Neymar dikabarkan menghabiskan 'hampir 24 jam bermain poker online dengan taruhan tinggi' setelah tidak diturunkan dalam pertandingan terakhir Santos karena 'pengelolaan beban kerja'
Sesi poker memicu kontroversi baru
Hasil imbang 0-0 Santos melawan Cruzeiro baru-baru ini menjadi sorotan karena absennya bintang andalan mereka. Meskipun klub secara resmi menyatakan pemain berusia 34 tahun itu absen karena "pengelolaan beban latihan" — sebuah protokol yang dirancang untuk memantau intensitas latihan dan mencegah cedera — laporan dari LeoDias mengungkap cerita yang berbeda. Dikabarkan bahwa sang penyerang menghabiskan sekitar 24 jam untuk mengikuti turnamen poker daring yang berlangsung dari Jumat hingga Minggu. Dengan biaya pendaftaran melebihi $5.000, Neymar dilaporkan melakukan setidaknya empat kali re-entry pada hari Sabtu saja, dengan total biaya lebih dari $20.000 hanya untuk tetap berada dalam permainan.
"Saatnya melakukan hal yang paling kusukai"
Ketertarikan Neymar terhadap poker sudah diketahui luas dan telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Sejak 2014, ia telah bertransisi dari seorang pemain biasa menjadi tokoh terkemuka di dunia perjudian, bahkan menamai anjingnya 'Poker' dan menjadi duta merek ternama untuk berbagai platform besar. Terlepas dari antusiasmenya, hobi ini telah bersinggungan dengan kehidupan profesionalnya dengan cara yang kontroversial. Pada Maret 2023, saat sedang memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki di PSG, ia terkenal kehilangan €1 juta hanya dalam dua jam selama siaran langsung. Baru-baru ini, pada 2024, ia mendapat kritik karena bermain poker online di ponselnya selama pesta untuk putrinya, Mavie.
Bintang Santos ini telah mengonfirmasi bahwa ia memang bermain dalam turnamen poker pada akhir pekan lalu, dengan mengatakan kepada LeoDias: "Sayangnya, beberapa hari terakhir ini, karena manajemen beban, saya tidak bisa bermain, jadi saya punya waktu untuk melakukan hal yang paling saya sukai, yaitu bermain poker sebentar, selain sepak bola."
Masa depan di kancah internasional masih belum pasti
Waktu terjadinya insiden terbaru ini sangat sensitif, mengingat Carlo Ancelotti sedang mempersiapkan tim nasional Brasil untuk laga persahabatan dan Piala Dunia 2026. Neymar tidak masuk dalam skuad terbaru, namun beberapa tokoh legendaris langsung membelanya, termasuk Romario.
Pahlawan Piala Dunia 1994 ini juga mendesak Ancelotti untuk mempertimbangkan kembali, dengan mengatakan: "Perhatikan, Pak. Seorang pemain bintang harus bermain. Tim nasional Brasil adalah yang terbaik. Persiapan Piala Dunia berlangsung selama sebulan, waktu yang cukup bagi seorang atlet untuk pulih. Lebih baik memiliki pemain bintang seperti Neymar, meskipun dia belum 100%, daripada memanggil orang lain. Bakat tidak boleh disia-siakan. Dan seorang pelatih tidak pernah bisa tanpa itu. Saya masih berharap melihat Neymar membuktikan di Kejuaraan Brasil bahwa dia layak berada di tim nasional dan membawa pulang gelar keenam."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Hasil imbang melawan Cruzeiro yang berada di posisi terbawah membuat Santos berada dalam posisi yang sulit. Saat ini mereka berada di peringkat ke-16 klasemen setelah hanya meraih satu kemenangan dari delapan pertandingan musim ini. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Remo-PA pada 2 April, dan Neymar diharapkan turun bermain serta langsung memberikan kontribusi untuk membantu timnya naik peringkat.