuk menahan serangan balik Meksiko yang penuh semangat. Dua gol dari Jude Bellingham dalam waktu hanya 98 detik menjadi pembuka bagi malam yang penuh drama di ibu kota tersebut.
Meskipun tuan rumah menikmati keunggulan jumlah pemain selama sebagian besar babak kedua, formasi pertahanan Inggris tetap kokoh sehingga mampu mempertahankan kemenangan. Rice tampil sangat mengesankan, mencakup area yang sangat luas meskipun kondisi cuaca yang dikhawatirkan banyak orang akan menghambat tim Eropa tersebut.
- Getty Images Sport
Rice menampik faktor ketinggian
Pemain Arsenal itu menggambarkan pengalaman tersebut sebagai puncak karier internasionalnya hingga saat ini, sekaligus menepis kekhawatiran sebelum pertandingan mengenai dampak ketinggian Mexico City terhadap performa tim. Rice dengan cepat menanggapi tantangan lingkungan yang oleh banyak pihak diperkirakan akan menghambat performa Three Lions.
"Menurut saya, ini mungkin hasil terbaik yang pernah saya alami bersama Inggris, mungkin juga pertandingan tandang terbaik yang pernah saya jalani dengan seragam Inggris. [Itu] sesuai dengan semua yang saya harapkan dan malam itu sungguh luar biasa. Saya terkejut, ketinggiannya tidak seburuk yang... banyak yang membicarakan hal itu dan sejujurnya saat latihan kemarin memang sedikit terasa, tetapi hari ini saya tidak terlalu merasakannya," kata Rice kepada BBC Sport.
Memuji permainan tim secara keseluruhan
Selain tantangan lingkungan, Inggris ditugaskan untuk mengalahkan tim Meksiko yang telah mempertahankan rekor tak terkalahkan yang luar biasa dalam jangka panjang di kandang sendiri. Ini merupakan kekalahan kompetitif ketiga Meksiko di Stadion Azteca—yang diresmikan pada tahun 1966—setelah dua kekalahan dengan skor 2-1 dalam kualifikasi Piala Dunia, yaitu melawan Kosta Rika pada tahun 2001 dan melawan Honduras pada tahun 2013. Rice sangat memuji upaya kolektif tim dan atmosfer yang tercipta selama pertandingan sistem gugur tersebut.
"Kami tahu mereka adalah tim yang bagus, saya rasa mereka belum pernah kalah dalam 80 pertandingan atau semacamnya. Jadi kami tahu ini akan sulit, tetapi kami yakin bahwa apa yang kami miliki di ruang ganti, seluruh 26 pemain, cukup baik untuk mengalahkan mereka. Pada akhirnya, kami menunjukkan sisi lain dari diri kami yang mungkin banyak orang pikir tidak kami miliki," kata Rice.
- Getty Images Sport
Pertandingan perempat final melawan Haaland dan Norwegia
Bagi Inggris, kemenangan ini menjadi penebusan sebagian atas bayang-bayang masa lalu mereka di Stadion Azteca, termasuk insiden ‘Tangan Tuhan’ 40 tahun lalu. Imbalan atas keberanian Inggris adalah tiket ke Miami untuk laga perempat final melawan Norwegia. Tim Norwegia memastikan tiket mereka ke babak delapan besar berkat aksi heroik Erling Haaland melawan Brasil, yang membuka jalan bagi pertarungan besar antartim Eropa di tanah Amerika. Dengan Jarell Quansah yang diskors dan tekanan yang semakin meningkat, The Three Lions harus mempertahankan kecerdasan dan tekad pertahanan yang ditunjukkan di Mexico City jika mereka ingin mempertahankan harapan mereka untuk meraih trofi Piala Dunia pertama sejak 1966.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami