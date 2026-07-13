Getty Images Sport
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Neymar ikut serta dalam turnamen World Series of Poker di Las Vegas setelah Brasil tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026
All-in di World Series of Poker
Neymar telah beralih dari rumput lapangan sepak bola ke meja poker di Las Vegas. Bintang Brasil tersebut terekam sedang duduk di ajang World Series of Poker (WSOP) 2026 pada Sabtu malam, berpartisipasi dalam acara utama bergengsi senilai $10.000. Ini bukanlah kali pertama sang penyerang terjun ke dunia perjudian berisiko tinggi di level profesional, karena ia pernah mencapai meja final pada edisi 2025 turnamen yang sama, menurut Fox Sports.
Namun, keberuntungannya tampaknya habis lebih cepat dari biasanya kali ini. Meskipun sebelumnya sukses di Nevada, mantan pemain Barcelona dan PSG ini gagal melaju melewati Hari Pertama kompetisi. Keluarnya ia lebih awal dari ruang poker ini mencerminkan berakhirnya musim panasnya di panggung internasional lebih awal, di mana impiannya untuk meraih gelar juara dunia keenam bagi Brasil pupus di Amerika Utara.
- Getty Images
Pensiun di kancah internasional dan kekecewaan di Piala Dunia
Penampilannya di Las Vegas ini terjadi tak lama setelah pencapaian penting dalam karier sang penyerang legendaris. Setelah Brasil kalah 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada 5 Juli, Neymar mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Hal ini menutup kariernya yang gemilang namun seringkali membuat frustrasi bersama Selecao, yang mencakup empat Piala Dunia dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk negaranya.
Turnamen terakhir Neymar terhambat oleh masalah kebugaran, karena ia memasuki kompetisi tersebut sambil memulihkan cedera betis kanan. Ia hanya tampil dalam dua pertandingan, keduanya sebagai pemain pengganti. Kontribusi terakhirnya dalam seragam kuning adalah tendangan penalti di masa tambahan waktu melawan Norwegia, sebuah gol yang ternyata hanya menjadi pelipur lara karena Erling Haaland dan rekan-rekannya melaju ke perempat final.
Kecanduan poker Neymar
Kecintaan Neymar terhadap sepak bola bukanlah rahasia, namun hal itu sering kali memicu kemarahan para penggemar dan petinggi klub. Awal tahun ini, penyerang Santos itu dituduh menghabiskan hampir 24 jam bermain poker online saat tidak diturunkan dalam sebuah pertandingan liga. Insiden tersebut memicu perdebatan sengit di Brasil mengenai fokus profesionalnya, sementara klubnya sedang berjuang di papan bawah klasemen Serie A.
Menanggapi kritik-kritik sebelumnya tersebut, Neymar tetap terbuka mengenai cara ia memilih menghabiskan waktu luangnya. Ia sebelumnya mengatakan kepada media: "Sayangnya, beberapa hari terakhir ini, karena manajemen beban latihan, saya tidak bisa bermain, jadi saya punya waktu untuk melakukan hal yang paling saya sukai, yaitu bermain poker sebentar, selain sepak bola."
- Getty Images Sport
Warisan seorang ikon Brasil
Meskipun aktivitas di luar lapangan sering kali mendominasi berita utama, dampak statistik Neymar terhadap permainan tetap tak terbantahkan. Sepanjang kariernya yang mencakup Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al-Hilal, pemain berusia 34 tahun ini telah mengoleksi total 457 gol dan 262 assist di level profesional. Rekor internasionalnya pun tak kalah mengesankan, dengan 80 gol dalam 129 penampilan bersama Brasil.
Saat ia mundur dari tim nasional untuk fokus pada masa-masa akhir karier klubnya bersama Santos, perdebatan mengenai warisannya akan terus berlanjut. Bagi banyak orang, kegiatannya yang sering menyimpang ke dunia poker mencerminkan bakat yang tak pernah sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya akibat kurangnya fokus yang konsisten. Bagi yang lain, hal ini hanyalah gambaran seorang ikon modern yang menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri saat ia memasuki babak baru di luar lapangan.
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