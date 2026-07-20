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rooney(C)Getty Images
Muhammad Zaki

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"Nggak bikin aku bersemangat!" - Wayne Rooney mengkritik habis-habisan pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia yang "payah" yang menampilkan Madonna, Shakira, dan Justin Bieber

World Cup
Spain
Argentina
Spain vs Argentina
W. Rooney

Mantan kapten timnas Inggris, Wayne Rooney, memberikan kritik pedas terhadap pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia yang pertama kali digelar, sambil mengakui bahwa ia tak sabar menunggu musiknya berhenti. Legenda Manchester United itu sama sekali tidak terkesan dengan pertunjukan yang dipenuhi bintang-bintang di MetLife Stadium, yang menampilkan ikon-ikon dunia seperti Madonna, Shakira, dan Justin Bieber.

  • Rooney menanggapi pertunjukan paruh waktu Piala Dunia

    Rooney mengkritik pertunjukan jeda babak pertama pada final Piala Dunia perdana tersebut, dengan mengatakan bahwa jeda yang diperpanjang itu tidak terlalu menghibur baginya. Ajang sepak bola bergengsi ini mengadopsi pertunjukan jeda bergaya Super Bowl selama final antara Spanyol dan Argentina di MetLife Stadium, New Jersey.

    Saat bertugas sebagai komentator BBC bersama mantan bintang Manchester City, Micah Richards dan Joe Hart, Rooney ditanya oleh pembawa acara Gabby Logan mengenai bagian mana yang menjadi sorotan baginya dari pertunjukan berdurasi 11 menit tersebut. Mantan striker Manchester United dan timnas Inggris itu memberikan jawaban yang blak-blakan, menegaskan bahwa ia tidak menyukai pertunjukan tersebut.

    Pertunjukan yang dikurasi oleh vokalis Coldplay, Chris Martin, tersebut menampilkan penampilan dan kehadiran dari Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, serta karakter-karakter Muppets dan Sesame Street.


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    Penampilan cameo selebriti tak berhasil memengaruhi hasil

    Ketika diminta memilih momen favoritnya dari pertunjukan paruh waktu, Rooney menjawab: "Jujur saja, momen favoritku adalah saat pertunjukan itu berakhir.

    "Saya suka banyak artis di sana, tapi menurut saya pertunjukannya jelek. Pertunjukan itu sama sekali tidak membuat saya bersemangat dan saya ingin pertandingan sepak bola dilanjutkan. Saya suka Burna Boy, saya suka Bieber, saya suka Shakira, tapi pertunjukan itu terlalu datar."

    Richards memiliki pandangan berbeda, sambil bercanda menyebut Rooney "murung" karena menolak menikmati hiburan tersebut.

    Di ITV, Roy Keane juga memberikan penilaian yang bijak terhadap acara tersebut, dengan mengatakan: "Acara itu agak mengecewakan, tapi saya rasa penonton di stadion mungkin lebih menikmatinya daripada kami."


  • Tradisi sepak bola berpadu dengan hiburan bergaya Amerika

    Pertunjukan paruh waktu menandai perubahan besar dalam final Piala Dunia, dengan FIFA memperkenalkan pertunjukan yang terinspirasi dari Super Bowl untuk mengiringi pertandingan terbesar turnamen tersebut. Acara ini juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, yang bertujuan menggalang dana sebesar $100 juta untuk pendidikan global.

    Jeda yang diperpanjang ini menarik perhatian sebelum dan sesudah final, dengan munculnya kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap alur pertandingan. Kritik Rooney mencerminkan pandangan mereka yang percaya bahwa sepak bola harus tetap menjadi fokus utama, terlepas dari upaya FIFA untuk meningkatkan daya tarik hiburan acara tersebut.

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  • Ferran TorresGetty

    Spanyol meraih kemenangan, namun perdebatan seputar pertunjukan paruh waktu terus berlanjut

    Spanyol akhirnya berhasil menjuarai Piala Dunia berkat kemenangan 1-0 atas Argentina pada babak perpanjangan waktu. Penyerang Barcelona, Ferran Torres, mencetak gol penentu pada menit ke-106, yang mengukuhkan kemenangan internasional besar lainnya bagi tim asuhan Luis de la Fuente.

    Meskipun kemenangan La Roja pada akhirnya menjadi sorotan utama, pengenalan pertunjukan paruh waktu di final Piala Dunia juga dipastikan akan tetap menjadi bagian dari pembahasan pasca-pertandingan. Kritik Rooney, bersama dengan reaksi yang beragam dari para pakar lainnya, menegaskan adanya perbedaan pandangan mengenai apakah ajang terbesar dalam sepak bola ini seharusnya mengadopsi format yang lebih berorientasi pada hiburan.