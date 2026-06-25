Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Neymar dilaporkan mundur dari pembicaraan dengan FC Cincinnati setelah bertemu dengan para petinggi klub

Transfers
Scotland vs Brazil
Scotland
Brazil
World Cup
Neymar
FC Cincinnati
Santos FC
Major League Soccer

Bintang Brasil Neymar dilaporkan telah menarik diri dari pembicaraan dengan FC Cincinnati setelah merasa frustrasi akibat lambatnya perkembangan terkait kemungkinan kepindahannya, menurut The Athletic. Meskipun pembicaraan telah berlangsung selama berbulan-bulan, media tersebut melaporkan bahwa klub Major League Soccer tersebut tidak pernah mengajukan tawaran kepada pemain berusia 34 tahun itu. Neymar akhirnya tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia pada Rabu lalu.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Percakapan yang sia-sia

    The Athletic melaporkan bahwa Direktur Olahraga FC Cincinnati, Chris Albright, dan Presiden Jeff Berding mengunjungi Brasil pada bulan April untuk bertemu dengan Neymar dan ayahnya. Menurut media tersebut, Neymar bersedia pindah ke Ohio jika tawaran finansialnya memadai, namun belum ada tawaran konkret yang diajukan.

    • Iklan
  • Neymar Santos 2025-2026Getty Images

    Masih terbuka untuk MLS

    Meskipun sudah tidak lagi menjalin pembicaraan dengan FC Cincinnati, Neymar tetap terbuka untuk bergabung dengan MLS jika situasinya tepat, menurut laporan tersebut. Kontraknya dengan Santos akan berakhir pada akhir tahun ini, dan ia telah mencetak enam gol serta empat assist dalam 15 penampilannya bersama klub tersebut.

    Neymar telah mencetak 79 gol dalam 129 penampilan untuk timnas Brasil dan 216 gol liga dalam karier klubnya, di mana ia pernah membela beberapa klub terbesar di dunia — termasuk Barcelona dan PSG.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sedang berlangsung

    Neymar akhirnya kembali ke timnas Brasil—setelah absen membela tim tersebut pada tahun 2024 maupun 2025—dalam laga melawan Skotlandia pada Rabu malam, yang berakhir dengan kemenangan 3-0.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Brasil masih menanti lawan mereka di babak 32 besar, yang akan mereka hadapi di Houston pada hari Senin. FC Cincinnati akan kembali beraksi setelah jeda Piala Dunia pada 22 Juli.