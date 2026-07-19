Neymar memanjakan diri dengan hadiah senilai £17 juta! Bintang Brasil itu membeli superyacht setelah mengalami kekecewaan di Piala Dunia - David Beckham dan Cristiano Ronaldo pun ikut bergabung dalam klub perahu tersebut

Neymar secara resmi bergabung dalam jajaran pemilik kapal paling mewah di dunia sepak bola setelah menyelesaikan pembelian sebuah superyacht senilai £17 juta. Penyerang Santos ini memutuskan untuk memanjakan dirinya dengan kapal mewah tersebut tak lama setelah Brasil tersingkir secara mengecewakan dari Piala Dunia 2026.

Pembelian kapal pesiar tersebut, yang diberi nama 'Enejota' — sebuah permainan kata berdasarkan pengucapan bahasa Portugis dari inisialnya 'NJ' — terjadi pada titik balik yang signifikan dalam karier sang penyerang yang penuh prestasi. Meskipun harganya sangat fantastis bagi kebanyakan orang, angka tersebut sebanding dengan investasi yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Ronaldo sebelumnya menghabiskan £5,5 juta untuk kapal pesiar mewahnya sendiri pada tahun 2020 guna merayakan gelar Serie A bersama Juventus, sementara Beckham juga dikenal sebagai penggemar kapal pesiar.