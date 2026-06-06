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Neymar diperkirakan akan kembali berlatih bersama timnas Brasil 'minggu depan', sementara Carlo Ancelotti tetap optimis bahwa bintang andalannya yang sedang cedera itu bisa tampil di Piala Dunia
Timnas Brasil mengalami nasib yang beragam dalam hal kebugaran
Ancelotti memberikan kabar terbaru yang penting terkait susunan pemain menjelang pertandingan persahabatan terakhir Brasil melawan Mesir pada Sabtu ini. Meskipun perkembangan pemulihan Neymar yang positif memberikan dorongan besar bagi tim, bek tengah Gabriel Magalhaes harus absen dalam laga persahabatan tersebut akibat kelelahan fisik pasca penampilannya di final Liga Champions baru-baru ini. Pelatih tersebut menegaskan bahwa Douglas Santos akan diturunkan sebagai bek kiri, sementara kiper Weverton dijadwalkan tampil pada babak kedua seiring staf pelatih yang mengelola sumber daya pertahanan mereka dengan hati-hati.
- AFP
Ancelotti menjelaskan jadwal sang bintang
Pelatih Selecao itu menjelaskan protokol medis ketat yang harus dilalui sang bintang sebelum kembali bergabung dalam sesi latihan dengan kontak fisik penuh. Saat memaparkan rincian lengkap rencana pemulihan sang penyerang, Ancelotti mengatakan: "Saya rasa situasinya sangat jelas... (Neymar) sedang menjalani latihan individu dengan sangat baik. Setelah akhir pekan ini, ia akan menjalani pemeriksaan MRI, dan jika semuanya berjalan lancar, ia bisa berlatih bersama skuad pada pekan depan."
Penyesuaian taktis menjelang pertandingan puncak
Staf teknis memanfaatkan pertandingan persahabatan terakhir mereka untuk beralih dari formasi empat penyerang tradisional dan mencoba variasi taktik yang berbeda. Dengan menempatkan Lucas Paqueta dan Igor Thiago sebagai starter, Ancelotti menjelaskan: "Saya memanfaatkan pertandingan terakhir ini untuk melakukan uji coba karena, setelah ini, uji coba akan menjadi jauh lebih sulit.
"Paqueta penting bagi kami karena ia membawa karakteristik yang berbeda dibandingkan gelandang-gelandang kami yang lain. Saya ingin menguji Paqueta, serta Igor Thiago, untuk mencari opsi lain. Sistem dengan empat pemain di lini depan sudah cukup mapan, tetapi saya ingin mencoba opsi lain dalam uji coba terakhir ini."
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Ujian akhir digelar menjelang kampanye kelompok
Pertandingan persahabatan yang akan datang menjadi momen krusial bagi para pemain cadangan yang ingin mengamankan tempat mereka sebelum turnamen sepak bola kompetitif membatasi ruang gerak eksperimen taktis. Setelah menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin, skuad akan menyelesaikan persiapan untuk laga pembuka Grup C melawan Maroko pada 13 Juni. Dengan pertandingan grup berikutnya yang dijadwalkan melawan Haiti, juara dunia lima kali ini diunggulkan untuk melaju dengan mulus, sehingga memberikan Neymar kesempatan yang ideal untuk sepenuhnya mengembalikan ketajamannya.