Neymar diperkirakan akan kembali berlatih bersama timnas Brasil 'minggu depan', sementara Carlo Ancelotti tetap optimis bahwa bintang andalannya yang sedang cedera itu bisa tampil di Piala Dunia

Staf teknis memanfaatkan pertandingan persahabatan terakhir mereka untuk beralih dari formasi empat penyerang tradisional dan mencoba variasi taktik yang berbeda. Dengan menempatkan Lucas Paqueta dan Igor Thiago sebagai starter, Ancelotti menjelaskan: "Saya memanfaatkan pertandingan terakhir ini untuk melakukan uji coba karena, setelah ini, uji coba akan menjadi jauh lebih sulit.

"Paqueta penting bagi kami karena ia membawa karakteristik yang berbeda dibandingkan gelandang-gelandang kami yang lain. Saya ingin menguji Paqueta, serta Igor Thiago, untuk mencari opsi lain. Sistem dengan empat pemain di lini depan sudah cukup mapan, tetapi saya ingin mencoba opsi lain dalam uji coba terakhir ini."