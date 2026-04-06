Neymar menjalani prosedur medis pada lututnya selama jeda internasional, sementara pelatih Santos mengungkap rencana untuk bintang Brasil tersebut menjelang Piala Dunia
Cuca menjelaskan rencana menjelang Piala Dunia untuk Neymar
Santos terpaksa menjalani laga besar melawan Flamengo tanpa pemain andalannya pada hari Minggu, sementara Neymar juga dipastikan absen dalam laga pembuka Copa Sudamericana melawan Deportivo Cuenca. Namun, pelatih Cuca menegaskan bahwa absennya kedua pemain tersebut merupakan bagian dari strategi yang telah direncanakan untuk memastikan sang penyerang tetap dalam kondisi fisik prima hingga akhir musim dan menjelang Piala Dunia.
Prosedur medis lanjutan selama jeda internasional
Berbicara setelah timnya kalah 2-0 dari Flamengo, Cuca menjelaskan jadwal padat yang sedang dijalani Neymar. "Dia menjalani prosedur pada lututnya selama jeda [internasional], jadi dia tidak berlatih dan menghabiskan empat atau lima hari untuk memulihkan diri dari prosedur tersebut," jelas sang manajer, seperti dilansir ESPN. "Dia fokus pada beberapa aspek kebugaran yang perlu dia capai. Dia akan mengisi ulang energinya untuk memainkan 13 pertandingan berturut-turut yang tersisa hingga jeda berikutnya. Jadi, kami memanfaatkan waktu ini, bersama staf pelatih dan ahli fisiologi, untuk mengisi ulang tenaganya dan membuatnya siap bertanding hingga pertengahan tahun."
Prosedur tersebut melibatkan perawatan Platelet-Rich Plasma (PRP), sebuah terapi regeneratif yang menggunakan darah pemain itu sendiri untuk mempercepat penyembuhan luka mikro dan memperkuat jaringan sendi. Pendekatan medis proaktif ini dianggap vital bagi seorang pemain yang telah berjuang melawan cedera berulang selama tiga tahun terakhir. Tujuannya adalah agar Neymar mampu menangani beban kerja yang berat, termasuk delapan putaran Brasileirao dan dua pertandingan Copa do Brasil, sambil tetap mempertahankan tingkat kebugaran yang diperlukan untuk menarik perhatian Carlo Ancelotti dalam seleksi tim nasional.
Isu-isu disiplin dan perselisihan wasit
Meskipun kondisi fisiknya sedang ditangani dengan hati-hati, temperamen Neymar baru-baru ini menimbulkan kehebohan. Penyerang tersebut sangat vokal setelah mendapat kartu kuning yang kontroversial saat melawan Remo, dan melontarkan serangan pedas terhadap wasit Savio Pereira Sampaio.
Dampak dari pertandingan tersebut cukup signifikan, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Komite Disiplin Konfederasi Sepak Bola Brasil sedang meninjau komentar seksis yang diduga dilontarkan selama kemarahannya pasca-pertandingan. Masalah disiplin semacam itu secara teoritis dapat berujung pada skorsing jangka panjang, yang akan menjadi hambatan besar dalam persiapan Neymar yang telah diatur dengan cermat untuk pertandingan-pertandingan Santos mendatang.
Upaya terakhir untuk meraih kejayaan di Piala Dunia
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi mantan bintang Barcelona ini saat ia memasuki apa yang oleh banyak pihak diprediksi sebagai siklus Piala Dunia terakhirnya. Dengan tiga gol dan tiga assist dalam enam pertandingan musim ini, performa Neymar tetap solid, namun masa depannya di tim nasional masih belum pasti setelah ia absen dari skuad-skuat terbaru di bawah asuhan Ancelotti. Pelatih asal Italia itu telah menegaskan bahwa tempat di skuad bergantung pada kebugaran 100%, dan Neymar kehabisan waktu untuk membuktikan bahwa ia siap secara fisik.