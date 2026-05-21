Neymar cedera lagi! Bintang Santos itu dipastikan absen karena cedera betis yang memicu kekhawatiran baru terkait partisipasinya di Piala Dunia
Santos mengonfirmasi cedera betis Neymar
Santos telah mengonfirmasi bahwa Neymar mengalami cedera betis ringan setelah pemeriksaan medis menunjukkan adanya pembengkakan sebesar 2 milimeter di betis kanannya. Hal ini diumumkan oleh Kepala Departemen Medis klub, Rodrigo Zogaib, pada Rabu. Waktu yang tidak tepat ini tentu menjadi pukulan bagi pemain berusia 34 tahun tersebut, yang baru saja kembali ke skuad Brasil setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera lutut serius yang dialaminya pada 2023.
Neymar telah absen dalam laga Copa Sudamericana Santos melawan San Lorenzo dan diperkirakan juga akan absen dalam pertandingan liga mendatang melawan Gremio. Penyerang ini kini berupaya keras untuk pulih sebelum bergabung dengan timnas Brasil pada 27 Mei. Santos dan CBF sama-sama memantau perkembangannya dengan cermat.
Santos tetap optimis terkait jadwal pemulihan Neymar
Zogaib menegaskan bahwa cedera tersebut tidak dianggap serius dan menyatakan keyakinannya bahwa Neymar masih bisa diturunkan untuk Brasil pekan depan.
"Neymar mengalami cedera betis ringan, yaitu pembengkakan," kata Zogaib kepada ge. "Namun, sesuai rencana kami, perkembangannya akan membuatnya fit pekan depan saat ia bergabung dengan tim nasional."
Neymar juga baru-baru ini menceritakan perjalanan emosional di balik kembalinya ia ke skuad Brasil setelah absen lama akibat cedera.
"Saya menangis selama beberapa jam, tidak mudah untuk sampai di sini," katanya kepada Santos TV. "Setelah nama saya diumumkan, Anda tahu bahwa semua itu layak untuk dilalui, semua usaha yang telah saya lakukan."
Penyerang ini juga berterima kasih kepada mereka yang terlibat dalam proses pemulihannya, sambil menambahkan: "Pemanggilan saya bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk semua orang yang menjadi bagian dari proses ini."
Cedera tersebut memunculkan pertanyaan baru terkait keputusan pemilihan pemain yang diambil Ancelotti
Kejadian ini semakin memperkuat sorotan terhadap keputusan Ancelotti untuk memasukkan Neymar ke dalam skuad akhir Brasil. Menurut ESPN, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa ia hanya ingin pemain yang benar-benar fit untuk dipilih. Kekhawatiran di kalangan staf pelatih diyakini berpusat pada apakah cedera tersebut dapat mengganggu jadwal latihan awal Neymar dan ketersediaannya untuk pertandingan persahabatan Brasil melawan Panama pada 31 Mei di Maracana. Neymar telah berlatih bersama tim medis pribadinya di Pusat Latihan Rei Pele milik Santos dalam upaya mempercepat pemulihannya.
Brasil menanti kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran Neymar menjelang pertandingan internasional
Neymar diperkirakan akan absen dalam laga terakhir Santos di babak penyisihan grup Copa Sudamericana melawan Deportivo Cuenca, karena klub memprioritaskan proses pemulihannya. Brasil akan menghadapi Panama dan Mesir sebelum mempersiapkan diri untuk laga-laga Grup C melawan Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Sementara itu, Neymar berharap dapat terhindar dari hambatan lebih lanjut saat ia berusaha kembali menjadi sosok kunci bagi Selecao di kancah internasional.