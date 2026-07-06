AFP
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Neymar dituduh mengutamakan 'egonya di atas kesuksesan Brasil', sementara legenda Jerman mengaku 'senang' tim asuhan Carlo Ancelotti tersingkir dari Piala Dunia
Tak ada simpati terhadap reaksi Neymar
Dalam kolomnya di Sky Germany, Matthaus tidak melunakkan kritiknya terhadap tersingkirnya Brasil, dan menulis dengan blak-blakan: "Saya senang Brasil tersingkir. Saya benar-benar tidak tahan lagi dengan keluhan dan gerak-gerik ini." Ia melontarkan kata-kata paling tajamnya terhadap perilaku Neymar saat tendangan penalti di akhir pertandingan, dengan berpendapat bahwa tingkah laku sang penyerang itu mengungkap masalah yang lebih dalam di dalam skuad.
Bagi Matthaus, momen itu sangat bermakna. "Alih-alih segera mengeksekusi penalti, Neymar malah berdebat dengan kiper baik sebelum maupun sesudah tendangan. Dari perilaku ini, terlihat jelas bahwa ia mengutamakan egonya di atas kesuksesan tim," tulisnya.
Penalti itu sendiri berhasil masuk ke gawang pada menit ke-10 waktu tambahan, tetapi saat itu Brasil sudah tertinggal 2-1 setelah Erling Haaland mencetak dua gol, dan gol tersebut tidak lebih dari sekadar memperbaiki skor.
- AFP
Tindakan Brasil itu mendapat perlawanan dari persatuan Prancis
Bek Norwegia, Leo Ostigard, menyebabkan penalti kedua dalam pertandingan tersebut akibat sikutan cerobohnya terhadap Casemiro; namun, alih-alih segera mengeksekusi penalti itu untuk memberi timnya secercah harapan membalikkan keadaan, Neymar justru memilih untuk terus terlibat dalam perdebatan panjang dengan kiper Norwegia, baik sebelum maupun setelah bola masuk ke gawang.
Pada saat bola masuk ke gawang – pada menit ke-10 tambahan waktu – hasil pertandingan sudah lama ditentukan, sehingga momen yang seharusnya menjadi bukti ketenangan di bawah tekanan itu berubah menjadi sekadar gol perpisahan pribadi dalam pertandingan yang sudah pasti kalah.
Matthaus kemudian membuat perbandingan yang tajam dengan Prancis, dengan menyatakan bahwa ruang ganti tim Prancis beroperasi berdasarkan prinsip yang sama sekali berbeda. “Sangat berbeda dengan tim Prancis,” katanya. “Bahkan bintang-bintang seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele telah memahami bahwa kesuksesan hanya bisa diraih melalui kekompakan tim. Dalam kemenangan 1-0 mereka atas Paraguay, mereka memaksimalkan kemampuan mereka hingga batasnya.”
Matthaus menganggap Norwegia sebagai kuda hitam
Kemenangan 2-1 ini membawa Norwegia ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut, sebuah pencapaian yang dibangun berkat penampilan pertahanan yang dominan sekaligus ancaman serangan dari Haaland. Kiper Orjan Nyland, yang saat ini tidak terikat klub mana pun, menjadi pemain paling menonjol di babak pertama, dengan melakukan serangkaian penyelamatan krusial untuk menjaga skor tetap imbang sebelum dua gol Haaland membalikkan keadaan demi keunggulan Norwegia.
Matthaus mengungkapkan bahwa Norwegia telah menjadi pilihannya yang tak terduga untuk melaju jauh di Piala Dunia ini bahkan sebelum pertandingan dimulai, dengan mengatakan: "Norwegia adalah kuda hitam saya bahkan sebelum Piala Dunia. Mereka dua kali mengalahkan Italia di babak kualifikasi, dan kini mereka telah menyingkirkan Brasil dari turnamen ini. Mereka memiliki pemain-pemain luar biasa seperti Martin Odegaard, bintang-bintang Bundesliga seperti Antonio Nusa, dan mesin pencetak gol bernama Erling Haaland. Namun, mereka juga mendapat sedikit keberuntungan serta kiper hebat yang memastikan kemenangan."
Norwegia kini akan menghadapi Inggris di perempat final, yang akan menjadi pertarungan antara dua tim yang sedang dalam performa terbaik di turnamen ini, seiring berlanjutnya perjalanan luar biasa tim Skandinavia tersebut.
- AFP
Mimpi Piala Dunia yang Tak Terwujud
Neymar secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional, menandai berakhirnya karier gemilang yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil. Dalam 130 penampilannya bersama Selecao, penyerang ini mencetak 80 gol dan 59 assist—sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun, meski telah berlaga di empat turnamen berbeda, ia mengakhiri kariernya tanpa berhasil membawa pulang gelar Piala Dunia keenam yang selama ini didambakan negaranya.
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