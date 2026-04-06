Neymar menjalani prosedur medis pada lututnya selama jeda internasional, sementara pelatih Santos mengungkap rencana untuk bintang Brasil tersebut menjelang Piala Dunia

Berbicara setelah timnya kalah 2-0 dari Flamengo, Cuca menjelaskan jadwal padat yang sedang dijalani Neymar. "Dia menjalani prosedur pada lututnya selama jeda [internasional], jadi dia tidak berlatih dan menghabiskan empat atau lima hari untuk memulihkan diri dari prosedur tersebut," jelas sang manajer, seperti dilansir ESPN. "Dia fokus pada beberapa aspek kebugaran yang perlu dia capai. Dia akan mengisi ulang energinya untuk memainkan 13 pertandingan berturut-turut yang tersisa hingga jeda berikutnya. Jadi, kami memanfaatkan waktu ini, bersama staf pelatih dan ahli fisiologi, untuk mengisi ulang tenaganya dan membuatnya siap bertanding hingga pertengahan tahun."

Prosedur tersebut melibatkan perawatan Platelet-Rich Plasma (PRP), sebuah terapi regeneratif yang menggunakan darah pemain itu sendiri untuk mempercepat penyembuhan luka mikro dan memperkuat jaringan sendi. Pendekatan medis proaktif ini dianggap vital bagi seorang pemain yang telah berjuang melawan cedera berulang selama tiga tahun terakhir. Tujuannya adalah agar Neymar mampu menangani beban kerja yang berat, termasuk delapan putaran Brasileirao dan dua pertandingan Copa do Brasil, sambil tetap mempertahankan tingkat kebugaran yang diperlukan untuk menarik perhatian Carlo Ancelotti dalam seleksi tim nasional.