Neymar ikut serta dalam turnamen World Series of Poker di Las Vegas setelah Brasil tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026

Neymar telah beralih dari rumput lapangan sepak bola ke meja poker di Las Vegas. Bintang Brasil tersebut terekam sedang duduk di ajang World Series of Poker (WSOP) 2026 pada Sabtu malam, berpartisipasi dalam acara utama bergengsi senilai $10.000. Ini bukanlah kali pertama sang penyerang terjun ke dunia perjudian berisiko tinggi di level profesional, karena ia pernah mencapai meja final pada edisi 2025 turnamen yang sama, menurut Fox Sports.

Namun, keberuntungannya tampaknya habis lebih cepat dari biasanya kali ini. Meskipun sebelumnya sukses di Nevada, mantan pemain Barcelona dan PSG ini gagal melaju melewati Hari Pertama kompetisi. Keluarnya ia lebih awal dari ruang poker ini mencerminkan berakhirnya musim panasnya di panggung internasional lebih awal, di mana impiannya untuk meraih gelar juara dunia keenam bagi Brasil pupus di Amerika Utara.







