Neymar menjadi sorotan di zona campuran usai kekalahan Santos 3-0 dari Coritiba dalam laga Serie A Brasil pada Minggu, di mana sang penyerang tampak mengenakan jaket hijau dan kuning yang mencolok, yang oleh banyak pendukung diartikan sebagai isyarat agar dipanggil ke tim nasional. Namun, pemain berusia 34 tahun itu segera mengklarifikasi bahwa jaket tersebut sebenarnya adalah hadiah pribadi dari Romeo, putra legenda Inggris Beckham.

“Jaket ini adalah hadiah dari seorang teman saya, yang merupakan putra Beckham, Romeo Beckham,” jelas Neymar kepada para wartawan. “Dia bahkan menulis sesuatu tentang Olimpiade di sini. Saya memberitahunya bahwa saya akan memakainya. Itulah sebabnya, ini bukan untuk mengirimkan pesan apa pun.”

Dia menambahkan: “Semua orang menanti ini, menanti pemanggilan besok. Mengapa tidak memakainya? Selain sebagai pemain, saya ingin berada di sana. Jika saya tidak di sana, saya hanya akan menjadi salah satu penonton yang mendukung Brasil di Piala Dunia.”







