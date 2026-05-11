Neymar masuk dalam daftar! Carlo Ancelotti memasukkan bintang Santos ke dalam skuad sementara untuk Piala Dunia, sementara Estevao absen karena cedera

Menurut Globo, Neymar telah dimasukkan dalam daftar awal yang dikirimkan ke FIFA, melanjutkan tren yang terlihat selama masa kepelatihan Ancelotti di mana sang penyerang selalu masuk dalam skuad sementara namun sering kali tidak lolos ke seleksi akhir. Pemain berusia 34 tahun ini telah bekerja tanpa lelah untuk membuktikan kemampuannya, meskipun manajer asal Italia tersebut sebelumnya menyatakan bahwa ia "hanya akan memanggil pemain yang secara fisik siap" untuk bersaing di level tertinggi. Meskipun kehadirannya dalam skuad final yang terdiri dari 26 pemain masih diragukan, pencantuman simbolis ini memberikan harapan bagi negara yang sangat ingin melihat sosok ikonik tersebut kembali tampil di panggung dunia.

Perdebatan mengenai masuknya Neymar telah mencapai tingkat tertinggi dalam masyarakat Brasil, yang menggambarkan tekanan besar yang dihadapi staf pelatih. Ancelotti bahkan mengambil langkah untuk berkonsultasi dengan Presiden Lula, yang mempertanyakan motivasi profesional sang pemain. Menanggapi situasi tersebut, Lula mencatat: "Saya berkesempatan berbicara dengan Ancelotti, dan dia bertanya kepada saya: 'Apakah menurut Anda Neymar harus dipanggil?' Saya menjawab: 'Lihat, Ancelotti, jika dia dalam kondisi fisik yang prima, dia memiliki kemampuan sepak bolanya. Yang perlu saya ketahui adalah apakah dia benar-benar menginginkannya.' Jika ya, maka dia harus bersikap profesional. Dia bisa melihat contoh seperti Cristiano Ronaldo, dia bisa melihat [Lionel] Messi, dan tetap bisa masuk tim nasional, karena dia belum tua. Tapi dia tidak bisa berharap masuk hanya karena namanya. Dia harus membuktikannya di lapangan."