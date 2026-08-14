Getty Images Sport
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Neymar kecam fans Santos yang 'negatif' dan minta suporter yang mencemooh untuk 'tetap di rumah' setelah kemenangan comeback di Sudamericana
Neymar menginspirasi kebangkitan Santos
Santos harus berjuang keras sebelum mengamankan kemenangan 2-1 atas tim Ekuador, Macara, pada leg pertama babak 16 besar Copa Sudamericana di Vila Belmiro, Kamis malam. Tim tamu mengejutkan publik tuan rumah lewat gol pembuka cepat Franco Posse pada empat menit pertama, sebelum Neymar memimpin kebangkitan timnya dengan memberi assist untuk gol penyeimbang Gabriel Barbosa sesaat sebelum turun minum. Bintang Brasil itu kemudian mencatat assist keduanya lewat sepak pojok pada menit ke-75, yang dikonversi William Arao untuk memastikan kemenangan bagi Santos.
- AFP
Sang bintang mengkritik fans yang tidak sabar
Meski menjadi otak di balik kemenangan tersebut, Neymar dicemooh oleh sebagian pendukung tuan rumah setelah salah mengoper, yang memicu reaksi emosional dari sang pemain di lapangan.
Berbicara kepada ESPNsetelah pertandingan, Neymar meluapkan frustrasinya atas atmosfer negatif di tribun: "Yang saya katakan di sana adalah bahwa kami tertinggal 1-0, dan saya tahu para fans sudah menderita selama bertahun-tahun... tetapi jika Anda akan terus memikirkan hal itu dan datang ke stadion dengan pola pikir negatif, lebih baik tetap di rumah.
"Saya bilang kepada pria di atas sana: alih-alih mengkritik, pertandingan masih menyisakan 60 menit, dukung kami... beri kami semangat. Lalu kami membalikkan keadaan, saya menghampiri untuk mengambil air, dan dia membuat tanda hati di tribun... mudah menjadi fan Santos seperti itu... Hanya menyukai orang itu saat dia menang."
Performa magis mengangkat Peixe
Performa impresif Neymar sekali lagi terbukti krusial bagi lini serang Santos, saat ia memperpanjang catatan individunya yang luar biasa menjadi 13 gol dan delapan assist dalam 24 penampilan terakhirnya. Laga ini juga menghadirkan frustrasi bagi rekan setimnya, Gabigol, yang dua golnya dianulir karena offside, sementara kiper Macara Rodrigo Rodriguez melakukan penyelamatan bagus di akhir laga untuk menggagalkan Neymar dari tendangan bebas pada masa injury time. Meski demikian, kemenangan tipis ini memberi raksasa Brasil itu keuntungan vital jelang leg kedua yang menentukan.
- Getty Images Sport
Ujian Ekuador menanti Santos
Santos kini bersiap untuk leg kedua pekan depan di kandang Macara di Ambato, di mana hasil imbang sudah cukup untuk memastikan langkah mereka ke perempat-final. Bermain di dataran tinggi Ekuador diperkirakan akan menjadi ujian fisik yang berat bagi tim asuhan Cuca saat mereka berupaya mempertahankan keunggulan agregat. Neymar diharapkan bisa menjaga kebugaran dan momentumnya untuk memimpin laju Santos memburu gelar Copa Sudamericana 2026.
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