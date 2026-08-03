Santos akan menjalani lawatan berisiko tinggi ke Stadion Mangueirao di Belem pada Selasa ini, ketika masa depan mereka di Copa do Brasil akan ditentukan dalam laga melawan Remo. Pelatih kepala Cuca telah mendapat lampu hijau untuk memasukkan Neymar ke dalam rencananya, meski penyerang itu memiliki agenda padat di luar lapangan, menurut ESPN Brasil.

Sementara anggota skuad Santos lainnya diperkirakan tiba di Belem pada Senin malam, Neymar akan menumpangi penerbangan pribadi untuk bergabung dengan rekan-rekan setimnya pada pagi hari pertandingan. Tantangan logistik ini menegaskan keinginan klub untuk menghadirkan figur andalan mereka dalam laga yang akan menentukan siapa yang melaju ke perempat final kompetisi domestik bergengsi tersebut.



