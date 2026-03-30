Neymar mencetak gol dan memberikan assist dalam laga uji coba 'penting' Santos setelah melupakan keputusan yang mengesampingkannya dari skuad Brasil
Santos memanfaatkan jeda internasional untuk menggelar pertandingan persahabatan antara tim utama dan tim U-20 di CT Rei Pele. Sesi latihan ini sangat penting bagi pelatih kepala Cuca dalam mempersiapkan skuadnya menjelang laga melawan Remo di Vila Belmiro. Meskipun skor pasti dari pertandingan tertutup tersebut belum diumumkan, Neymar jelas tampil menonjol dengan penampilan yang solid saat ia terus menjalani proses pemulihannya.
Penyerang itu sangat menantikan kembalinya ke lapangan
Neymar mengungkapkan kegembiraannya karena kembali mencetak gol dan membantu rekan-rekan setimnya selama sesi latihan. "Ini penting, kan? Baik untuk latihan tim kami maupun bagi para pemain muda. Saya pernah berada di posisi mereka, dan saya tahu betapa pentingnya pertandingan seperti ini dalam karier seorang pemain muda. Ini juga merupakan kesempatan bagi mereka semua," kata Neymar kepada media resmi klub, seperti dilansir ESPN Brasil. "Kami senang bisa melakukan latihan seperti ini. Setelah hari-hari yang panjang tanpa pertandingan, ini bagus untuk mengembalikan ritme kami. Itu bagus, seru bisa ikut serta. Semuanya baik-baik saja. Satu gol dan satu assist, semuanya sempurna (tertawa)."
Ancelotti tetap teguh pada keputusannya dalam pemilihan skuad
Pelatih Brasil Carlo Ancelotti tetap teguh pada kriteria seleksi yang ia terapkan saat ini. Pelatih asal Italia itu dibanjiri pertanyaan dari media dan para mantan pemain yang sangat ingin melihat pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu kembali mengenakan seragam kuning legendaris. Namun, Ancelotti lebih mengutamakan dinamika tim dalam mempersiapkan skuadnya menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Pelatih Selecao itu baru-baru ini menanggapi berbagai spekulasi tersebut dengan menyatakan: "Saya mengamati segalanya, saya mendengarkan segalanya. Namun, peran saya adalah mengambil keputusan. Wajar jika setiap orang memiliki pendapat, karena sepak bola bukanlah universitas... sepak bola bukanlah ilmu pasti. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan saya harus menghormati pendapat semua orang." Sikap ini membuat Neymar harus berlomba dengan waktu untuk membuktikan kesiapan fisiknya sebelum daftar pemain akhir untuk turnamen tersebut ditetapkan.
Perjalanan menuju Piala Dunia 2026
Peluang Neymar semakin menyempit seiring berlanjutnya hitungan mundur menuju Piala Dunia. Santos saat ini memiliki 14 pertandingan yang dijadwalkan di Copa do Brasil, Copa Sudamericana, dan Brasileiro sebelum Ancelotti diperkirakan akan mengumumkan skuad definitifnya. Setiap menit di lapangan akan menjadi ujian bagi pemain berusia 34 tahun ini, yang telah menghadapi beberapa kendala fisik yang sebelumnya membuatnya absen dalam pertandingan melawan tim-tim seperti Cruzeiro. Tujuan utama sang penyerang saat ini adalah mempertahankan momentumnya dalam laga liga mendatang melawan Remo pada 2 April. Dengan membuktikan bahwa ia mampu menghadapi kerasnya kompetisi domestik secara konsisten, Neymar berharap dapat membungkam para skeptis dan menegaskan bahwa ia masih merupakan pemain yang mampu memimpin Brasil meraih gelar juara dunia keenam mereka. Untuk saat ini, sebuah gol dan assist di lapangan latihan menjadi pengingat yang tepat waktu akan apa yang masih ia tawarkan.