“Neymar melakukan apa yang diciptakan oleh Ronaldinho” - Mantan pemain timnas Brasil itu menjelaskan bagaimana pemenang Piala Dunia 2002 itu menginspirasi pencetak gol terbanyak sepanjang masa setelah pengunduran diri yang penuh emosi

Belletti dengan tegas membantah mitos sepak bola yang telah lama beredar dan sulit dihilangkan, yaitu bahwa Ronaldinho sukses semata-mata berkat bakat alaminya tanpa melakukan upaya terstruktur di balik layar. Mantan bek tersebut menegaskan bahwa sang playmaker legendaris menjalani persiapan hariannya dengan sangat serius, bertolak belakang dengan persepsi publik.

“Kelihatannya memang tidak begitu, tapi Ronaldinho berlatih sangat keras, saya katakan ini dengan sangat serius,” ungkap Belletti, mengenang sesi-sesi latihan intensif dengan jumlah pemain terbatas di bawah terik matahari Catalan. “Itu lapangan kecil, ruang yang sempit, dan dengan bola dia akan melakukan satu lawan satu atau dua lawan dua, dan dia melakukannya setiap hari dan setiap minggu. Kekuatan yang harus dia miliki untuk dribel itu dan untuk terus berkembang – dia tidak pernah berpura-pura; dia tidak pernah terjatuh.

“Dengan kualitas yang dimilikinya dan cara kerjanya, dia membuat pemain seperti Neymar memiliki sosok yang bisa dijadikan inspirasi, untuk melakukan persis seperti yang kemudian dilakukan Neymar.”