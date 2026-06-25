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Neymar tak kuasa menahan air mata setelah tampil sebentar di akhir pertandingan untuk Brasil dalam kemenangan di Piala Dunia atas Skotlandia
Kembalinya sang ikon Selecao yang penuh emosi
Penampilan Neymar melawan Skotlandia memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar tiga poin yang memastikan posisi Brasil di puncak grup. Ketika pemain berusia 34 tahun itu menggantikan Matheus Cunha pada babak kedua, hal itu mengakhiri masa absennya yang luar biasa selama 981 hari dari tim nasional, yang dimulai sejak Oktober 2023.
Mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain ini telah melalui masa-masa sulit akibat cedera, terutama robekan ligamen anterior cruciate (ACL) yang parah dan cedera otot paha belakang yang berulang, yang sempat mengancam partisipasinya di turnamen ini. Saat peluit akhir berbunyi di Miami Stadium, beban perjalanan panjangnya kembali ke lapangan jelas terasa berat, hingga sang penyerang pun meneteskan air mata saat dipeluk oleh rekan-rekan setimnya dan legenda sepak bola Ronaldinho. “Ya, saya menangis di ruang ganti. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa membantu negara saya, saya sangat bahagia,” kata Neymar.
- AFP
Mencari irama di Miami
Meskipun acara tersebut bersifat perayaan, penampilan Neymar mencerminkan seorang pemain yang masih mencari keunggulan kompetitifnya. Ditempatkan dalam peran “false nine”, ia awalnya tampak lamban, kehilangan penguasaan bola sembilan kali saat ia kesulitan mengikuti tempo pertandingan dan mungkin terlalu sering menyentuh bola.
Namun, seiring berjalannya pertandingan, pencetak gol terbanyak sepanjang masa ini mulai menunjukkan kilasan-kilasan kehebatan yang telah menjadi ciri khas kariernya. Ia semakin menemukan ritme permainannya, memaksa kiper Skotlandia Angus Gunn melakukan penyelamatan cerdik dengan tendangan kerasnya, serta memberikan tendangan sudut berbahaya yang nyaris menghasilkan gol keempat bagi tim asuhan Carlo Ancelotti.
Perjalanan panjang menuju pemulihan bagi bintang Santos
Setelah kembali ke akar kariernya bersama Santos di Brasil, perjalanan Neymar untuk kembali ke tim nasional sama sekali tidak mulus. Setelah nyaris terhindar dari degradasi di liga domestik musim lalu, banyak yang mempertanyakan apakah ia masih memiliki kebugaran dan performa yang cukup untuk bersaing di level tertinggi, namun Ancelotti tetap mempercayai penyerang berpengalaman tersebut.
Namun, Neymar menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat reguler di lini depan tim Selecao modern ini. Dengan adanya pemain seperti Vinicius Jr, Raphinha, dan Matheus Cunha yang memimpin lini depan, pemain veteran ini diperkirakan akan memainkan peran pendukung sepanjang babak gugur, alih-alih menjadi titik fokus serangan yang tak terbantahkan.
- AFP
Menunggu lawan di babak gugur
Tim asuhan Ancelotti telah membuktikan diri sebagai salah satu favorit turnamen ini, dengan menampilkan perpaduan antara semangat muda dan pengalaman matang yang dibawa oleh para bintang yang kembali seperti Neymar. Hasil 3-0 ini memastikan Brasil lolos sebagai juara Grup C di atas Maroko, sehingga akan terjadi pertandingan seru di babak 32 besar. Selecao kini akan menghadapi runner-up dari Grup F — grup yang berisi Belanda, Jepang, dan Swedia. Pertandingan sistem gugur tersebut akan berlangsung di Houston pada Senin, 29 Juni.