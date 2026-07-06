Inggris berhasil meraih apa yang oleh banyak orang disebut sebagai hasil "tandang" terbaik sepanjang sejarah mereka, sekaligus membungkam lebih dari 80.000 suporter fanatik di Estadio Azteca. Meskipun harus menghadapi atmosfer yang menakutkan dan tantangan fisik akibat bermain di ketinggian hampir 2.200 meter di atas permukaan laut, pasukan asuhan Thomas Tuchel menunjukkan tekad luar biasa untuk menahan serangan balik Meksiko yang penuh semangat. Dua gol dari Jude Bellingham dalam waktu hanya 98 detik menjadi pembuka bagi malam yang penuh drama di ibu kota tersebut.

Meskipun tuan rumah menikmati keunggulan jumlah pemain selama sebagian besar babak kedua, formasi pertahanan Inggris tetap kokoh sehingga mampu mempertahankan kemenangan. Rice tampil sangat mengesankan, mencakup area yang sangat luas meskipun kondisi cuaca yang dikhawatirkan banyak orang akan menghambat tim Eropa tersebut.