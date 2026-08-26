Neymar masuk skuad Santos untuk derby perempat final Copa do Brasil melawan Palmeiras meski ada kekhawatiran soal lapangan sintetis

Pelatih kepala Santos, Cuca, sebelumnya menegaskan bahwa keputusan final soal ketersediaan sang penyerang andalan akan melibatkan seluruh staf teknis. Menjelaskan sikap hati-hatinya terkait partisipasi sang bintang, Cuca mengatakan kepada ESPN Brazil: "Saya akan bicara dengannya dan kami akan mengambil keputusan. Bersamanya dan seluruh skuad. Kami akan menentukan apa yang terbaik untuk dilakukan."

Neymar secara konsisten menyuarakan ketidaksukaannya terhadap lapangan buatan setelah masalah pergelangan kakinya memburuk saat melawan Atletico Mineiro tahun lalu, dengan meluapkannya di media sosial: "Itu sudah terbukti, sintetis benar-benar s***."

Saat didesak di mixed zone mengenai peluangnya tampil di kandang Palmeiras, Neymar berkomentar: "Bro, kamu sudah memikirkan itu? Tenang, masih ada pertandingan pada hari Minggu. Saya tidak tahu [apakah saya akan bermain di lapangan sintetis]."

Sikap itu sejalan dengan penilaiannya sebelumnya tentang venue tersebut: "Bermain di Allianz, bagi saya, itu mustahil. Bermain di permukaan seperti lapangan 7 lawan 7 adalah sesuatu yang mengganggu pemain mana pun, terlepas dari cedera. Morumbi sangat bagus, dan saya merasa lebih baik di sana. Saya merasa nyaman di lapangan itu."