Hasil tersebut membuat Santos berada di peringkat kedelapan klasemen dengan 42 poin dari 29 pertandingan. Sementara itu, kartu merah Jorginho dan kesalahan lini belakang di akhir laga menjadi peringatan tepat waktu bagi tim tamu. Dengan Neymar yang tampak tajam dalam comeback-nya, Santos kini akan percaya diri dengan peluang mereka untuk naik ke posisi yang lebih tinggi sebelum musim berakhir.