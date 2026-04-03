Neymar mengalami krisis? Pelatih Santos, Cuca, marah besar setelah sang bintang mendapat skorsing yang 'tidak perlu' menjelang laga besar melawan Flamengo
Penampilan yang memukau ternoda oleh sikap kekanak-kanakan
Kontribusi Neymar yang menentukan kemenangan itu terhalangi oleh pelanggaran disiplin di menit ke-86, setelah terjadi konfrontasi sengit dengan Diego Hernandez dari Remo. Bintang Brasil itu bereaksi agresif terhadap tekel keras dari Hernandez, yang memicu keributan di lapangan sehingga memaksa wasit Savio Pereira Sampaio mengeluarkan kartu kuning atas perilaku tidak sportif. Sebelum mendapat kartu kuning ini, pemain bernomor punggung 10 itu telah menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut, memberikan umpan akurat untuk gol pembuka Thaciano dan memainkan peran penting dalam proses terciptanya gol kedua Moises.
Cuca menyesalkan kartu kuning yang sebenarnya bisa dihindari
Manajer Santos tampak kesal dengan kurangnya disiplin yang ditunjukkan oleh pemain bintangnya, terutama mengingat pentingnya pertandingan yang akan datang di Rio de Janeiro. Cuca menegaskan bahwa penyerang berpengalaman itu seharusnya tetap tenang agar tidak mendapat kartu dari wasit, terlepas dari provokasi yang terjadi di lapangan.
Seperti dikutip UOL, Cuca mengatakan: “Jika Anda melihat permainannya, dia didorong dari belakang oleh satu pemain, lalu pemain lainnya. Dia mengejarnya, seorang pemain Remo datang dan menjegalnya, di tengah panasnya situasi, saya pikir dia seharusnya lebih berhati-hati. Namun wasit memutuskan bertindak berbeda dan memberinya kartu. Dia adalah pemain yang terbawa emosi, dia mudah terpancing, tapi menurut saya, dia bisa menghindari kartu itu.
"Kita harus merencanakan bagaimana kita akan bermain di pertandingan Minggu; sayang sekali kehilangan Neymar. Dia berada tepat di samping saya, saya rasa saya tidak perlu memberinya kartu, saya bisa mengendalikan pertandingan. Bagaimanapun, dia akhirnya mendapat kartu dan akan absen dalam pertandingan penting.”
Ambisi Piala Dunia terhambat
Sanksi skorsing ini memiliki dampak yang signifikan di luar klasemen liga, karena Neymar saat ini sedang berjuang untuk mengamankan tempatnya di skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia mendatang. Penampilan gemilang di Maracana seharusnya menjadi ajang unjuk kemampuan yang sempurna bagi pelatih asal Italia itu, namun pelanggaran disiplin terbaru ini mungkin menimbulkan pertanyaan mengenai temperamennya.
Cuca menambahkan: “Dia adalah pemain yang sangat penting yang, dalam dua momen gemilang hari ini, menciptakan peluang bagi dua pemain di depan gawang dan sangat krusial bagi kami. [Neymar] merasa sangat kecewa, karena baginya ini adalah pertandingan yang sangat penting melawan Flamengo. Namun, pertandingan ini tetap penting bagi kami, meskipun dia tidak bermain.”
Maracana bertahan tanpa ikonnya
Santos kini harus bertandang ke markas Flamengo tanpa pemain paling kreatif mereka, sehingga Cuca berada di bawah tekanan besar untuk menemukan solusi taktis dalam menghadapi salah satu tim raksasa liga di Maracana. Saat ini terpuruk di peringkat ke-13, Peixe tertinggal empat poin dari Flamengo yang berada di peringkat keenam dan sudah tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Palmeiras, sehingga hasil positif di Rio sangat penting untuk menghindari keterpurukan lebih jauh di klasemen Serie A.