Getty Images
Diterjemahkan oleh
Neymar dituduh melakukan penganiayaan oleh Robinho Jr, sementara bintang muda Santos itu meminta pemutusan kontrak setelah terjadi perkelahian di lapangan latihan
Santos membuka penyelidikan terkait insiden Neymar
Santos telah mengonfirmasi melalui pernyataan resmi bahwa mereka mengambil tindakan resmi menyusul laporan terjadinya insiden di fasilitas latihan mereka. Klub tersebut bertindak cepat untuk menanggapi tuduhan bahwa Neymar kehilangan ketenangannya terhadap rekan setimnya yang berusia 18 tahun, Robson de Souza Jr, yang lebih dikenal sebagai Robinho Jr, selama sesi latihan pada hari Minggu.
Klub tersebut menyatakan: "Santos FC menginformasikan bahwa atas keputusan pimpinan klub, proses penyelidikan internal segera diluncurkan setelah kejadian tersebut untuk menganalisis insiden yang melibatkan atlet Neymar Jr dan Robson de Souza Jr (Robinho) selama latihan pada Minggu lalu (03/5) di CT Rei Pelé. Departemen hukum klub bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan tersebut."
- Getty Images Sport
Robinho Jr mengajukan tuduhan penyerangan
Menurut Globo Esporte, situasi ini telah berkembang melampaui sekadar pertengkaran di lapangan latihan, karena perwakilan hukum sang penyerang muda telah mengambil langkah hukum terhadap klub. Dalam perkembangan yang serius, mereka telah mengajukan dokumen yang menuntut tindakan dan transparansi terkait perilaku pemain nomor 10 senior tersebut selama sesi latihan.
Menurut dokumen tersebut, Robinho Jr menuduh bahwa Neymar "melontarkan hinaan dengan cara yang menyinggung, menjegal, dan menampar wajah" sang remaja dengan keras. Pihak sang pemain muda kini mendesak agar rekaman sesi latihan dirilis dan diadakan pertemuan untuk membahas "ketiadaan kondisi keamanan minimal" di klub.
Ketegangan memuncak setelah latihan menggiring bola
Konflik tersebut dilaporkan bermula dari sebuah insiden tertentu selama sesi latihan pada hari Minggu, yang berlangsung sehari setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 melawan Palmeiras. Dalam sesi latihan intensitas tinggi yang melibatkan para pemain cadangan, Neymar dilaporkan merasa frustrasi setelah berhasil dilewati oleh pemain berusia 18 tahun itu melalui sebuah dribel.
Neymar dikatakan telah memperingatkan pemain muda itu untuk "bersikap santai" sebelum situasi tersebut berkembang menjadi pertengkaran sengit dan saling dorong-dorongan. Meskipun beberapa laporan menyebutkan bahwa keduanya telah berdamai di ruang ganti tak lama setelah insiden tersebut, pemberitahuan hukum yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perwakilan Robinho Jr. tetap tidak puas dengan cara manajemen Santos menangani "sikap impulsif" sang pemain senior.
- Getty Images Sport
Tim bertolak untuk laga Copa Sudamericana
Meskipun badai hukum sedang mengancam dan penyelidikan internal masih berlangsung, kedua pemain tersebut tetap dimasukkan dalam skuad untuk lawatan ke Paraguay. Santos akan menghadapi Recoleta pada Selasa ini dalam laga Grup D Copa Sudamericana.
Meskipun klub menegaskan bahwa masalah ini sedang ditangani oleh departemen hukumnya, dinamika yang canggung antara sosok "godfather" Neymar dan Robinho Jr yang masih muda akan menjadi sorotan tajam saat tim mempersiapkan diri untuk ujian di level kontinental. Kedua pemain tersebut ikut dalam rombongan, menyusul upaya Neymar sebelumnya untuk meminta maaf atas "sikap impulsifnya" di lapangan latihan.