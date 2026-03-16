Getty Images
Diterjemahkan oleh
Neymar kembali absen! Carlo Ancelotti tidak memanggil bintang Santos itu untuk laga persahabatan melawan Brasil dan Kroasia, namun menegaskan bahwa harapannya untuk tampil di Piala Dunia masih tetap terbuka
Masalah kebugaran menggagalkan kembalinya dia dalam waktu dekat
Ancelotti tidak akan memasukkan sang penyerang ke dalam skuad untuk pertandingan-pertandingan mendatang pada 26 dan 31 Maret. Pemilihan ini merupakan kesempatan eksperimental terakhir bagi Selecao sebelum daftar definitif untuk Piala Dunia 2026 diumumkan. Menanggapi keputusan tersebut, sang manajer menjelaskan: "Neymar juga bisa tampil di Piala Dunia. Jika dia bisa mencapai Piala Dunia berikutnya dalam kondisi 100 persen, dia bisa tampil di Piala Dunia. Mengapa dia tidak masuk dalam daftar ini sekarang? Karena dia belum 100%. Kami membutuhkan pemain yang dalam kondisi 100% saat ini. Namun seperti yang saya katakan, untuk daftar akhir, situasinya berbeda. Neymar harus terus berlatih dan bermain, menunjukkan kualitasnya dalam kondisi fisik yang prima."
- Getty Images Sport
Data fisik lebih diutamakan daripada bakat
Meskipun sang penyerang telah menunjukkan kilasan-kilasan kehebatan sejak kembali beraksi, kemampuan teknis saja tidak cukup untuk menjamin tempatnya dalam susunan pemain saat ini. Staf pelatih terus memantaunya dengan cermat, namun merasa ia belum mencapai performa puncaknya setelah menjalani pemulihan yang cukup lama pasca operasi lutut. Mantan pelatih Real Madrid itu menjelaskan alasannya setelah penampilan Neymar selama 90 menit melawan Corinthians pada akhir pekan lalu, dengan mengatakan: "Ini adalah evaluasi fisik. Bukan evaluasi teknis. Neymar sangat bagus saat menguasai bola. Bagi staf pelatih, bagi saya, dia belum mencapai 100% kemampuannya. Dia harus bekerja keras untuk mencapai 100% kemampuannya. Ini adalah pendapat saya dan seluruh staf yang menyaksikan dan akan menyaksikan pertandingannya dalam beberapa bulan mendatang."
Penampilan-penampilan terbaru yang sedang menjadi sorotan
Penampilannya di Campeonato Brasileiro Série A telah menjadi sorotan tajam. Setelah absen dalam tiga pertandingan akibat operasi lutut, ia kembali bermain di liga saat menghadapi Vasco da Gama, tampil selama 90 menit dan mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1. Untuk menilai kebugarannya, pelatih kepala datang menonton pertandingan berikutnya yang berakhir imbang 2-2 melawan Mirassol, namun sang penyerang tidak dimasukkan ke dalam skuad. Ia kemudian kembali menjadi kapten timnya dalam laga imbang 1-1 melawan Corinthians. Di bawah pengawasan asisten pelatih Mino Fulco dan Francesco Mauri, ancaman golnya minim, meskipun ia berhasil memberikan assist untuk satu-satunya gol timnya.
- AFP
Hitung mundur terakhir menuju turnamen
Seiring dengan persiapan yang memasuki tahap akhir, tekanan semakin meningkat pada sang ikon untuk membuktikan bahwa ia masih mampu menghadapi kerasnya kompetisi sepak bola internasional tingkat elit. Setelah laga persahabatan pada bulan Maret di Boston dan Orlando, raksasa Amerika Selatan ini akan menghadapi Panama di Rio de Janeiro sebelum menjalani laga pemanasan terakhir melawan Mesir pada bulan Juni mendatang. Pintu masih terbuka bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut, namun jendela peluangnya semakin sempit.
