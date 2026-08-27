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Neymar buka suara soal absennya yang mengejutkan saat Santos menelan kekalahan telak dari rivalnya, Palmeiras, di Copa do Brasil
Flaco Lopez menghukum Peixe
Santos disingkirkan dengan mudah pada leg pertama Copa do Brasil hari Rabu ketika Palmeiras memanfaatkan absennya Neymar untuk mengamankan kemenangan 3-0. Flaco Lopez membawa tuan rumah unggul lewat tembakan jarak jauh sebelum Andreas Pereira memaksimalkan bola muntah tepat sebelum turun minum. Lopez kemudian memastikan hasil tersebut tanpa keraguan lewat sundulan tajam pada babak kedua dari umpan Agustin Giay untuk memberi Palmeiras keunggulan yang sangat meyakinkan.
- O JOGO PHOTO PRESS
Neymar jelaskan keputusan soal pelatih
Nomor 10 itu, yang masuk dalam skuad sementara yang dibawa bepergian sebelum dicoret dari daftar tim final pada hari pertandingan, segera meredam spekulasi soal kebugarannya dan menegaskan bahwa absennya disebabkan rotasi skuad. Menyapa para pendukung secara langsung, ia mengatakan dalam komentar pada sebuah unggahan Instagram: "Saya siap bermain! Itu adalah keputusan staf pelatih, karena rangkaian pertandingan yang kami miliki."
Jadwal padat memaksa rotasi
Keputusan untuk mengistirahatkan sang penyerang diambil setelah jadwal yang melelahkan, yang membuatnya tampil penuh selama 90 menit dalam tiga pertandingan beruntun melawan Macara, Vasco da Gama, dan Mirassol. Dengan Neymar menepi dan Gabigol tetap berada di bangku cadangan hingga babak kedua, Santos kesulitan membongkar lini belakang Palmeiras yang solid dan menciptakan sangat sedikit peluang di sepertiga akhir. Palmeiras sebenarnya bisa memperlebar keunggulan lebih jauh lagi, tetapi Giay dan Mauricio sama-sama menyia-nyiakan peluang satu lawan satu yang jelas melawan kiper Santos.
- Rainier Moura
Tantangan berat menanti di depan
Santos harus segera bangkit menjelang derby tandang yang berat melawan Corinthians di Campeonato Brasileiro akhir pekan ini. Tim asuhan Cuca kemudian menghadapi tugas berat untuk membalikkan defisit tiga gol saat menjamu Palmeiras di Vila Belmiro pada leg kedua, lalu bertandang ke Internacional. Kembalinya Neymar ke susunan pemain inti sangat penting untuk memulihkan ketajaman lini serang dan menyelamatkan kiprah klub di ajang piala.
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