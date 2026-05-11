Neymar masuk dalam daftar! Carlo Ancelotti memasukkan bintang Santos ke dalam skuad sementara untuk Piala Dunia, sementara Estevao absen karena cedera
Persetujuan sementara untuk Neymar
Menurut Globo, Neymar telah dimasukkan dalam daftar awal yang dikirimkan ke FIFA, melanjutkan tren yang terlihat selama masa kepelatihan Ancelotti di mana sang penyerang selalu masuk dalam skuad sementara namun sering kali tidak lolos ke seleksi akhir. Pemain berusia 34 tahun ini telah bekerja tanpa lelah untuk membuktikan kemampuannya, meskipun manajer asal Italia tersebut sebelumnya menyatakan bahwa ia "hanya akan memanggil pemain yang secara fisik siap" untuk bersaing di level tertinggi. Meskipun kehadirannya dalam skuad final yang terdiri dari 26 pemain masih diragukan, pencantuman simbolis ini memberikan harapan bagi negara yang sangat ingin melihat sosok ikonik tersebut kembali tampil di panggung dunia.
Perdebatan mengenai masuknya Neymar telah mencapai tingkat tertinggi dalam masyarakat Brasil, yang menggambarkan tekanan besar yang dihadapi staf pelatih. Ancelotti bahkan mengambil langkah untuk berkonsultasi dengan Presiden Lula, yang mempertanyakan motivasi profesional sang pemain. Menanggapi situasi tersebut, Lula mencatat: "Saya berkesempatan berbicara dengan Ancelotti, dan dia bertanya kepada saya: 'Apakah menurut Anda Neymar harus dipanggil?' Saya menjawab: 'Lihat, Ancelotti, jika dia dalam kondisi fisik yang prima, dia memiliki kemampuan sepak bolanya. Yang perlu saya ketahui adalah apakah dia benar-benar menginginkannya.' Jika ya, maka dia harus bersikap profesional. Dia bisa melihat contoh seperti Cristiano Ronaldo, dia bisa melihat [Lionel] Messi, dan tetap bisa masuk tim nasional, karena dia belum tua. Tapi dia tidak bisa berharap masuk hanya karena namanya. Dia harus membuktikannya di lapangan."
Kekecewaan bagi bintang muda Chelsea, Estevao
Meskipun kabar ini menjadi angin segar bagi Neymar, daftar yang disusun Ancelotti mengindikasikan bahwa Brasil kemungkinan besar harus bermain tanpa bintang muda Chelsea, Estêvao, di Piala Dunia mendatang. Meskipun memilih menjalani perawatan konservatif di fasilitas Palmeiras alih-alih menjalani operasi, departemen medis CBF telah memutuskan bahwa bintang muda tersebut tidak akan pulih tepat waktu untuk turnamen tersebut.
Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Estêvao bahkan tidak akan fit untuk babak gugur. Akibatnya, Ancelotti diperkirakan akan menggantikannya dalam skuad akhir. Meskipun sang pemain berjuang untuk mempertahankan mimpinya di Piala Dunia dengan menghindari operasi, staf pelatih memahami bahwa waktu untuk pemulihannya telah habis.
Wajah-wajah baru dan dilema taktis
Dengan absennya Estevao, peluang terbuka bagi beberapa bintang lokal untuk membuktikan diri. Penyerang Flamengo, Pedro, menjadi salah satu kandidat utama bagi Ancelotti, meski belum masuk dalam skuad pertandingan belakangan ini. Pelatih asal Italia itu sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan penyerang target tersebut pada bulan November lalu, dan staf pelatih saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil risiko dengan memasukkan penyerang tengah tersebut ke dalam daftar 26 pemain akhir.
Persaingan juga tak kalah sengit di lini tengah dan sayap, di mana para pemain muda Vasco da Gama mendominasi. Andrey Santos dari Chelsea menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah musim 2026 yang sulit di Stamford Bridge, dengan Casemiro, Bruno Guimaraes, Fabinho, Danilo Santos, dan Lucas Paqueta saat ini berada di atasnya dalam hierarki tim. Jika Andrey tidak masuk daftar, hal ini dapat membuka jalan bagi Rayan, yang tampil mengesankan selama jeda internasional bulan Maret dan dipandang sebagai alternatif alami untuk bermain di sayap kanan saat Estevao absen.
Perjalanan menuju New Jersey
Penyerahan daftar 55 pemain merupakan protokol wajib FIFA, namun drama sesungguhnya akan terjadi pekan depan. Semua tim memiliki waktu hingga 11 Juni untuk melakukan perubahan pada daftar ini jika terjadi cedera, namun skuad akhir yang terdiri dari 26 pemain harus dipilih dari daftar awal tersebut. Setelah turnamen dimulai, perubahan hanya diperbolehkan 24 jam sebelum pertandingan pembuka, dengan syarat adanya surat keterangan medis, kecuali untuk penjaga gawang yang menjadi satu-satunya pengecualian untuk penggantian di kemudian hari.
Pengumuman skuad final Brasil dijadwalkan pada Senin, 18 Mei, pukul 17.00 waktu setempat di Museum of Tomorrow di Rio de Janeiro. Skuad akan berkumpul di Granja Comary pada 27 Mei, meskipun para pemain yang terlibat dalam final Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Arsenal akan bergabung kemudian. Selecao akan memulai kampanye mereka melawan Maroko di New Jersey pada 13 Juni, setelah pertandingan persahabatan pemanasan melawan Panama dan Mesir.