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Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Neymar selamatkan Santos dengan dua gol penalti kontra Flamengo untuk mengganggu laju perburuan gelar sang pemuncak klasemen

Neymar
Santos FC
Santos FC vs Flamengo
Serie A
Palmeiras
Bahia
Flamengo

Neymar menandai kembalinya dari cedera dengan gaya lewat masuk dari bangku cadangan untuk mencetak dua gol penalti dan menyelamatkan hasil imbang 2-2 bagi Santos melawan Flamengo pada Kamis. Penyerang andalan itu menghentikan momentum kemenangan pemuncak klasemen Serie A tersebut di Vila Belmiro, sekaligus memberi dorongan besar kepada rival perebutan gelar, Palmeiras, dalam babak kedua yang berlangsung sengit.

  • Penampilan singkat sang superstar memicu comeback dramatis

    Penyerang Brasil itu menggantikan Philippe Coutinho saat jeda ketika timnya tertinggal akibat gol-gol babak pertama dari Danilo dan Lucas Paqueta. Setelah menepi sejak merobek otot paha kanan saat melawan Palmeiras pada 2 September, ia tetap tenang untuk mengeksekusi penalti pada menit ke-82 dan ke-88. Kebangkitan telat di Vila Belmiro itu mengakhiri secara mendadak rentetan lima kemenangan beruntun yang dibangun kedua tim.

  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Persaingan Championship di puncak klasemen makin ketat

    Kehilangan dua poin dari posisi unggul menyakiti Flamengo dalam perburuan gelar. Sang pemuncak klasemen tetap mengoleksi 61 poin, tetapi Palmeiras mengalahkan Bahia untuk memangkas jarak menjadi hanya satu poin dari puncak. Bagi Santos, comeback penuh semangat ini menunjukkan betapa cepat segalanya membaik ketika pemain andalan mereka kembali berada di lapangan.

  • Tuan rumah papan tengah mengincar lonjakan di akhir musim

    Hasil tersebut membuat Santos berada di peringkat kedelapan klasemen dengan 42 poin dari 29 pertandingan. Sementara itu, kartu merah Jorginho dan kesalahan lini belakang di akhir laga menjadi peringatan tepat waktu bagi tim tamu. Dengan Neymar yang tampak tajam dalam comeback-nya, Santos kini akan percaya diri dengan peluang mereka untuk naik ke posisi yang lebih tinggi sebelum musim berakhir.

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  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Jadwal padat menguji para penantang di benua itu

    Aksi berlanjut cepat pada Minggu, 11 Oktober, saat Santos bertandang ke Atletico-MG dan Flamengo menjalani derby sengit melawan Fluminense. Pemuncak klasemen kemudian harus mengalihkan perhatian mereka ke Amerika Selatan, dengan bertandang ke klub Argentina, Estudiantes, untuk leg pertama semifinal Copa Libertadores pada Kamis, 15 Oktober. Dengan laga-laga berisiko tinggi datang setiap beberapa hari, manajemen skuad yang cerdas akan krusial untuk menjaga para pemain kunci tetap bugar.