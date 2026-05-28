AFP
Diterjemahkan oleh
Neymar punya batas waktu! Brasil akan mengambil keputusan penting setelah bintang andalannya mengalami cedera betis baru saat bergabung dengan skuad Carlo Ancelotti menjelang Piala Dunia
Suasana cemas menyelimuti sesi pembukaan
Cedera pada betis kanan Neymar menjadi sorotan utama pada hari pertama persiapan Brasil menjelang Piala Dunia di Granja Comary, yang semakin memperkuat keraguan akan kemampuannya untuk tampil di turnamen tersebut. CBF mengambil langkah-langkah ekstra, dengan menutup sebuah pusat diagnostik lokal bagi publik untuk memastikan privasi mutlak selama pemindaian pencitraan sang bintang, demikian dilaporkan Globo. Meskipun Santos telah memberikan izin medis awal, tes lanjutan mengonfirmasi adanya edema tingkat dua, yang membuat sang pemain andalan absen dari latihan lapangan dan membuatnya sangat kecil kemungkinannya untuk tampil melawan Panama.
Talisman menepis kekhawatiran soal kebugarannya
Meskipun ada kepanikan di dalam tim dan perkiraan waktu pemulihan selama tiga hingga empat minggu, penyerang berusia 34 tahun itu secara terbuka meremehkan tingkat keparahan keterbatasan fisiknya. Sebelum bergabung dengan tim nasional, mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain ini menghadapi sorotan media yang intens terkait kebugarannya di Vila Belmiro. Ketika ditanya wartawan apakah betisnya sudah baik-baik saja, Neymar menjawab dengan blak-blakan seperti biasanya, "Masih ada di sini, utuh." Ia kemudian membalas dengan tajam terhadap spekulasi bahwa cedera tersebut dapat mengancam partisipasinya di turnamen, sambil bertanya: "Ada masalah apa?"
Protokol manajemen mengharuskan agar bertindak hati-hati
Menurut laporan dari Torcedores, Ancelotti telah berbicara langsung dengan sang penyerang, yang setuju untuk bergabung dengan tim meskipun harus puas dengan peran yang kurang menonjol. Komite teknis mengikuti protokol ketat bersama staf profesional Santos dan tim pendukung pribadi sang pemain untuk mempercepat pemulihan ototnya sebelum turnamen dimulai.
Aturan FIFA mengizinkan penggantian pemain karena cedera hingga 24 jam sebelum pertandingan pembuka, sehingga mendorong CBF untuk menggunakan pertandingan persahabatan melawan Mesir di Amerika Serikat pada 6 Juni sebagai tolok ukur akhir untuk memutuskan apakah ia tetap masuk skuad atau dicoret.
Konflik di Mesir semakin mengkhawatirkan
Brasil akan menjalani dua laga persahabatan melawan Panama pada 31 Mei dan Mesir pada 6 Juni sebelum memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dalam Grup J melawan Maroko. Laga melawan Mesir menjadi batas waktu terakhir bagi Neymar untuk membuktikan kesiapannya menjelang babak penyisihan grup. Sementara Selecao memburu gelar juara dunia keenam yang bersejarah, bintang andalan mereka harus berlomba dengan waktu untuk mengubah keyakinan diri yang kuat di luar lapangan menjadi kondisi fisik yang prima guna memenangkan pertandingan di turnamen ini.