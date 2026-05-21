Tim nasional Brasil akan menjalani pemeriksaan medis yang sangat krusial pada hari pertama persiapan Piala Dunia mereka. Saat skuad berkumpul di Granja Comary pada 27 Mei, tim medis akan memprioritaskan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik Neymar untuk menentukan langkah selanjutnya menjelang keberangkatan ke Amerika Serikat.

Carlo Ancelotti telah menetapkan "mandat" yang jelas mengenai kesetaraan di dalam tim, yang berarti Neymar akan menjalani protokol medis yang sama ketatnya dengan pemain lain yang memiliki masalah kebugaran. Staf pelatih bertekad untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kesiapannya sebelum mengambil keputusan definitif mengenai susunan pemain untuk pertandingan pembuka turnamen.