Neymar mengalami krisis? Pelatih Santos, Cuca, marah besar setelah sang bintang mendapat skorsing yang 'tidak perlu' menjelang laga besar melawan Flamengo

Manajer Santos tampak kesal dengan kurangnya disiplin yang ditunjukkan oleh pemain bintangnya, terutama mengingat pentingnya pertandingan yang akan datang di Rio de Janeiro. Cuca menegaskan bahwa penyerang berpengalaman itu seharusnya tetap tenang agar tidak mendapat kartu dari wasit, terlepas dari provokasi yang terjadi di lapangan.

Seperti dikutip UOL, Cuca mengatakan: “Jika Anda melihat permainannya, dia didorong dari belakang oleh satu pemain, lalu pemain lainnya. Dia mengejarnya, seorang pemain Remo datang dan menjegalnya, di tengah panasnya situasi, saya pikir dia seharusnya lebih berhati-hati. Namun wasit memutuskan bertindak berbeda dan memberinya kartu. Dia adalah pemain yang terbawa emosi, dia mudah terpancing, tapi menurut saya, dia bisa menghindari kartu itu.

"Kita harus merencanakan bagaimana kita akan bermain di pertandingan Minggu; sayang sekali kehilangan Neymar. Dia berada tepat di samping saya, saya rasa saya tidak perlu memberinya kartu, saya bisa mengendalikan pertandingan. Bagaimanapun, dia akhirnya mendapat kartu dan akan absen dalam pertandingan penting.”