Neymar 'bukan seorang profesional yang luar biasa' seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, kata legenda Brasil Zico
Belum memaksimalkan bakatnya?
Di dunia di mana bakat sering diukur dari gelar juara dan statistik, ikon Brasil Zico justru menyoroti tolok ukur yang berbeda saat mengevaluasi mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain, Neymar: profesionalisme. Dalam wawancara eksklusif dengan ESPN, ikon Selecao ini membandingkan Neymar dengan dua pemain yang mendefinisikan era modern, Messi dan Ronaldo, namun mencatat perbedaan krusial dalam pendekatan masing-masing terhadap permainan. Zico ingin Neymar bermain di Piala Dunia 2026, namun hanya jika ia dalam kondisi fisik dan mental 100%.
"Saya ingin dia pulih dan bermain, saya penggemarnya, Tuhan memberinya bakat yang hanya diberikan kepada sedikit orang," jelas Zico. "Dalam dunia yang saya bicarakan ini, ada Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Mereka bertiga. Namun, dua lainnya adalah profesional yang luar biasa. Dia belum menjadi salah satunya. Sepak bola telah memberinya segalanya, dan itulah masalahnya. Namun, dalam hal bakat, dia memiliki lebih dari siapa pun. Sudah cukup lama dia tidak tahu cara memanfaatkannya dengan baik."
Masalah terkait kebugaran dan konsistensi
Keputusan pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti untuk tidak memasukkan Neymar ke dalam skuad bulan Maret telah memicu kontroversi hebat di seluruh Amerika Selatan. Meskipun pemain berusia 34 tahun itu telah lama absen dari panggung internasional akibat cedera lutut serius pada akhir 2023, publik Brasil dan para mantan pemain tetap terpecah pendapat mengenai kontribusinya. Siklus cedera yang berulang ini, menurut Zico, berkaitan langsung dengan gaya hidup dan persiapan fisik Neymar. Zico berpendapat bahwa manajer mana pun, termasuk Ancelotti, harus memprioritaskan keandalan seorang pemain sebelum memasukkannya ke dalam skuad untuk turnamen besar seperti Piala Dunia.
Dia mengatakan: "Itu tergantung pada kondisi Neymar. Biarkan dia bermain 10 pertandingan berturut-turut untuk Santos, lalu Anda bisa melakukan evaluasi. Namun, dalam dua atau tiga tahun terakhir, kapan dia pernah bermain sebanyak itu? Dia tidak pernah melakukannya. Itulah masalahnya, yaitu kesehatannya. Dan masalah cedera yang dialaminya semakin parah. Cedera semakin sering terjadi."
Membandingkan dengan tahun 1986
Berbicara menjelang laga persahabatan Brasil melawan Prancis di Boston, Ancelotti menanggapi perdebatan yang sedang berlangsung mengenai absennya Neymar, dengan menegaskan bahwa meskipun ia menghormati opini publik, perannya adalah mengambil keputusan yang pragmatis demi kepentingan tim. "Sepak bola bukanlah ilmu pasti," kata Ancelotti, membela keputusannya untuk menepikan penyerang Santos tersebut. Sikap ini sejalan dengan pandangan Zico, yang mengenang perjuangannya sendiri dalam menjaga kebugaran selama Piala Dunia 1986. Zico mengingatkan bahwa pengalaman pribadinya menunjukkan mengapa seorang pelatih harus memprioritaskan keandalan fisik daripada daya tarik bintang, terutama ketika seorang pemain belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan kompetisi tingkat elit.
"Saya belajar, dari kasus saya sendiri, bahwa saya tidak bisa ikut Piala Dunia 1986; saya mengalami cedera lutut serius, saya tidak memiliki konsistensi, saya tidak mendapatkan kepercayaan pelatih untuk dimainkan sejak awal, dan dengan segala alasannya, dia memiliki kriteria," akui Zico. "Ini soal memahami apa yang dipikirkan Ancelotti. Dan dia mungkin tidak akan memainkannya. Dari luar, semuanya terlihat mudah. Kita semua punya tim nasional masing-masing."
Dampak psikologis dari cedera
Selain keterbatasan fisik, Zico menyoroti hambatan mental yang muncul ketika seorang pemain tidak lagi bisa mempercayai tubuhnya sendiri. Ia memperingatkan bahwa Neymar tampaknya sedang memasuki fase di mana cedera ringan semakin sering terjadi karena tubuh berusaha mengimbangi kerusakan sebelumnya, sebuah siklus yang pada akhirnya menyebabkan Zico sendiri pensiun dari lapangan.
"Seringkali kita yang mengalami hal ini takut untuk mengejar bola yang lebih keras, kita takut. Saya berhenti bermain karena itu. Saya mulai mengalami masalah otot, betis. Saya tidak tahan lagi, saya tidak bisa berlatih lagi. Saya, yang sangat menyukai latihan, tidak bisa lagi, saya berkata sudah waktunya untuk berhenti," tutup Zico.