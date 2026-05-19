AFP
Diterjemahkan oleh
Neymar lolos seleksi! Carlo Ancelotti memasukkan bintang Santos ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia, sementara João Pedro dan Richarlison tidak masuk daftar
Pelatih Brasil tetap mendukung Neymar meski ada keraguan soal kebugarannya
Neymar telah dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia Brasil oleh Ancelotti meskipun baru-baru ini muncul keraguan mengenai kebugarannya. Penyerang berusia 34 tahun itu, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol, kembali ke panggung internasional setelah menjalani pemulihan yang sulit akibat cedera robeknya ligamen anterior cruciatum (ACL) kiri yang dialaminya pada Oktober 2023. Banyak analis dan mantan pemain mempertanyakan apakah bintang Santos itu akan masuk dalam daftar akhir.
Ancelotti, yang mengambil alih timnas Brasil pada Mei 2025, sebelumnya belum memanggil Neymar ke dalam skuadnya sebelum mengonfirmasi pemilihan tersebut dalam konferensi pers di Rio de Janeiro. Pengumuman tersebut juga membawa kekecewaan bagi beberapa pemain penyerang. Pedro termasuk di antara mereka yang tidak masuk skuad karena pelatih asal Italia itu memilih opsi lain di lini depan.
- (C)Getty Images
Ancelotti menjelaskan alasan pemilihan Neymar
Ancelotti membela keputusannya untuk memasukkan Neymar, dengan menyoroti kemajuan kebugaran sang pemain senior serta pengalamannya di level tertinggi. Pelatih asal Italia itu juga menekankan bahwa peran Neymar bisa berbeda-beda tergantung pada situasi pertandingan.
"Kondisi fisiknya sudah membaik," jelas Ancelotti, seperti dikutip ESPN. "Dia akan menjadi pemain penting di Piala Dunia ini. Dia memiliki pengalaman dalam kompetisi semacam ini, serta dicintai oleh tim kami; dia bisa menciptakan suasana yang lebih baik di dalam tim ini.
"Kami memilih Neymar bukan karena kami pikir dia akan menjadi pemain pengganti yang bagus. Kami memilih Neymar karena kami yakin dia bisa membantu tim, baik itu selama satu menit, lima menit, 90 menit, atau bahkan saat mengambil tendangan penalti."
Pedro ditinggalkan sendirian
Meskipun Neymar menjadi sorotan utama, pengumuman skuad ini justru membawa kekecewaan bagi beberapa nama besar. Endrick dan Rayan berhasil mendapatkan panggilan pertama mereka ke Piala Dunia, mengalahkan Pedro dari Chelsea dan Antony dari Real Betis dalam perebutan posisi penyerang terakhir. Persaingan untuk memperebutkan tempat di lini depan terbukti terlalu berat bagi kedua pemain yang tereliminasi tersebut, karena Ancelotti memilih semangat muda dalam rotasi timnya.
Kekecewaan terlihat jelas bagi mereka yang tertinggal di London dan Seville. Merenungkan pencoretannya, Pedro menulis di Instagram: "Saya berusaha memberikan yang terbaik setiap saat. Sayangnya, mimpi mewakili negara saya di Piala Dunia tidak terwujud, tetapi saya tetap tenang dan fokus, seperti yang selalu saya usahakan. Kebahagiaan dan kekecewaan adalah bagian dari sepak bola. Mulai sekarang, saya mengucapkan semoga sukses kepada semua yang berada di sana dan saya akan menjadi salah satu penggemar yang mendukung mereka untuk membawa pulang gelar keenam."
- AFP
Brasil bersiap untuk menjalani babak penyisihan grup
Brasil akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Maroko di New Jersey pada 13 Juni, sebelum juga berhadapan dengan Haiti dan Skotlandia di babak penyisihan grup. Namun, sebelum berlaga di turnamen tersebut, mereka akan terlebih dahulu memainkan dua pertandingan persahabatan, melawan Panama dan Mesir.