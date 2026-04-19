Neymar mendukung Lamine Yamal, yang dijuluki "sensasi remaja terhebat", untuk meraih gelar ganda Liga Champions dan Ballon d’Or, saat bintang muda Barcelona ini mengikuti jejak para legenda

Remaja yang sering menyebut Neymar sebagai salah satu idola sepak bolanya itu mendapat pujian yang sangat tinggi dari Neymar. Penyerang Santos itu jarang sekali bersikap sejelas ini terhadap seorang pemain muda seperti saat ia berbicara tentang Yamal baru-baru ini, bahkan menyebut kemunculan wonderkid Barcelona itu sebagai sesuatu yang "luar biasa." Neymar sendiri tidak asing dengan tekanan sebagai seorang remaja berbakat, telah mengamati perkembangan Yamal dengan cermat, dan yakin bahwa pemain asal Spanyol itu ditakdirkan untuk mencapai puncak tertinggi. Ikon Brasil yang telah menorehkan jejak legendarisnya di Camp Nou ini percaya bahwa remaja tersebut ditakdirkan untuk mencapai puncak tertinggi dalam dunia sepak bola.