"Nggak masuk akal!" - Gary Lineker menduga Thomas Tuchel punya masalah "pribadi" dengan Trent Alexander-Arnold setelah "menghina" skuad Inggris yang mengabaikannya
Lineker kesal karena pemain bintang Madrid tidak dipanggil
Tuchel memicu perdebatan sengit setelah pengumuman skuadnya untuk jeda internasional bulan Maret. Meskipun telah mengumumkan skuad yang cukup besar dengan 35 pemain, pelatih asal Jerman itu memilih untuk tidak memanggil bek Real Madrid, Alexander-Arnold. Keputusan tersebut memecah belah para penggemar dan pakar sepak bola. Bagi Lineker, tidak dipanggilnya pemain sekreatif itu tidak masuk akal dan mengindikasikan adanya ketegangan yang lebih dalam antara manajer dan sang pemain.
Kecenderungan taktis atau gesekan pribadi?
Dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa seorang pemain dengan kemampuan teknis sekelas Alexander-Arnold bisa ditinggalkan di rumah.
"Kalian pasti tahu kalau aku sangat mengagumi Trent," kata Lineker. "Menurutku ini ada unsur pribadi, karena dari segi sepak bola, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa tidak masuk dalam skuad itu karena dia pasti akan meningkatkan peluang tim, bahkan jika hanya dari bangku cadangan.
"Jadi saya menduga ada sesuatu yang tidak disukai Tuchel dari Trent Alexander-Arnold; saya hanya bisa menebak apa itu, apakah sikapnya atau dia menganggap Trent tidak brilian dalam bertahan. Pasti ada sesuatu di balik itu karena hal ini sama sekali tidak masuk akal. Ada pemain yang bermain di posisinya—dengan segala hormat—yang tidak berada di level yang sama dengannya, terutama saat menguasai bola."
Kontroversi seputar kembalinya White
Perdebatan ini semakin memanas dengan dipanggilnya kembali Ben White, yang menggantikan Jarell Quansah yang cedera. White sudah absen dari tim nasional sejak 2022, tetapi Lineker yakin keputusan Tuchel untuk memanggilnya kembali — dan menurunkannya saat melawan Uruguay — telah menyoroti berkurangnya peran Alexander-Arnold.
"Seperti yang Anda lihat dalam pertandingan-pertandingan semacam ini, Anda membutuhkan seseorang dengan sedikit keajaiban untuk membuka kebuntuan, dan dia [Trent] akan memberikan itu," tambah Lineker. "Jadi, bagi saya, ini tidak masuk akal. Saya tidak tahu apakah ini soal sikapnya atau apa. Saya tidak tahu. Tapi saya merasa cukup tersinggung melihat pemain-pemain yang dia panggil. Kita bicara soal situasi Ben White, misalnya, dan dia sebelumnya tidak ingin bermain untuk Inggris. Sekarang saya tidak akan menghakiminya atas hal itu karena kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di tim sebelumnya dan alasannya tidak bermain. Itu semua baik-baik saja, tapi saya tidak melihat bagaimana dia bisa tetap berada di depan Trent; menurut saya itu benar-benar menghina bagi seorang bek sayap kelas atas. Itu pendapat saya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Karena Alexander-Arnold tidak masuk dalam skuad terbaru Tuchel, harapannya untuk bermain di Piala Dunia tampaknya semakin tipis. Timnas Inggris saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Jepang dalam laga persahabatan. Inggris tergabung dalam Grup L pada turnamen dunia musim panas ini bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.