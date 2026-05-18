Neymar memamerkan jaket Brasil yang diberikan oleh Romeo, putra Sir David Beckham, saat bintang Santos itu menanti panggilan timnas untuk Piala Dunia 2026 yang diimpikannya
Hadiah dari keluarga Beckham memicu kegemparan di media sosial
Neymar menjadi sorotan di zona campuran usai kekalahan Santos 3-0 dari Coritiba dalam laga Serie A Brasil pada Minggu, di mana sang penyerang tampak mengenakan jaket hijau dan kuning yang mencolok, yang oleh banyak pendukung diartikan sebagai isyarat agar dipanggil ke tim nasional. Namun, pemain berusia 34 tahun itu segera mengklarifikasi bahwa jaket tersebut sebenarnya adalah hadiah pribadi dari Romeo, putra legenda Inggris Beckham.
“Jaket ini adalah hadiah dari seorang teman saya, yang merupakan putra Beckham, Romeo Beckham,” jelas Neymar kepada para wartawan. “Dia bahkan menulis sesuatu tentang Olimpiade di sini. Saya memberitahunya bahwa saya akan memakainya. Itulah sebabnya, ini bukan untuk mengirimkan pesan apa pun.”
Dia menambahkan: “Semua orang menanti ini, menanti pemanggilan besok. Mengapa tidak memakainya? Selain sebagai pemain, saya ingin berada di sana. Jika saya tidak di sana, saya hanya akan menjadi salah satu penonton yang mendukung Brasil di Piala Dunia.”
Neymar mengakui bahwa 'mimpi' Piala Dunia masih tetap hidup
Meskipun jaket itu mungkin hanya sekadar isyarat sederhana di antara sesama teman, ambisi Neymar untuk Selecao sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain ini telah melalui perjalanan yang sulit untuk kembali bugar, namun tetap bertekad untuk memimpin negaranya pada tahun 2026. Ia mengakui bahwa prospek bermain di Piala Dunia lagi telah menjadi motivasi utama di balik proses rehabilitasi yang melelahkan selama beberapa bulan terakhir.
Ia berkata: “Tentu saja, itu adalah impian saya, saya selalu menegaskan hal itu kepada Anda. Impian saya adalah bermain di Piala Dunia. Saya telah berjuang untuk itu.” Neymar telah menjadi sosok ikonik bagi Brasil selama lebih dari satu dekade, melampaui legenda Pele untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa, dan kemungkinan keikutsertaannya tetap menjadi topik pembicaraan utama bagi para penggemar di negara yang gila sepak bola ini.
Mengatasi keraguan terkait cedera dan hambatan fisik
Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tidaklah mulus bagi bintang Santos ini, yang terus-menerus mendapat sorotan terkait kondisi fisiknya. Mengingat Ancelotti diperkirakan akan memprioritaskan pemain yang berada dalam kondisi fisik prima, Neymar harus membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Bintang tersebut mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap narasi seputar pemulihannya, namun menegaskan bahwa ia akhirnya mulai menemukan kembali ritmenya di lapangan.
“Secara fisik, saya merasa sangat baik. Saya terus membaik di setiap pertandingan, saya telah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya akui itu tidak mudah,” kata Neymar. Ia juga membalas para kritikus yang meragukan komitmennya selama absen dari lapangan, dengan mengatakan: “Ada tahun-tahun kerja keras, tetapi juga banyak informasi yang salah mengenai kondisi saya dan apa yang saya lakukan. Sangat menyedihkan cara orang membicarakannya. Saya bekerja keras, diam-diam, di rumah, menderita karena apa yang orang katakan.”
Kekacauan akibat pergantian pemain semakin memperparah penderitaan Santos
Komentar Neymar itu muncul setelah sore yang mengecewakan di lapangan, di mana ambisi pribadinya harus berhadapan dengan kekecewaan profesional. Sebuah kesalahan administratif yang aneh membuatnya diganti secara keliru, membuat sang penyerang geram saat Santos tumbang 3-0 dari Coritiba. Terlepas dari kesulitan yang dihadapi klub, Neymar tetap berharap bahwa usaha pribadinya akan cukup untuk menarik perhatian Ancelotti.
Pada akhirnya menyerahkan keputusan akhir kepada pelatih asal Italia itu, Neymar menyimpulkan: "Semoga besok menjadi apa pun yang Tuhan kehendaki. Terlepas dari apa yang terjadi, Ancelotti akan memanggil 26 pemain terbaik untuk pertarungan ini."