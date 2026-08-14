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FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-MACARAAFP
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Neymar diragukan tampil untuk laga Copa do Brasil Santos vs Palmeiras karena kekhawatiran soal lapangan sintetis

Neymar
Santos FC
Palmeiras vs Santos FC
Palmeiras
Cup
Serie A

Bintang Santos, Neymar, memunculkan keraguan baru soal partisipasinya pada laga perempat final Copa do Brasil melawan Palmeiras karena kekhawatiran terhadap lapangan sintetis di Nubank Parque. Penyerang berusia 34 tahun itu sudah lama menjadi pengkritik vokal permukaan buatan, sehingga menimbulkan pertanyaan soal kesiapannya untuk bermain dalam laga krusial pada 26 Agustus.

  • Neymar diragukan tampil menghadapi Palmeiras

    Neymar menimbulkan keraguan soal ketersediaannya saat Santos bersiap menghadapi Palmeiras pada leg pertama perempat-final Copa do Brasil di Nubank Parque pada 26 Agustus. Ikon Brasil itu tetap sangat menentang rumput sintetis dan belum memutuskan apakah ia akan tampil di permukaan tersebut. Ketidakpastian ini muncul meski ia tampil sebagai penentu kemenangan pada pertengahan pekan, ketika ia membawa Santos meraih kemenangan comeback 2-1 atas Macara pada leg pertama babak 16 besar Copa Sudamericana 2026 setelah lebih dulu tertinggal akibat gol Franco Posse.

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  • Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Penyerang menentang lapangan rumput sintetis

    Penyerang veteran itu mengungkapkan keraguannya di mixed zone setelah menjadi motor kebangkitan melawan Macara, dengan memberi assist untuk gol penyama kedudukan Gabigol pada menit ke-44 sebelum sepak pojoknya pada menit ke-75 dibelokkan masuk oleh William Arao.

    Saat ditanya para wartawan apakah ia akan bermain di lapangan sintetis milik Palmeiras, Neymar menjawab: "Bro, kalian sudah memikirkan itu? Santai, masih ada pertandingan pada hari Minggu." Ia kemudian menambahkan: "Saya tidak tahu [apakah saya akan bermain di lapangan sintetis]."

    Sikap tegasnya itu berawal dari pertemuan sebelumnya melawan Atletico Mineiro, ketika ia mengalami keseleo pergelangan kaki di lapangan buatan dalam hasil imbang 1-1. Setelah pertandingan itu, ia meluapkan frustrasinya di media sosial: "Sudah terbukti, sintetis itu benar-benar s***."

  • Lokasi Palmeiras memicu kemarahan

    Keengganan sang superstar untuk bermain di kandang Palmeiras bukanlah hal baru, setelah sebelumnya ia juga menyampaikan keluhan serupa ketika Santos menyewa stadion Morumbi milik Sao Paulo untuk laga kandang.

    Saat itu, Neymar menyamakan permukaan buatan Allianz Parque dengan lapangan mini soccer: "Bermain di Allianz, bagi saya, mustahil. Bermain di permukaan untuk 7 lawan 7 adalah sesuatu yang mengganggu pemain mana pun, terlepas dari cedera. Morumbi sangat bagus, dan saya merasa lebih baik di sana. Saya merasa nyaman di lapangan itu."

    Terlepas dari kekhawatiran soal lapangan, penampilan Neymar melawan Macará sangat luar biasa mengingat ia mengabaikan rasa tidak nyaman pada pergelangan kaki dan lututnya selama pertandingan, terus-menerus mengancam lawan, melihat dua gol Gabigol dianulir karena offside, dan memaksa kiper Rodrigo Rodríguez melakukan serangkaian penyelamatan impresif.

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  • FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-UCENTRALVENAFP

    Jadwal padat menguji Santos

    Santos menghadapi jadwal berat di tiga kompetisi sebelum pertandingan mereka di Copa do Brasil. Peixe akan bertandang menghadapi Vasco da Gama di Brasileirao pada 16 Agustus, sebelum terbang ke Ekuador untuk leg kedua laga Copa Sudamericana melawan Macara empat hari kemudian, di mana hasil imbang sudah cukup untuk lolos. Rangkaian krusial ini ditutup dengan pertandingan kandang liga melawan Mirassol pada 23 Agustus.

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