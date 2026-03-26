Neymar 'bukan seorang profesional yang luar biasa' seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, kata legenda Brasil Zico

Di dunia di mana bakat sering diukur dari gelar juara dan statistik, ikon Brasil Zico justru menyoroti tolok ukur yang berbeda saat mengevaluasi mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain, Neymar: profesionalisme. Dalam wawancara eksklusif dengan ESPN, ikon Selecao ini membandingkan Neymar dengan dua pemain yang mendefinisikan era modern, Messi dan Ronaldo, namun mencatat perbedaan krusial dalam pendekatan masing-masing terhadap permainan. Zico ingin Neymar bermain di Piala Dunia 2026, namun hanya jika ia dalam kondisi fisik dan mental 100%.

"Saya ingin dia pulih dan bermain, saya penggemarnya, Tuhan memberinya bakat yang hanya diberikan kepada sedikit orang," jelas Zico. "Dalam dunia yang saya bicarakan ini, ada Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Mereka bertiga. Namun, dua lainnya adalah profesional yang luar biasa. Dia belum menjadi salah satunya. Sepak bola telah memberinya segalanya, dan itulah masalahnya. Namun, dalam hal bakat, dia memiliki lebih dari siapa pun. Sudah cukup lama dia tidak tahu cara memanfaatkannya dengan baik."