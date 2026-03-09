Neymar memberikan harapan bagi Brasil setelah Carlo Ancelotti memasukkan bintang Santos ke dalam skuad, namun mantan bintang Barcelona itu masih berisiko dicoret menjelang Piala Dunia

Menurut UOL, Neymar telah masuk dalam skuad awal yang luas yang dipilih Ancelotti untuk jeda internasional mendatang. Timnas Brasil sedang bersiap menghadapi Prancis dan Kroasia pada akhir Maret, menandai jendela internasional terakhir sebelum Piala Dunia 2026 yang sangat dinantikan dimulai.

Meskipun demikian, pemain berusia 34 tahun ini tidak akan tampil dalam laga Brasileirao Santos melawan Mirassol karena "pengendalian beban". Ancelotti dan Direktur CBF Rodrigo Caetano tetap akan hadir dalam pertandingan tersebut, artinya pemain bernomor punggung 10 ini kini hanya memiliki satu pertandingan domestik melawan Corinthians untuk meyakinkan manajer bahwa ia layak mendapat panggilan terakhir.