Getty Images Sport
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Neymar siap tampil untuk Santos dalam duel penting Copa do Brasil melawan Remo meski memiliki komitmen menghadiri lelang amal
Neymar menyeimbangkan kegiatan amal dengan tugas di ajang piala
Santos akan menjalani lawatan berisiko tinggi ke Stadion Mangueirao di Belem pada Selasa ini, ketika masa depan mereka di Copa do Brasil akan ditentukan dalam laga melawan Remo. Pelatih kepala Cuca telah mendapat lampu hijau untuk memasukkan Neymar ke dalam rencananya, meski penyerang itu memiliki agenda padat di luar lapangan, menurut ESPN Brasil.
Sementara anggota skuad Santos lainnya diperkirakan tiba di Belem pada Senin malam, Neymar akan menumpangi penerbangan pribadi untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya pada pagi hari pertandingan. Tantangan logistik ini menegaskan keinginan klub untuk menghadirkan figur andalan mereka dalam laga yang akan menentukan siapa yang melaju ke perempat final kompetisi domestik bergengsi tersebut.
- Getty Images Sport
Pukulan bagi lini belakang tim asuhan Cuca
Terlepas dari kabar positif terkait ujung tombak serangan mereka, Santos sedang bergulat dengan masalah cedera signifikan di jantung pertahanan mereka. Bek tengah utama Lucas Verissimo dipastikan absen pada leg kedua setelah mengalami cedera otot pada momen-momen akhir leg pertama Sabtu lalu.
Klub belum merilis perkiraan waktu spesifik untuk kembalinya Verissimo maupun tingkat keparahan pasti dari cederanya, tetapi absennya dia menjadi pukulan yang sudah pasti bagi tim tamu. Sebagai gantinya, Adonis Frias secara luas diperkirakan akan masuk ke starting XI untuk berduet dengan Joao Ananias.
Susunan taktik dan perkiraan line-up
Dengan skor agregat saat ini masih imbang 0-0, tekanan ada pada kedua tim untuk menemukan gol pemecah kebuntuan. Cuca diperkirakan akan menurunkan susunan pemain yang kuat, dengan potensi menempatkan Gabriel Brazao di bawah mistar, didukung empat bek yang terdiri dari Igor Vinicius atau Gabriel Menino, Adonis Frias, Joao Ananias, dan Escobar.
Kemitraan antara Neymar dan Gabigol tetap menjadi sorotan utama dalam serangan Santos, terutama setelah leg pertama yang berlangsung tegang ketika yang disebut terakhir mendapat siulan dari sebagian pendukung tuan rumah. Fleksibilitas taktik dari pemain seperti Joao Schmidt dan Gabriel Menino memberi Cuca opsi dari bangku cadangan jika pertandingan tetap buntu.
- AFP
Transisi dan tantangan yang akan datang
Pertandingan melawan Remo lebih dari sekadar laga piala; ini menjadi panggung bagi Neymar untuk menunjukkan bahwa dirinya masih berharga bagi Santos setelah melalui periode sulit secara fisik. Pada Piala Dunia baru-baru ini, pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengakui ia frustrasi karena penyerang itu bisa mempersiapkan dirinya dengan lebih baik pada periode menjelang turnamen tersebut agar berada dalam kondisi siap bertanding.
Setelah duel babak 16 besar ini berakhir, Santos akan langsung kembali ke aksi liga melawan Athletico-PR pada 9 Agustus. Jadwal klub tetap padat, dengan laga kandang melawan Macará pada 13 Agustus.
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