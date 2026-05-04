Neymar bersedia duduk di bangku cadangan timnas Brasil demi mewujudkan impiannya di Piala Dunia, sementara Casemiro menegaskan bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih yang tepat untuk menangani sang bintang yang sering dilanda cedera

Masalah cedera yang terus-menerus telah membuat Neymar absen dari tim nasional sejak 2023, jauh sebelum Carlo Ancelotti mengambil alih jabatan sebagai pelatih Selecao. Meskipun terus-menerus absen karena masalah kebugaran, Ancelotti belum menutup kemungkinan untuk memasukkan pemain berusia 34 tahun itu ke dalam skuad untuk kompetisi musim panas nanti. Kemungkinan kecil sang penyerang akan diturunkan sebagai starter karena absennya yang cukup lama, namun gelandang Casemiro, salah satu tokoh senior tim, menegaskan bahwa rekan setimnya itu tidak perlu menjadi bintang utama.

Menurut saya, Neymar tidak pernah memiliki masalah seperti itu. Dia bahkan memiliki usia dan pengalaman untuk menjadi salah satu kapten tim nasional," kata Casemiro kepada ESPN. "Dan dia tidak pernah peduli soal itu di tim nasional. Dia selalu berkata: 'berikan bola kepadaku, mari bersenang-senang dan bermain sepak bola. Dan, bro, itulah aku. Aku ingin bersenang-senang di lapangan, aku ingin menikmati waktu di lapangan.' Dan Neymar selalu menunjukkan hal itu.

"Neymar tidak pernah memiliki peran yang ingin tampil garang. Neymar selalu menjadi orang yang ingin bersenang-senang di lapangan. Dan menurutku, jika kamu berbicara dengannya tentang keinginannya untuk bermain di Piala Dunia, dan kamu mengusulkan—jika Ancelotti mengusulkan [peran cadangan] kepadanya—aku pikir dia akan ingin bergabung dengan tim nasional, karena dia ingin [bermain di Piala Dunia]. Lalu dia sampai di sana dan menunjukkan itu di lapangan serta dalam latihan."