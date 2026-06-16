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Neymar menantikan kelahiran anak ketiganya bersama pasangannya, Bruna Biancardi, sementara bintang Brasil itu bercanda bahwa ia akan membentuk grup musik baru bernama 'Spice Girls'
Neymar membagikan kabar keluarga selama Piala Dunia
Neymar mengungkapkan bahwa ia dan pasangannya, Biancardi, sedang menantikan kelahiran anak ketiga mereka. Pengumuman tersebut disampaikan melalui video pengumuman jenis kelamin bayi yang dibagikan di media sosial, di mana pasangan tersebut merayakannya bersama putri-putri mereka, Mavie dan Mel, serta putra sulung Neymar, Davi Lucca.
Pengumuman tersebut mengonfirmasi bahwa mereka akan dikaruniai seorang putri lagi. Momen kebersamaan keluarga ini menjadi kabar baik bagi penyerang Brasil tersebut saat ia terus memulihkan diri dari cedera menjelang Piala Dunia 2026.
"Ini akan jadi Spice Girls"
Kelahiran bayi ini akan menjadikan Neymar ayah dari lima anak. Anak-anaknya berasal dari tiga hubungan yang berbeda, yaitu Davi Lucca, Helena, Mavie, Mel, dan kini anak ketiganya bersama Biancardi. Setelah mengetahui bahwa seorang putri lagi akan lahir, Neymar merayakan momen tersebut dengan lelucon yang ditujukan kepada keluarganya yang semakin besar. Mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu berkata: "Aku akan membentuk sebuah band dan, mulai hari ini, band itu akan bernama Spice Girls."
Cedera yang dialami Neymar menunda kembalinya sang pemain
Meskipun pengumuman keluarga tersebut membawa kabar gembira di luar lapangan, situasi Neymar bersama timnas Brasil masih belum pasti. Penyerang tersebut absen dalam laga pembuka Grup C yang berakhir imbang 1-1 melawan Maroko karena masih dalam proses pemulihan dari cedera betis tingkat dua yang dialaminya saat membela Santos.
Staf medis Brasil mengambil pendekatan yang hati-hati dalam proses rehabilitasinya, mengingat riwayat masalah otot dan pergelangan kakinya. Pemain berusia 34 tahun ini belum bermain dalam pertandingan kompetitif sejak pertengahan Mei, sehingga proses pemulihan yang terukur menjadi prioritas. Namun, kehadirannya di skuad tetap berharga, dengan Brasil berharap pengalamannya dapat membantu membimbing para pemain muda selama turnamen.
- AFP
Perlombaan melawan waktu menuju babak gugur
Brasil tetap optimis bahwa Neymar dapat kembali berlatih dalam waktu dekat dan meningkatkan kebugarannya menjelang babak gugur. Staf pelatih bertekad untuk tidak terburu-buru dalam memulihkan kondisinya dan mengelola proses pemulihannya dengan hati-hati. Timnas Brasil kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Haiti pada 20 Juni, dengan Neymar kemungkinan besar masih absen dalam pertandingan tersebut.