Neymar dituduh mengutamakan 'egonya di atas kesuksesan Brasil', sementara legenda Jerman mengaku 'senang' tim asuhan Carlo Ancelotti tersingkir dari Piala Dunia

Dalam kolomnya di Sky Germany, Matthaus tidak melunakkan kritiknya terhadap tersingkirnya Brasil, dan menulis dengan blak-blakan: "Saya senang Brasil tersingkir. Saya benar-benar tidak tahan lagi dengan keluhan dan gerak-gerik ini." Ia melontarkan kata-kata paling tajamnya terhadap perilaku Neymar saat tendangan penalti di akhir pertandingan, dengan berpendapat bahwa tingkah laku sang penyerang itu mengungkap masalah yang lebih dalam di dalam skuad.

Bagi Matthaus, momen itu sangat bermakna. "Alih-alih segera mengeksekusi penalti, Neymar malah berdebat dengan kiper baik sebelum maupun sesudah tendangan. Dari perilaku ini, terlihat jelas bahwa ia mengutamakan egonya di atas kesuksesan tim," tulisnya.

Penalti itu sendiri berhasil masuk ke gawang pada menit ke-10 waktu tambahan, tetapi saat itu Brasil sudah tertinggal 2-1 setelah Erling Haaland mencetak dua gol, dan gol tersebut tidak lebih dari sekadar memperbaiki skor.







