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Neymar masuk skuad Santos untuk derby perempat final Copa do Brasil melawan Palmeiras meski ada kekhawatiran soal lapangan sintetis
Pemilihan skuad mengonfirmasi keterlibatan
Santos secara resmi memasukkan Neymar ke dalam skuad yang dibawa untuk leg pertama perempat final Copa do Brasil melawan Palmeiras pada Rabu malam di Nubank Parque. Keputusan itu diambil setelah kekhawatiran berkepanjangan terkait riwayat masalah pergelangan kaki penyerang bintang tersebut saat bermain di lapangan sintetis. Terpilihnya dia mengakhiri spekulasi luas setelah pemain berusia 34 tahun itu semula dianggap sangat diragukan usai hasil imbang 1-1 melawan Mirassol pada akhir pekan lalu.
- AFP
Forward mengkritik rumput sintetis
Pelatih kepala Santos, Cuca, sebelumnya menegaskan bahwa keputusan final soal ketersediaan sang penyerang andalan akan melibatkan seluruh staf teknis. Menjelaskan sikap hati-hatinya terkait partisipasi sang bintang, Cuca mengatakan kepada ESPN Brazil: "Saya akan bicara dengannya dan kami akan mengambil keputusan. Bersamanya dan seluruh skuad. Kami akan menentukan apa yang terbaik untuk dilakukan."
Neymar secara konsisten menyuarakan ketidaksukaannya terhadap lapangan buatan setelah masalah pergelangan kakinya memburuk saat melawan Atletico Mineiro tahun lalu, dengan meluapkannya di media sosial: "Itu sudah terbukti, sintetis benar-benar s***."
Saat didesak di mixed zone mengenai peluangnya tampil di kandang Palmeiras, Neymar berkomentar: "Bro, kamu sudah memikirkan itu? Tenang, masih ada pertandingan pada hari Minggu. Saya tidak tahu [apakah saya akan bermain di lapangan sintetis]."
Sikap itu sejalan dengan penilaiannya sebelumnya tentang venue tersebut: "Bermain di Allianz, bagi saya, itu mustahil. Bermain di permukaan seperti lapangan 7 lawan 7 adalah sesuatu yang mengganggu pemain mana pun, terlepas dari cedera. Morumbi sangat bagus, dan saya merasa lebih baik di sana. Saya merasa nyaman di lapangan itu."
Pemain-pemain Brasil menentang lapangan rumput sintetis
Penolakan terhadap rumput sintetis terus mendapat momentum di sepakbola Brasil, dengan sejumlah pemain ternama secara terbuka angkat suara menentang permukaan artifisial. Neymar sebelumnya bergabung dengan figur senior termasuk Lucas Moura, Gabigol, dan Thiago Silva dalam kampanye bersama menentang tren tersebut, dengan menyatakan: "Sungguh absurd bahwa kami harus membahas rumput sintetis di lapangan kami."
Selain kandang Palmeiras, beberapa venue besar lain di seluruh Brasil saat ini juga menggunakan permukaan artifisial, termasuk Ligga Arena, Nilton Santos, Arena MRV, Arena Conda, dan Pacaembu di Sao Paulo.
- O JOGO PHOTO PRESS
Santos menghadapi jadwal yang padat
Santos menghadapi pekan yang berat, bertandang menghadapi Corinthians di Campeonato Brasileiro sebelum menjamu Palmeiras pada leg kedua piala di Vila Belmiro pada 2 September. Tim asuhan Cuca harus menjaga konsistensi fisik di level tertinggi sepanjang rangkaian laga domestik yang berat ini. Staf pelatih akan mengelola beban kerja Neymar dengan hati-hati untuk memastikan sang penyerang tetap siap memimpin lini serang sepanjang periode krusial ini.
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