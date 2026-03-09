Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Neymar memberikan harapan bagi Brasil setelah Carlo Ancelotti memasukkan bintang Santos ke dalam skuad, namun mantan bintang Barcelona itu masih berisiko dicoret menjelang Piala Dunia
Ancelotti memantau audisi terakhir Neymar.
Menurut UOL, Neymar telah masuk dalam skuad awal yang luas yang dipilih Ancelotti untuk jeda internasional mendatang. Timnas Brasil sedang bersiap menghadapi Prancis dan Kroasia pada akhir Maret, menandai jendela internasional terakhir sebelum Piala Dunia 2026 yang sangat dinantikan dimulai.
Meskipun demikian, pemain berusia 34 tahun ini tidak akan tampil dalam laga Brasileirao Santos melawan Mirassol karena "pengendalian beban". Ancelotti dan Direktur CBF Rodrigo Caetano tetap akan hadir dalam pertandingan tersebut, artinya pemain bernomor punggung 10 ini kini hanya memiliki satu pertandingan domestik melawan Corinthians untuk meyakinkan manajer bahwa ia layak mendapat panggilan terakhir.
- AFP
Endrick bersinar di sepak bola Prancis
Juga termasuk dalam daftar awal adalah Endrick, yang telah dipantau secara ketat oleh staf pelatih tim nasional sejak transfernya ke Olympique Lyonnais padaJanuari. Bintang muda ini telah memberikan dampak langsung di sepak bola Prancis, beradaptasi dengan cepat di lingkungan barunya, dan menunjukkan potensi besarnya.
Dalam 10 penampilannya bersama Lyon, penyerang muda ini telah mencetak lima gol dan memberikan tiga assist. Dengan performa yang terus meningkat, peluangnya untuk masuk ke skuad final sangat tinggi, memberikan suntikan energi muda yang vital bagi barisan depan Brasil menjelang turnamen global.
Bremer kembali ke barisan pertahanan.
Secara defensif, bek andalan Juventus, Bremer, muncul dalam daftar pra-seleksi yang luas, yang berisi lebih dari 50 nama. Bek tengah ini belum mewakili negaranya sejak Copa America 2024 di bawah asuhan Dorival Jr, setelah mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) yang parah di lutut kirinya pada Oktober tahun itu.
Setelah menjalani masa pemulihan intensif yang juga memerlukan operasi meniskus beberapa bulan kemudian, bek ini telah pulih dengan luar biasa. Kini bermain sebagai starter reguler dan muncul sebagai pemimpin ruang ganti di Turin, penampilannya yang tangguh telah menarik perhatian pelatih Italia yang ingin memperkuat barisan belakangnya.
- AFP
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rodrygo
Kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan susunan penyerang semakin mendesak akibat kehilangan tragis Rodrygo. Winger Real Madrid tersebut mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) dan meniskus yang mengakhiri musimnya, sehingga ia tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia. Menanggapi berita menyedihkan tersebut, Neymar mengirim pesan emosional kepada rekan senegaranya, menyebutnya sebagai "adik kecilnya" dan "penerusnya".
Neymar menulis: "Hari ini adalah salah satu hari ter sedih bagi saya... Saya yakin kamu akan kembali dengan gemilang." Kekosongan kreatif yang besar dalam skuad ini memaksa staf pelatih untuk memperluas cakupan pencarian mereka. Akibatnya, pertandingan persahabatan mendatang akan menjadi ajang uji coba krusial untuk merestrukturisasi lini serang yang tiba-tiba kehilangan pemain kunci.
Iklan