Neymar 'kemungkinan besar' tidak akan ikut serta dalam laga-laga persiapan terakhir Brasil menjelang Piala Dunia seiring meningkatnya kekhawatiran akan cedera
Rangkaian evaluasi untuk Granja Comary
Tim nasional Brasil akan menjalani pemeriksaan medis yang sangat krusial pada hari pertama persiapan Piala Dunia mereka. Saat skuad berkumpul di Granja Comary pada 27 Mei, tim medis akan memprioritaskan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik Neymar untuk menentukan langkah selanjutnya menjelang keberangkatan ke Amerika Serikat.
Carlo Ancelotti telah menetapkan "mandat" yang jelas mengenai kesetaraan di dalam tim, yang berarti Neymar akan menjalani protokol medis yang sama ketatnya dengan pemain lain yang memiliki masalah kebugaran. Staf pelatih bertekad untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kesiapannya sebelum mengambil keputusan definitif mengenai susunan pemain untuk pertandingan pembuka turnamen.
Berita yang saling bertentangan mengenai cedera pada anak sapi
Terdapat "pertentangan versi" yang semakin memanas terkait tingkat keparahan cedera antara pihak Santos dan tim medis internal tim nasional. Meskipun Santos secara resmi menggambarkan masalah ini sebagai "edema ringan" dan mengisyaratkan bahwa ia bahkan bisa diturunkan saat melawan Deportivo Cuenca pada 26 Mei, CBF telah menerima informasi yang menunjukkan bahwa cedera betis tersebut lebih serius daripada yang dilaporkan.
Sumber-sumber telah mengindikasikan kepada ESPN bahwa situasinya tidak sesederhana yang diklaim Santos dan kemungkinan akan membutuhkan masa pemulihan yang lebih lama. Pihak manajemen Selecao menolak untuk mengambil keputusan akhir hingga dokter mereka sendiri memeriksa sang penyerang pada akhir bulan ini.
Pertandingan persahabatan bintang Selecao diragukan
Saat ini, prospek partisipasi Neymar dalam laga persahabatan mendatang semakin suram. Brasil dijadwalkan menghadapi Panama pada 31 Mei dan Mesir pada 5 Juni, namun ESPN menyebut "tidak mungkin" pemain berusia 34 tahun itu diturunkan dalam kedua pertandingan tersebut mengingat kondisi pemulihannya saat ini.
Perhatian utama Ancelotti dan staf teknisnya adalah memastikan Neymar mencapai kebugaran penuh pada 13 Juni, saat Brasil memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Maroko. Fokus telah bergeser dari memberinya menit bermain dalam pertandingan pemanasan menjadi memastikan ia siap menghadapi tuntutan fisik yang intens di babak penyisihan grup di Amerika Utara.
Ancelotti tetap menerapkan protokol ketat bagi para pemain
Ancelotti telah melakukan percakapan telepon dengan Neymar sebelum pemanggilan resminya untuk membahas statusnya. Pelatih asal Italia itu dilaporkan menegaskan bahwa bintang Santos tersebut tidak akan mendapat perlakuan khusus atau tenggat waktu evaluasi yang berbeda dibandingkan rekan-rekan setimnya, terlepas dari statusnya sebagai pemain andalan tim.
CBF tidak akan mengambil langkah apa pun atau mengeluarkan pengumuman resmi mengenai kemungkinan pengganti atau perubahan status hingga setelah evaluasi pada 27 Mei. Untuk saat ini, publik Brasil harus menunggu dengan cemas untuk melihat apakah bintang utama mereka akan cukup fit untuk memimpin perburuan gelar dunia keenam.