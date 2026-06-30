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Neymar mengejek seorang ekonom Jerman yang meramalkan Jepang akan mengalahkan Brasil melalui unggahan tajam di media sosial
Neymar yang akhirnya tertawa terakhir setelah Brasil lolos
Neymar mengolok-olok Klement setelah Brasil mengalahkan Jepang 2-1 dan memastikan tempat mereka di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Bintang Santos itu bereaksi di media sosial setelah peluit akhir dibunyikan, merujuk pada prediksi Klement bahwa Jepang akan menyingkirkan juara dunia lima kali tersebut.
Jepang terus menekan tim asuhan Carlo Ancelotti sepanjang pertandingan babak 32 besar dan nyaris menciptakan kejutan. Namun, Brasil mencetak gol penentu di menit-menit akhir ketika Rayan merebut bola di area pertahanan lawan sebelum Bruno Guimaraes memberikan umpan kepada Gabriel Martinelli, yang dengan tenang menyelesaikan peluang tersebut untuk membawa Selecao melaju ke babak berikutnya.
Neymar menanggapi prediksi Klement
Klement, seorang ahli matematika dan ekonom, telah menarik perhatian sebelum turnamen dimulai setelah memprediksi bahwa Jepang akan mengalahkan Brasil di babak gugur. Ia mendasarkan prediksinya pada model prediksi Piala Dunia miliknya, yang sebelumnya telah berhasil menebak pemenang turnamen tahun 2014, 2018, dan 2022.
Sebelum kompetisi dimulai, Klement mengatakan kepada Fortune India: "Saya tidak membuat prediksi tentang pertandingan individu di babak penyisihan grup, tetapi saya memprediksi bahwa kita mungkin akan menyaksikan pertandingan antara Brasil dan Jepang di babak 32 besar dan bahwa Jepang akan mengalahkan Brasil. Awalnya hal itu terdengar tidak masuk akal bagi saya, karena Brasil adalah tim paling sukses dalam sejarah dunia. Namun, generasi pemain saat ini belum berada dalam performa terbaiknya, sementara Jepang memiliki tim yang sangat bagus saat ini."
Setelah kemenangan Brasil, Neymar menulis di X: "Tuan Joachim Klement... silakan coba lagi di Piala Dunia berikutnya."
Neymar terus melontarkan ejekan di media sosial
Kemenangan itu bukanlah akhir dari cerita bagi Neymar, yang tetap aktif di media sosial untuk memantau prediksi-prediksi turnamen lainnya dari Klement. Ketika Belanda—yang sebelumnya diprediksi Klement akan menjuarai Piala Dunia 2026—kalah dalam adu penalti melawan Maroko, penyerang asal Brasil itu kembali ke media sosial untuk semakin menekan sang ahli matematika. Neymar mengunggah pesan lanjutan yang berbunyi: "Kamu salah lagi."
- AFP
Brasil bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat
Brasil melaju ke babak 16 besar, di mana lawan-lawan yang lebih tangguh kemungkinan besar akan memanfaatkan kesalahan-kesalahan pertahanan yang muncul saat melawan Jepang. Tim asuhan Ancelotti kini akan menanti pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia sebagai lawan mereka di babak tersebut.