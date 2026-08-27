Keputusan untuk mengistirahatkan sang penyerang diambil setelah jadwal yang melelahkan, yang membuatnya tampil penuh selama 90 menit dalam tiga pertandingan beruntun melawan Macara, Vasco da Gama, dan Mirassol. Dengan Neymar menepi dan Gabigol tetap berada di bangku cadangan hingga babak kedua, Santos kesulitan membongkar lini belakang Palmeiras yang solid dan menciptakan sangat sedikit peluang di sepertiga akhir. Palmeiras sebenarnya bisa memperlebar keunggulan lebih jauh lagi, tetapi Giay dan Mauricio sama-sama menyia-nyiakan peluang satu lawan satu yang jelas melawan kiper Santos.