Neymar dikabarkan menghabiskan 'hampir 24 jam bermain poker online dengan taruhan tinggi' setelah tidak diturunkan dalam pertandingan terakhir Santos karena 'pengelolaan beban kerja'

Ketertarikan Neymar terhadap poker sudah diketahui luas dan telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Sejak 2014, ia telah bertransisi dari seorang pemain biasa menjadi tokoh terkemuka di dunia perjudian, bahkan menamai anjingnya 'Poker' dan menjadi duta merek ternama untuk berbagai platform besar. Terlepas dari antusiasmenya, hobi ini telah bersinggungan dengan kehidupan profesionalnya dengan cara yang kontroversial. Pada Maret 2023, saat sedang memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki di PSG, ia terkenal kehilangan €1 juta hanya dalam dua jam selama siaran langsung. Baru-baru ini, pada 2024, ia mendapat kritik karena bermain poker online di ponselnya selama pesta untuk putrinya, Mavie.

Bintang Santos ini telah mengonfirmasi bahwa ia memang bermain dalam turnamen poker pada akhir pekan lalu, dengan mengatakan kepada LeoDias: "Sayangnya, beberapa hari terakhir ini, karena manajemen beban, saya tidak bisa bermain, jadi saya punya waktu untuk melakukan hal yang paling saya sukai, yaitu bermain poker sebentar, selain sepak bola."