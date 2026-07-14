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Neymar yang 'tak terbantahkan' diyakini akan bermain di Piala Dunia 2030, sementara pelatih Brasil peraih medali emas Olimpiade itu mengkritik Carlo Ancelotti karena tidak memperlakukan bintang Santos itu layaknya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo
Micale mengkritik taktik Ancelotti di Piala Dunia
Berbicara setelah pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara America-MG dan Londrina pada hari Senin, Micale mengungkapkan rasa frustrasinya atas cara Ancelotti menangani mantan pemainnya itu.
Sebagaimana dilaporkan ESPN, sang pelatih merasa bingung dengan minimnya menit bermain yang diberikan kepada sang penyerang di Amerika Serikat. Neymar tiba di turnamen ini dalam kondisi cedera dan hanya diturunkan selama 14 menit saat melawan Skotlandia serta 23 menit dalam kekalahan 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar. Meskipun mencetak gol penalti di menit-menit akhir dalam kekalahan yang memilukan itu, ia tak mampu mencegah Erling Haaland membawa tim Skandinavia tersebut melaju ke babak selanjutnya. Micale sangat yakin bahwa pemain sekelas Neymar layak mendapatkan peran yang jauh lebih menonjol dalam skuad.
- AFP
Perbandingan dengan Messi dan Ronaldo
Micale berpendapat bahwa talenta-talenta elit membutuhkan perlakuan khusus agar dapat berkembang optimal. "Bagi saya, Neymar adalah pemain Brasil terbaik. Saya sendiri tidak berhak berkomentar tentang Ancelotti, tapi Neymar seharusnya dimanfaatkan dengan lebih baik, sama seperti Messi, Cristiano Ronaldo, dan Salah... Saya pernah bekerja di Mesir dan melihat bahwa ada proses terstruktur yang diterapkan agar Salah bisa tampil maksimal," ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran soal kebugaran, ia menambahkan: “Menurut saya, kontroversi terbesar adalah soal kondisi fisik yang 100 persen. Bintang, sosok yang membuat perbedaan, menurut saya dia memiliki kontribusi yang berbeda, beban sebagai sosok yang dia miliki, termasuk bagi para pemain lain. Saya tidak akan pernah menyerah pada Neymar.”
Perpisahan yang penuh emosi di MetLife Stadium
Manajer tersebut tetap sangat ingin melihat sang penyerang kembali membela negaranya. "Menjelang siklus berikutnya, saya ingin melihat Neymar di lapangan. Saya membeli tiket untuk menonton Neymar. Ada banyak pertandingan di Brasil yang tidak akan saya hadiri meskipun mendapat undangan. Jika Neymar ikut bermain, asalkan syaratnya minimal, saya akan pergi ke stadion.
Neymar tidak perlu diragukan lagi," tegasnya. Namun, harapan tersebut bertabrakan dengan kenyataan. Setelah tersingkir secara memalukan dari Norwegia, Neymar yang menangis mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional. Berdiri di MetLife Stadium, tempat ia memulai debutnya pada tahun 2010, pencetak gol yang emosional itu menyatakan: "Saya sudah berusaha, dan berusaha lagi. Saya memulai karier saya di sini, di MetLife Stadium, dan karier itu berakhir di sini. Sekarang semuanya sudah berakhir."
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi legenda Brasil ini?
Setelah tersingkirnya yang menyakitkan dari Piala Dunia dan keputusannya untuk pensiun, Neymar kini harus sepenuhnya fokus pada karier klubnya serta menjaga kesehatan fisiknya. Penyerang legendaris ini akan berupaya melupakan cedera lutut yang berulang-ulang itu sambil mempersiapkan diri untuk musim liga domestik yang akan datang. Sementara itu, Brasil dihadapkan pada tugas berat untuk membangun kembali skuad mereka dan mencari sosok pemimpin baru di bawah asuhan Ancelotti menjelang turnamen 2030.
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