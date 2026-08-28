Neymar jadi penyelamat! Perusahaan keluarga bintang Brasil itu melunasi utang untuk mencabut larangan transfer Santos

Manajemen klub mengonfirmasi pencabutan embargo tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis. Menjelaskan penyelesaian finansial itu dalam rilis resmi mereka, Santos menyatakan: "Santos FC telah menyelesaikan Larangan Transfer dan kini kembali dapat beroperasi di bursa transfer. Operasi ini dimungkinkan berkat dukungan dari NR Sports, melalui itu Klub menerima suntikan dana secara langsung. Sebagai imbalannya, Santos FC dan perusahaan tersebut akan bersama-sama menegosiasikan inventaris sponsor kostum yang belum dikomersialisasikan."