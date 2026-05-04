Santos telah mengonfirmasi melalui pernyataan resmi bahwa mereka mengambil tindakan resmi menyusul laporan terjadinya insiden di fasilitas latihan mereka. Klub tersebut bertindak cepat untuk menanggapi tuduhan bahwa Neymar kehilangan ketenangannya terhadap rekan setimnya yang berusia 18 tahun, Robson de Souza Jr, yang lebih dikenal sebagai Robinho Jr, selama sesi latihan pada hari Minggu.

Klub tersebut menyatakan: "Santos FC menginformasikan bahwa atas keputusan pimpinan klub, proses penyelidikan internal segera diluncurkan setelah kejadian tersebut untuk menganalisis insiden yang melibatkan atlet Neymar Jr dan Robson de Souza Jr (Robinho) selama latihan pada Minggu lalu (03/5) di CT Rei Pelé. Departemen hukum klub bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan tersebut."