"Nggak masuk akal!" - Gary Lineker menduga Thomas Tuchel punya masalah "pribadi" dengan Trent Alexander-Arnold setelah "menghina" skuad Inggris yang mengabaikannya

Dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa seorang pemain dengan kemampuan teknis sekelas Alexander-Arnold bisa ditinggalkan di rumah.

"Kalian pasti tahu kalau aku sangat mengagumi Trent," kata Lineker. "Menurutku ini ada unsur pribadi, karena dari segi sepak bola, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa tidak masuk dalam skuad itu karena dia pasti akan meningkatkan peluang tim, bahkan jika hanya dari bangku cadangan.

"Jadi saya menduga ada sesuatu yang tidak disukai Tuchel dari Trent Alexander-Arnold; saya hanya bisa menebak apa itu, apakah sikapnya atau dia menganggap Trent tidak brilian dalam bertahan. Pasti ada sesuatu di balik itu karena hal ini sama sekali tidak masuk akal. Ada pemain yang bermain di posisinya—dengan segala hormat—yang tidak berada di level yang sama dengannya, terutama saat menguasai bola."