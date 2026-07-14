Berbicara setelah pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara America-MG dan Londrina pada hari Senin, Micale mengungkapkan rasa frustrasinya atas cara Ancelotti menangani mantan pemainnya itu.

Sebagaimana dilaporkan ESPN, sang pelatih merasa bingung dengan minimnya menit bermain yang diberikan kepada sang penyerang di Amerika Serikat. Neymar tiba di turnamen ini dalam kondisi cedera dan hanya diturunkan selama 14 menit saat melawan Skotlandia serta 23 menit dalam kekalahan 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar. Meskipun mencetak gol penalti di menit-menit akhir dalam kekalahan yang memilukan itu, ia tak mampu mencegah Erling Haaland membawa tim Skandinavia tersebut melaju ke babak selanjutnya. Micale sangat yakin bahwa pemain sekelas Neymar layak mendapatkan peran yang jauh lebih menonjol dalam skuad.