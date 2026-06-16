Neymar menantikan kelahiran anak ketiganya bersama pasangannya, Bruna Biancardi, sementara bintang Brasil itu bercanda bahwa ia akan membentuk grup musik baru bernama 'Spice Girls'

Neymar mengungkapkan bahwa ia dan pasangannya, Biancardi, sedang menantikan kelahiran anak ketiga mereka. Pengumuman tersebut disampaikan melalui video pengumuman jenis kelamin bayi yang dibagikan di media sosial, di mana pasangan tersebut merayakannya bersama putri-putri mereka, Mavie dan Mel, serta putra sulung Neymar, Davi Lucca.

Pengumuman tersebut mengonfirmasi bahwa mereka akan dikaruniai seorang putri lagi. Momen kebersamaan keluarga ini menjadi kabar baik bagi penyerang Brasil tersebut saat ia terus memulihkan diri dari cedera menjelang Piala Dunia 2026.