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Neymar dilaporkan mundur dari pembicaraan dengan FC Cincinnati setelah bertemu dengan para petinggi klub
- Getty Images Sport
Percakapan yang sia-sia
The Athletic melaporkan bahwa Direktur Olahraga FC Cincinnati, Chris Albright, dan Presiden Jeff Berding mengunjungi Brasil pada bulan April untuk bertemu dengan Neymar dan ayahnya. Menurut media tersebut, Neymar bersedia pindah ke Ohio jika tawaran finansialnya memadai, namun belum ada tawaran konkret yang diajukan.
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Masih terbuka untuk MLS
Meskipun sudah tidak lagi menjalin pembicaraan dengan FC Cincinnati, Neymar tetap terbuka untuk bergabung dengan MLS jika situasinya tepat, menurut laporan tersebut. Kontraknya dengan Santos akan berakhir pada akhir tahun ini, dan ia telah mencetak enam gol serta empat assist dalam 15 penampilannya bersama klub tersebut.
Neymar telah mencetak 79 gol dalam 129 penampilan untuk timnas Brasil dan 216 gol liga dalam karier klubnya, di mana ia pernah membela beberapa klub terbesar di dunia — termasuk Barcelona dan PSG.
- Getty Images Sport
Sedang berlangsung
Neymar akhirnya kembali ke timnas Brasil—setelah absen membela tim tersebut pada tahun 2024 maupun 2025—dalam laga melawan Skotlandia pada Rabu malam, yang berakhir dengan kemenangan 3-0.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Brasil masih menanti lawan mereka di babak 32 besar, yang akan mereka hadapi di Houston pada hari Senin. FC Cincinnati akan kembali beraksi setelah jeda Piala Dunia pada 22 Juli.