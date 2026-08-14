Penyerang veteran itu mengungkapkan keraguannya di mixed zone setelah menjadi motor kebangkitan melawan Macara, dengan memberi assist untuk gol penyama kedudukan Gabigol pada menit ke-44 sebelum sepak pojoknya pada menit ke-75 dibelokkan masuk oleh William Arao.

Saat ditanya para wartawan apakah ia akan bermain di lapangan sintetis milik Palmeiras, Neymar menjawab: "Bro, kalian sudah memikirkan itu? Santai, masih ada pertandingan pada hari Minggu." Ia kemudian menambahkan: "Saya tidak tahu [apakah saya akan bermain di lapangan sintetis]."

Sikap tegasnya itu berawal dari pertemuan sebelumnya melawan Atletico Mineiro, ketika ia mengalami keseleo pergelangan kaki di lapangan buatan dalam hasil imbang 1-1. Setelah pertandingan itu, ia meluapkan frustrasinya di media sosial: "Sudah terbukti, sintetis itu benar-benar s***."