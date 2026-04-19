Neymar mendukung Lamine Yamal, yang dijuluki "sensasi remaja terhebat", untuk meraih gelar ganda Liga Champions dan Ballon d’Or, saat bintang muda Barcelona ini mengikuti jejak para legenda
Dukungan legendaris bagi seorang bintang yang sedang naik daun
Remaja yang sering menyebut Neymar sebagai salah satu idola sepak bolanya itu mendapat pujian yang sangat tinggi dari Neymar. Penyerang Santos itu jarang sekali bersikap sejelas ini terhadap seorang pemain muda seperti saat ia berbicara tentang Yamal baru-baru ini, bahkan menyebut kemunculan wonderkid Barcelona itu sebagai sesuatu yang "luar biasa." Neymar sendiri tidak asing dengan tekanan sebagai seorang remaja berbakat, telah mengamati perkembangan Yamal dengan cermat, dan yakin bahwa pemain asal Spanyol itu ditakdirkan untuk mencapai puncak tertinggi. Ikon Brasil yang telah menorehkan jejak legendarisnya di Camp Nou ini percaya bahwa remaja tersebut ditakdirkan untuk mencapai puncak tertinggi dalam dunia sepak bola.
Neymar menempatkan Yamal dalam kategori Messi
Neymar tidak segan-segan saat membahas potensi lulusan La Masia ini, dan menempatkannya sejajar dengan nama-nama paling legendaris dalam sejarah klub. Melalui Fabrizio Romano, pemain asal Brasil itu mengungkapkan kekagumannya atas apa yang saat ini dicapai pemain muda tersebut di lapangan. “Saya benar-benar yakin Lamine adalah salah satu sensasi remaja terbaik yang pernah ada di dunia sepak bola,” kata Neymar. “Ada Leo Messi, ada saya — tapi apa yang dilakukan anak ini di usia 18 tahun sungguh luar biasa.”
Belasungkawa setelah kekecewaan di Liga Champions
Neymar mengaku merasa prihatin terhadap pemain muda itu, yang tampak sangat terpukul setelah peluit akhir dibunyikan dalam pertandingan melawan Atletico, meskipun penampilannya secara individu nyaris memicu kebangkitan gemilang bagi tim asuhan Hansi Flick. Kemampuan Yamal untuk mengambil tanggung jawab dalam pertandingan-pertandingan besar telah menjadi ciri khas musim ini, yang sangat dikagumi oleh komunitas sepak bola global. “Saya merasa sedih untuknya saat tersingkir dari Liga Champions,” tambah Neymar. “Lamine telah memberikan segalanya, dia bahkan memicu kebangkitan itu. Tapi inilah sepak bola, apa pun bisa terjadi.”
Ballon d'Or dan kejayaan di Eropa sudah di depan mata
Bintang Brasil itu yakin bahwa meraih trofi individu maupun tim bagi Yamal hanyalah soal 'kapan', bukan 'apakah'. Neymar sudah menatap musim depan, di mana ia berharap sang pemain sayap bisa mencapai prestasi yang lebih gemilang di panggung Eropa. “Waktunya sudah dekat! Saya harap dia memenangkan Liga Champions tahun depan… dan mengapa tidak Ballon d’Or juga? Dia sangat istimewa. Salah satu pemain yang akan selalu saya dukung, pasti,” tutup Neymar.