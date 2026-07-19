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Neymar memanjakan diri dengan hadiah senilai £17 juta! Bintang Brasil itu membeli superyacht setelah mengalami kekecewaan di Piala Dunia - David Beckham dan Cristiano Ronaldo pun ikut bergabung dalam klub perahu tersebut
Bergabung dengan klub perahu elit
Neymar secara resmi bergabung dalam jajaran pemilik kapal paling mewah di dunia sepak bola setelah menyelesaikan pembelian sebuah superyacht senilai £17 juta. Penyerang Santos ini memutuskan untuk memanjakan dirinya dengan kapal mewah tersebut tak lama setelah Brasil tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia 2026.
Pembelian kapal pesiar tersebut, yang diberi nama 'Enejota' — sebuah permainan kata berdasarkan pengucapan bahasa Portugis dari inisialnya 'NJ' — terjadi pada titik balik yang signifikan dalam karier sang penyerang yang penuh prestasi. Meskipun harganya sangat fantastis bagi kebanyakan orang, angka tersebut sebanding dengan investasi yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Ronaldo sebelumnya menghabiskan £5,5 juta untuk kapal pesiar mewahnya sendiri pada tahun 2020 guna merayakan gelar Serie A bersama Juventus, sementara Beckham juga dikenal sebagai penggemar kapal pesiar.
Spesifikasi teknis Enejota
Menurut laporan dari Nautica, 'Enejota' bukanlah kapal pesiar biasa; kapal ini sebenarnya adalah kapal kargo yang telah direnovasi dengan cermat dan dibangun di Brasil. Kapal yang memiliki panjang lebih dari 46 meter ini baru-baru ini berlabuh di Angra dos Reis, di negara bagian Rio de Janeiro. Kapal ini memiliki 'luas area yang dapat digunakan' sebesar 800 meter persegi, sehingga menyediakan ruang yang luas bagi sang superstar dan tamunya untuk bersantai.
Di bagian mesin, superyacht ini ditenagai oleh empat mesin Caterpillar khusus, yang masing-masing mampu menghasilkan tenaga sebesar 1.450 horsepower. Tenaga yang luar biasa ini memastikan bahwa kapal tersebut dapat berlayar di sepanjang pesisir Brasil dengan mudah, sehingga menawarkan Neymar tempat peristirahatan pribadi yang jauh dari sorotan media yang intens yang selalu mengikutinya sepanjang kariernya.
Akhir dari sebuah era bagi Selecao
Pembelian ini berfungsi sebagai pengalih perhatian dari akhir yang menyakitkan dalam perjalanan internasional Neymar bersama Brasil. Penyerang tersebut mengonfirmasi pengunduran dirinya segera setelah kekalahan Selecao di babak 16 besar melawan Norwegia, pertandingan di mana ia mencetak gol ke-80 sekaligus gol terakhirnya untuk negaranya. Berbicara setelah kekalahan yang penuh emosi itu, Neymar mengatakan kepada Globo: "Saya sudah berusaha, saya sudah berusaha.
Saat 'Enejota' berlabuh di perairan Rio de Janeiro, Neymar memasuki babak baru dalam hidupnya. Ia tetap menjadi salah satu atlet paling laku dan terkaya di dunia, yang mampu melakukan pembelian senilai £17 juta hanya karena iseng.
- (C)Getty Images
Memandang ke Depan: Santos
Kini setelah tugas-tugas internasionalnya telah berlalu, Neymar akan fokus sepenuhnya pada karier klubnya bersama Santos. Klub asal Brasil tersebut telah menyambut kembali pahlawan mereka, meskipun kehadirannya sesekali memicu perdebatan mengenai fokus profesionalnya saat tim sedang mengalami kesulitan di liga. Namun, kontribusi statistiknya tetap tak terbantahkan, dengan 457 gol profesional dan 262 assist sepanjang karier gemilangnya yang mencakup empat negara berbeda.
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