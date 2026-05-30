Neymar PASTI akan tampil di Piala Dunia meski mengalami cedera, seperti yang diungkapkan Carlo Ancelotti mengenai jadwal kembalinya penyerang Brasil tersebut

Carlo Ancelotti telah memastikan bahwa Neymar akan memimpin Brasil di Piala Dunia 2026 terlepas dari cedera betis yang menghambat persiapannya. Berbicara dari markas tim di Teresopolis, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa bintang Santos tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan dan tidak akan dicoret dari daftar 26 pemain.

Ancelotti mengatakan kepada wartawan menjelang pertandingan persahabatan Brasil melawan Panama: "Untuk memperjelas, Neymar akan bersama kami. Kami yakin dia bisa pulih untuk pertandingan pertama [melawan Maroko] dan, jika tidak, untuk pertandingan kedua [melawan Haiti]."

Pelatih tersebut tetap teguh pada pilihan seleksinya, sambil menambahkan: "Tidak diragukan lagi bahwa 26 pemain ini akan bermain di Piala Dunia."