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Santos v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Neymar jadi penyelamat! Perusahaan keluarga bintang Brasil itu melunasi utang untuk mencabut larangan transfer Santos

Neymar
Santos FC
Serie A

Santos resmi terbebas dari embargo transfer FIFA setelah agensi keluarga Neymar, NR Sports, turun tangan dengan paket penyelamatan finansial yang krusial. Suntikan dana itu memungkinkan klub Brasil tersebut melunasi utang sebesar £1,7 juta kepada Monaco terkait Jean Lucas, sehingga mereka bisa mendaftarkan rekrutan baru dalam upaya menjauh dari ancaman degradasi.

  • Suntikan dana menyelamatkan dari sanksi

    Raksasa Brasil itu resmi terbebas dari embargo transfer FIFA setelah melunasi utang sebesar R$12 juta (£1,7 juta/$2,3 juta) kepada Monaco terkait gelandang Jean Lucas. Sanksi tersebut, yang membekukan aktivitas transfer klub sejak Juli, diselesaikan setelah suntikan modal penting dari NR Sports. Sebagai imbalannya, Santos dan agensi keluarga Neymar akan bersama-sama menegosiasikan dan mengomersialkan ruang sponsor seragam yang belum dialokasikan.

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  • imago-sport-1081864563.jpgSports Press Photo

    Peixe mengonfirmasi penyelesaian utang

    Manajemen klub mengonfirmasi pencabutan embargo tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis. Menjelaskan penyelesaian finansial itu dalam rilis resmi mereka, Santos menyatakan: "Santos FC telah menyelesaikan Larangan Transfer dan kini kembali dapat beroperasi di bursa transfer. Operasi ini dimungkinkan berkat dukungan dari NR Sports, melalui itu Klub menerima suntikan dana secara langsung. Sebagai imbalannya, Santos FC dan perusahaan tersebut akan bersama-sama menegosiasikan inventaris sponsor kostum yang belum dikomersialisasikan."

  • Raksasa Brasil mengincar tambahan amunisi

    Langkah darurat itu diambil untuk mengatasi krisis kedalaman skuad yang parah sekaligus meredakan tekanan pada klub yang masih menanggung total utang sekitar £13 juta. Dicabutnya larangan FIFA memungkinkan Santos melanjutkan perekrutan mantan gelandang Juventus Arthur Melo, yang telah diidentifikasi sebagai target utama klub, menurut Diario Sport. Gelandang kreatif itu diharapkan bisa memberikan dorongan instan bagi kubu Santos saat mereka berupaya menjauh dari ancaman degradasi di kompetisi domestik.

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  • imago-sport-1081864739.jpgRainier Moura

    Laga derby krusial menanti

    Santos menghadapi duel melawan Corinthians akhir pekan ini saat berupaya memperlebar jarak tipis dua poin mereka di atas zona degradasi Campeonato Brasileiro. Neymar diperkirakan kembali ke susunan pemain inti setelah absen dalam kekalahan 3-0 dari Palmeiras pada leg pertama perempat-final Copa do Brasil. Fokus klub kini terbagi antara mengejar defisit agregat itu di Vila Belmiro dan mengamankan poin-poin krusial liga melawan tim yang dipimpin Memphis Depay.

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