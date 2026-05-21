Zogaib menegaskan bahwa cedera tersebut tidak dianggap serius dan menyatakan keyakinannya bahwa Neymar masih bisa diturunkan untuk Brasil pekan depan.

"Neymar mengalami cedera betis ringan, yaitu pembengkakan," kata Zogaib kepada ge. "Namun, sesuai rencana kami, perkembangannya akan membuatnya fit pekan depan saat ia bergabung dengan tim nasional."

Neymar juga baru-baru ini menceritakan perjalanan emosional di balik kembalinya ia ke skuad Brasil setelah absen lama akibat cedera.

"Saya menangis selama beberapa jam, tidak mudah untuk sampai di sini," katanya kepada Santos TV. "Setelah nama saya diumumkan, Anda tahu bahwa semua itu layak untuk dilalui, semua usaha yang telah saya lakukan."

Penyerang ini juga berterima kasih kepada mereka yang terlibat dalam proses pemulihannya, sambil menambahkan: "Pemanggilan saya bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk semua orang yang menjadi bagian dari proses ini."