Neymar lolos seleksi! Carlo Ancelotti memasukkan bintang Santos ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia, sementara João Pedro dan Richarlison tidak masuk daftar

Neymar telah dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia Brasil oleh Ancelotti meskipun baru-baru ini muncul keraguan mengenai kebugarannya. Penyerang berusia 34 tahun itu, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol, kembali ke panggung internasional setelah menjalani pemulihan yang sulit akibat cedera robeknya ligamen anterior cruciatum (ACL) kiri yang dialaminya pada Oktober 2023. Banyak analis dan mantan pemain mempertanyakan apakah bintang Santos itu akan masuk dalam daftar akhir.

Ancelotti, yang mengambil alih timnas Brasil pada Mei 2025, sebelumnya belum memanggil Neymar ke dalam skuadnya sebelum mengonfirmasi pemilihan tersebut dalam konferensi pers di Rio de Janeiro. Pengumuman tersebut juga membawa kekecewaan bagi beberapa pemain penyerang. Pedro termasuk di antara mereka yang tidak masuk skuad karena pelatih asal Italia itu memilih opsi lain di lini depan.