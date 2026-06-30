Neymar mengejek seorang ekonom Jerman yang meramalkan Jepang akan mengalahkan Brasil melalui unggahan tajam di media sosial

Klement, seorang ahli matematika dan ekonom, telah menarik perhatian sebelum turnamen dimulai setelah memprediksi bahwa Jepang akan mengalahkan Brasil di babak gugur. Ia mendasarkan prediksinya pada model prediksi Piala Dunia miliknya, yang sebelumnya telah berhasil menebak pemenang turnamen tahun 2014, 2018, dan 2022.

Sebelum kompetisi dimulai, Klement mengatakan kepada Fortune India: "Saya tidak membuat prediksi tentang pertandingan individu di babak penyisihan grup, tetapi saya memprediksi bahwa kita mungkin akan menyaksikan pertandingan antara Brasil dan Jepang di babak 32 besar dan bahwa Jepang akan mengalahkan Brasil. Awalnya hal itu terdengar tidak masuk akal bagi saya, karena Brasil adalah tim paling sukses dalam sejarah dunia. Namun, generasi pemain saat ini belum berada dalam performa terbaiknya, sementara Jepang memiliki tim yang sangat bagus saat ini."

Setelah kemenangan Brasil, Neymar menulis di X: "Tuan Joachim Klement... silakan coba lagi di Piala Dunia berikutnya."







