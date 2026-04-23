Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Nggak tahu apa-apa!" - Gary Neville mengkritik habis-habisan pemilik Chelsea terkait pemecatan Liam Rosenior & mengejek kebijakan kontrak jangka panjang yang "konyol"
Pakar berusia 51 tahun itu tidak segan-segan dalam menilai era BlueCo di Chelsea, dengan menyebut para pemilik klub sebagai "tidak mengerti apa-apa" setelah mereka memutuskan untuk memecat Rosenior. Sejak pengambilalihan pada tahun 2022, klub ini telah mengalami pergantian manajer yang terus-menerus dan perombakan besar-besaran dalam skuad pemain, namun hasil di lapangan tetap naik-turun secara drastis.
- Getty Images Sport
"Aku tidak terkejut, tapi..."
Dalam wawancara dengan Sky Sports, Neville menegaskan bahwa akar masalah ketidakstabilan klub terletak di jajaran pimpinan tertinggi. Namun, ia mengaku tidak terlalu terkejut dengan pemecatan Rosenior, melainkan lebih karena waktunya.
"Saya tidak terkejut Liam meninggalkan klub," katanya. "Saya terkejut dia pergi hari ini. Saya kira hal itu mungkin terjadi di akhir musim. Saya kira mereka akan bertahan hingga akhir musim setelah memberinya kontrak enam tahun. Ini sama sekali bukan refleksi terhadap Liam. Dia telah kalah dalam banyak pertandingan sepak bola dalam beberapa minggu terakhir dan dia pasti kecewa dengan itu.
"Tapi sudah waktunya bagi pemilik klub, direktur olahraga, dan para pemain untuk merenungkan peran mereka dalam apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Para penggemar mereka pasti akan sangat kecewa dengan cara ini. Pemilik klub telah membuat kesalahan besar. Saya katakan saat itu, mereka memiliki sekelompok pemain berbakat, direktur olahraga muda dalam hal pengalaman terkait kompetisi Eropa, dan kepemilikan yang masih baru karena baru dua atau tiga tahun menjabat. Klub ini membutuhkan pengalaman di suatu tempat."
Kebijakan kontrak yang menggelikan menuai kecaman
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan Neville adalah strategi Chelsea dalam memberikan kontrak yang sangat panjang kepada para pemain dan staf. Di bawah kepemimpinan saat ini, The Blues sering kali mengikat talenta dengan kontrak berdurasi enam, tujuh, dan delapan tahun dalam upaya membagi beban biaya demi alasan keuangan, namun pakar tersebut meyakini bahwa rencana tersebut justru menjadi bumerang.
"Perjanjian enam tahun, delapan tahun ini, hampir konyol sejak awal," tambahnya. "Baik itu untuk manajer maupun pemain. Para pemilik tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya pernah membuat kesalahan besar sebagai pemilik, tapi kadang-kadang Anda harus menerimanya. Saya sudah berbicara secara terbuka tentang tantangan yang kami hadapi.
"Tapi mereka benar-benar kacau. Saya benar-benar tidak mengerti. Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan dalam sepak bola, dan ini mencerminkan mereka, bukan mencerminkan seorang pelatih yang, sejujurnya, mungkin tidak seharusnya dipromosikan secepat itu ke dalam peran tersebut."
- Getty Images Sport
Chelsea mengambil risiko di akhir musim
Chelsea menghadapi tugas berat dalam pencarian manajer tetap kelima mereka dalam empat tahun terakhir, sementara tim saat ini terpuruk di luar zona kualifikasi kompetisi Eropa. Pihak manajemen harus bertindak cepat untuk menstabilkan skuad sebelum rangkaian pertandingan yang menantang, termasuk laga melawan Liverpool dan Nottingham Forest.
Dengan mendekatnya jendela transfer musim panas, strategi perekrutan klub sekali lagi akan menjadi sorotan tajam. Para pendukung semakin gelisah di Stamford Bridge, dan penunjukan manajer berikutnya akan menjadi momen krusial bagi para pemilik klub saat mereka berusaha membuktikan bahwa proyek jangka panjang mereka akhirnya dapat menghasilkan hasil di lapangan.