Meski menjadi otak di balik kemenangan tersebut, Neymar dicemooh oleh sebagian pendukung tuan rumah setelah salah mengoper, yang memicu reaksi emosional dari sang pemain di lapangan.

Berbicara kepada ESPNsetelah pertandingan, Neymar meluapkan frustrasinya atas atmosfer negatif di tribun: "Yang saya katakan di sana adalah bahwa kami tertinggal 1-0, dan saya tahu para fans sudah menderita selama bertahun-tahun... tetapi jika Anda akan terus memikirkan hal itu dan datang ke stadion dengan pola pikir negatif, lebih baik tetap di rumah.

"Saya bilang kepada pria di atas sana: alih-alih mengkritik, pertandingan masih menyisakan 60 menit, dukung kami... beri kami semangat. Lalu kami membalikkan keadaan, saya menghampiri untuk mengambil air, dan dia membuat tanda hati di tribun... mudah menjadi fan Santos seperti itu... Hanya menyukai orang itu saat dia menang."