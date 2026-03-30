Neymar mencetak gol dan memberikan assist dalam laga uji coba 'penting' Santos setelah melupakan keputusan yang mengesampingkannya dari skuad Brasil

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti tetap teguh pada kriteria seleksi yang ia terapkan saat ini. Pelatih asal Italia itu dibanjiri pertanyaan dari media dan para mantan pemain yang sangat ingin melihat pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu kembali mengenakan seragam kuning legendaris. Namun, Ancelotti lebih mengutamakan dinamika tim dalam mempersiapkan skuadnya menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Pelatih Selecao itu baru-baru ini menanggapi berbagai spekulasi tersebut dengan menyatakan: "Saya mengamati segalanya, saya mendengarkan segalanya. Namun, peran saya adalah mengambil keputusan. Wajar jika setiap orang memiliki pendapat, karena sepak bola bukanlah universitas... sepak bola bukanlah ilmu pasti. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan saya harus menghormati pendapat semua orang." Sikap ini membuat Neymar harus berlomba dengan waktu untuk membuktikan kesiapan fisiknya sebelum daftar pemain akhir untuk turnamen tersebut ditetapkan.