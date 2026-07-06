AFP
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“Neymar melakukan apa yang diciptakan oleh Ronaldinho” - Mantan pemain timnas Brasil itu menjelaskan bagaimana pemenang Piala Dunia 2002 itu menginspirasi pencetak gol terbanyak sepanjang masa setelah pengunduran diri yang penuh emosi
Neymar mengakhiri kariernya dengan kekalahan Brasil
Menyusul kekalahan mengejutkan Brasil 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Neymar secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Penyerang ikonik ini menutup karier internasionalnya yang legendaris sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya, setelah mencatatkan 80 gol dan 59 assist yang luar biasa dalam 130 penampilan bersama Selecao.
Terlepas dari posisinya dalam catatan rekor tim nasional, banyak yang berpendapat bahwa warisan Neymar belum sepenuhnya setara dengan Ronaldinho, sang juara Piala Dunia 2002, termasuk mantan bintang Juliano Belletti di antara mereka.
- AFP
Belletti menganggap Ronaldinho sebagai sosok di balik kesuksesan Neymar
Mantan bek kanan Barcelona dan Brasil, Belletti, segera angkat bicara, memberikan wawasan unik berkat pengalamannya berbagi ruang ganti dengan Ronaldinho baik di level klub maupun tim nasional. Belletti menyatakan bahwa seluruh identitas gaya bermain Neymar merupakan evolusi langsung dari fondasi inovatif yang diletakkan oleh pendahulunya.
“Menurut saya, Neymar melakukan apa yang telah diciptakan dan dikembangkan oleh Ronaldinho,” kata Belletti di DAZN, menelusuri akar gaya permainan modern Brasil kembali ke mantan rekan setimnya itu. “Saya rasa dia telah menciptakan banyak hal – dribel dengan bola yang sangat dekat, umpan dari belakang, dan sentuhan overhead dari belakang. Dengan menggabungkan semua itu dengan keajaiban seorang pemain Brasil, saya rasa Neymar berasal dari sana.”
Tenaga murni, tanpa kepura-puraan
Belletti dengan tegas membantah mitos sepak bola yang telah lama beredar dan sulit dihilangkan, yaitu bahwa Ronaldinho sukses semata-mata berkat bakat alaminya tanpa melakukan upaya terstruktur di balik layar. Mantan bek tersebut menegaskan bahwa sang playmaker legendaris menjalani persiapan hariannya dengan sangat serius, bertolak belakang dengan persepsi publik.
“Kelihatannya memang tidak begitu, tapi Ronaldinho berlatih sangat keras, saya katakan ini dengan sangat serius,” ungkap Belletti, mengenang sesi-sesi latihan intensif dengan jumlah pemain terbatas di bawah terik matahari Catalan. “Itu lapangan kecil, ruang yang sempit, dan dengan bola dia akan melakukan satu lawan satu atau dua lawan dua, dan dia melakukannya setiap hari dan setiap minggu. Kekuatan yang harus dia miliki untuk dribel itu dan untuk terus berkembang – dia tidak pernah berpura-pura; dia tidak pernah terjatuh.
“Dengan kualitas yang dimilikinya dan cara kerjanya, dia membuat pemain seperti Neymar memiliki sosok yang bisa dijadikan inspirasi, untuk melakukan persis seperti yang kemudian dilakukan Neymar.”
- AFP
Akhir dari sebuah era
Neymar mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia setelah penampilan yang mengecewakan bagi dirinya dan Selecao. Setelah absen dalam dua pertandingan pertama Brasil di babak penyisihan grup akibat cedera, Neymar kembali bermain dalam kemenangan terakhir Brasil di babak penyisihan grup melawan Skotlandia. Ia kemudian memulai pertandingan melawan Norwegia dari bangku cadangan, masuk sebagai pemain pengganti, dan berhasil mencetak gol dari tendangan penalti di menit-menit akhir, yang pada akhirnya tak cukup untuk menyelamatkan timnya dari tersingkirnya dari Piala Dunia.
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