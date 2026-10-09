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Neymar selamatkan Santos dengan dua gol penalti kontra Flamengo untuk mengganggu laju perburuan gelar sang pemuncak klasemen
Penampilan singkat sang superstar memicu comeback dramatis
Penyerang Brasil itu menggantikan Philippe Coutinho saat jeda ketika timnya tertinggal akibat gol-gol babak pertama dari Danilo dan Lucas Paqueta. Setelah menepi sejak merobek otot paha kanan saat melawan Palmeiras pada 2 September, ia tetap tenang untuk mengeksekusi penalti pada menit ke-82 dan ke-88. Kebangkitan telat di Vila Belmiro itu mengakhiri secara mendadak rentetan lima kemenangan beruntun yang dibangun kedua tim.
- Getty Images Sport
Persaingan Championship di puncak klasemen makin ketat
Kehilangan dua poin dari posisi unggul menyakiti Flamengo dalam perburuan gelar. Sang pemuncak klasemen tetap mengoleksi 61 poin, tetapi Palmeiras mengalahkan Bahia untuk memangkas jarak menjadi hanya satu poin dari puncak. Bagi Santos, comeback penuh semangat ini menunjukkan betapa cepat segalanya membaik ketika pemain andalan mereka kembali berada di lapangan.
Tuan rumah papan tengah mengincar lonjakan di akhir musim
Hasil tersebut membuat Santos berada di peringkat kedelapan klasemen dengan 42 poin dari 29 pertandingan. Sementara itu, kartu merah Jorginho dan kesalahan lini belakang di akhir laga menjadi peringatan tepat waktu bagi tim tamu. Dengan Neymar yang tampak tajam dalam comeback-nya, Santos kini akan percaya diri dengan peluang mereka untuk naik ke posisi yang lebih tinggi sebelum musim berakhir.
- Getty Images Sport
Jadwal padat menguji para penantang di benua itu
Aksi berlanjut cepat pada Minggu, 11 Oktober, saat Santos bertandang ke Atletico-MG dan Flamengo menjalani derby sengit melawan Fluminense. Pemuncak klasemen kemudian harus mengalihkan perhatian mereka ke Amerika Selatan, dengan bertandang ke klub Argentina, Estudiantes, untuk leg pertama semifinal Copa Libertadores pada Kamis, 15 Oktober. Dengan laga-laga berisiko tinggi datang setiap beberapa hari, manajemen skuad yang cerdas akan krusial untuk menjaga para pemain kunci tetap bugar.
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