Neymar dilaporkan mundur dari pembicaraan dengan FC Cincinnati setelah bertemu dengan para petinggi klub

Meskipun sudah tidak lagi menjalin pembicaraan dengan FC Cincinnati, Neymar tetap terbuka untuk bergabung dengan MLS jika situasinya tepat, menurut laporan tersebut. Kontraknya dengan Santos akan berakhir pada akhir tahun ini, dan ia telah mencetak enam gol serta empat assist dalam 15 penampilannya bersama klub tersebut.

Neymar telah mencetak 79 gol dalam 129 penampilan untuk timnas Brasil dan 216 gol liga dalam karier klubnya, di mana ia pernah membela beberapa klub terbesar di dunia — termasuk Barcelona dan PSG.