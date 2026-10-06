Pemain Brasil itu menambahkan: "Siapa pun yang mencintai sepak bola telah mengapresiasimu selama bertahun-tahun ini. Hari ini adalah pertandingan terakhirmu dengan seragam tim nasionalmu, negarimu, dan saya berharap kamu bisa menikmati setiap detiknya, semoga semua penghormatan hari ini membuatmu bahagia. Terima kasih karena telah membuat saya semakin mencintai sepak bola; merupakan sebuah kehormatan pernah bermain melawanmu dan, terlebih lagi, menulis sejarah di sisimu".





Neymar dan Messi pernah bermain bersama di Barcelona, dari 2013 hingga 2017, dan di Paris Saint-Germain, dari 2021 hingga 2023.







