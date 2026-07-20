"Nggak bikin aku bersemangat!" - Wayne Rooney mengkritik habis-habisan pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia yang "payah" yang menampilkan Madonna, Shakira, dan Justin Bieber

Rooney mengkritik pertunjukan jeda babak pertama pada final Piala Dunia perdana tersebut, dengan mengatakan bahwa jeda yang diperpanjang itu tidak terlalu menghibur baginya. Ajang sepak bola bergengsi ini mengadopsi pertunjukan jeda bergaya Super Bowl selama final antara Spanyol dan Argentina di MetLife Stadium, New Jersey.

Saat bertugas sebagai komentator BBC bersama mantan bintang Manchester City, Micah Richards dan Joe Hart, Rooney ditanya oleh pembawa acara Gabby Logan mengenai bagian mana yang menjadi sorotan baginya dari pertunjukan berdurasi 11 menit tersebut. Mantan striker Manchester United dan timnas Inggris itu memberikan jawaban yang blak-blakan, menegaskan bahwa ia tidak menyukai pertunjukan tersebut.

Pertunjukan yang dikurasi oleh vokalis Coldplay, Chris Martin, tersebut menampilkan penampilan dan kehadiran dari Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, serta karakter-karakter Muppets dan Sesame Street.



