Neymar PASTI akan tampil di Piala Dunia meski mengalami cedera, seperti yang diungkapkan Carlo Ancelotti mengenai jadwal kembalinya penyerang Brasil tersebut
Ancelotti tetap mendukung pemain andalannya
Carlo Ancelotti telah memastikan bahwa Neymar akan memimpin Brasil di Piala Dunia 2026 terlepas dari cedera betis yang menghambat persiapannya. Berbicara dari markas tim di Teresopolis, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa bintang Santos tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan dan tidak akan dicoret dari daftar 26 pemain.
Ancelotti mengatakan kepada wartawan menjelang pertandingan persahabatan Brasil melawan Panama: "Untuk memperjelas, Neymar akan bersama kami. Kami yakin dia bisa pulih untuk pertandingan pertama [melawan Maroko] dan, jika tidak, untuk pertandingan kedua [melawan Haiti]."
Pelatih tersebut tetap teguh pada pilihan seleksinya, sambil menambahkan: "Tidak diragukan lagi bahwa 26 pemain ini akan bermain di Piala Dunia."
Tingkat keparahan cedera terungkap
Drama seputar pemain bernomor punggung 10 ini bermula saat ia tiba di kamp pelatihan dengan helikopter, namun hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya cedera otot tingkat II pada betis kanannya. Meskipun klubnya, Santos, awalnya menggambarkan masalah tersebut sebagai "edema", staf tim nasional menemukan masalah yang lebih serius.
Terlepas dari diagnosis tersebut, Ancelotti membela keputusan untuk memasukkannya ke dalam skuad turnamen. "Pemain itu dipanggil karena memang harus dipanggil. Kami yakin Neymar akan pulih secepat mungkin. Dia berlatih dengan baik; dia dalam kondisi yang baik," katanya.
Ancelotti mencatat bahwa federasi Brasil telah memantau situasi tersebut sejak cedera itu terjadi baru-baru ini sebelum mengambil alih proses rehabilitasinya.
Peran yang jelas bagi pemain nomor 10
Selain pemulihan fisik, Ancelotti telah mengadakan pertemuan pribadi dengan Neymar untuk membahas ekspektasi taktis menjelang turnamen di Amerika Utara. Media Brasil sempat mempertanyakan kesiapan sang pemain, namun mantan pelatih Real Madrid itu yakin sang penyerang sudah siap secara mental untuk menghadapi tantangan yang menanti.
"Neymar sangat memahami peran yang harus ia mainkan di Piala Dunia ini. Setiap hari ia tampil sangat baik. Ia bekerja keras untuk pulih secepat mungkin," kata Ancelotti. "Ia berada di lingkungan yang baik, tetapi hal terpenting baginya adalah memahami perannya dengan jelas, dan saya pikir ia telah memahaminya dengan sangat baik."
Jadwal pertandingan pembuka
Neymar dipastikan absen dalam laga persahabatan pemanasan melawan Panama dan Mesir karena ia masih menjalani program pemulihan secara tertutup. Tujuannya adalah agar sang penyerang siap untuk laga pembuka yang sangat krusial di New Jersey, tempat Brasil dijadwalkan menghadapi Maroko pada 13 Juni.
Jika pertandingan pertama datang terlalu cepat bagi sang bintang, staf pelatih optimis bahwa ia akan memimpin lini depan pada pertandingan grup kedua. Untuk saat ini, fokus tetap pada memastikan pembengkakan mereda tanpa komplikasi lebih lanjut, sehingga pencetak gol terbanyak dalam sejarah Brasil ini memiliki kesempatan lain untuk meraih kejayaan di Piala Dunia.