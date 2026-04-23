"Nggak tahu apa-apa!" - Gary Neville mengkritik habis-habisan pemilik Chelsea terkait pemecatan Liam Rosenior & mengejek kebijakan kontrak jangka panjang yang "konyol"

Dalam wawancara dengan Sky Sports, Neville menegaskan bahwa akar masalah ketidakstabilan klub terletak di jajaran pimpinan tertinggi. Namun, ia mengaku tidak terlalu terkejut dengan pemecatan Rosenior, melainkan lebih karena waktunya.

"Saya tidak terkejut Liam meninggalkan klub," katanya. "Saya terkejut dia pergi hari ini. Saya kira hal itu mungkin terjadi di akhir musim. Saya kira mereka akan bertahan hingga akhir musim setelah memberinya kontrak enam tahun. Ini sama sekali bukan refleksi terhadap Liam. Dia telah kalah dalam banyak pertandingan sepak bola dalam beberapa minggu terakhir dan dia pasti kecewa dengan itu.

"Tapi sudah waktunya bagi pemilik klub, direktur olahraga, dan para pemain untuk merenungkan peran mereka dalam apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Para penggemar mereka pasti akan sangat kecewa dengan cara ini. Pemilik klub telah membuat kesalahan besar. Saya katakan saat itu, mereka memiliki sekelompok pemain berbakat, direktur olahraga muda dalam hal pengalaman terkait kompetisi Eropa, dan kepemilikan yang masih baru karena baru dua atau tiga tahun menjabat. Klub ini membutuhkan pengalaman di suatu tempat."