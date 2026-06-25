Penampilan Neymar melawan Skotlandia memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar tiga poin yang memastikan posisi Brasil di puncak grup. Ketika pemain berusia 34 tahun itu menggantikan Matheus Cunha pada babak kedua, hal itu mengakhiri masa absennya yang luar biasa selama 981 hari dari tim nasional, yang dimulai sejak Oktober 2023.

Mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain ini telah melalui masa-masa sulit akibat cedera, terutama robekan ligamen anterior cruciate (ACL) yang parah dan cedera otot paha belakang yang berulang, yang sempat mengancam partisipasinya di turnamen ini. Saat peluit akhir berbunyi di Miami Stadium, beban perjalanan panjangnya kembali ke lapangan jelas terasa berat, hingga sang penyerang pun meneteskan air mata saat dipeluk oleh rekan-rekan setimnya dan legenda sepak bola Ronaldinho. “Ya, saya menangis di ruang ganti. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa membantu negara saya, saya sangat bahagia,” kata Neymar.



