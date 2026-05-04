Neymar bersedia duduk di bangku cadangan timnas Brasil demi mewujudkan impiannya di Piala Dunia, sementara Casemiro menegaskan bahwa Carlo Ancelotti adalah pelatih yang tepat untuk menangani sang bintang yang sering dilanda cedera
Neymar tidak perlu menjadi bintang utama bagi Brasil
Masalah cedera yang terus-menerus telah membuat Neymar absen dari tim nasional sejak 2023, jauh sebelum Carlo Ancelotti mengambil alih jabatan sebagai pelatih Selecao. Meskipun terus-menerus absen karena masalah kebugaran, Ancelotti belum menutup kemungkinan untuk memasukkan pemain berusia 34 tahun itu ke dalam skuad untuk kompetisi musim panas nanti. Kemungkinan kecil sang penyerang akan diturunkan sebagai starter karena absennya yang cukup lama, namun gelandang Casemiro, salah satu tokoh senior tim, menegaskan bahwa rekan setimnya itu tidak perlu menjadi bintang utama.
Menurut saya, Neymar tidak pernah memiliki masalah seperti itu. Dia bahkan memiliki usia dan pengalaman untuk menjadi salah satu kapten tim nasional," kata Casemiro kepada ESPN. "Dan dia tidak pernah peduli soal itu di tim nasional. Dia selalu berkata: 'berikan bola kepadaku, mari bersenang-senang dan bermain sepak bola. Dan, bro, itulah aku. Aku ingin bersenang-senang di lapangan, aku ingin menikmati waktu di lapangan.' Dan Neymar selalu menunjukkan hal itu.
"Neymar tidak pernah memiliki peran yang ingin tampil garang. Neymar selalu menjadi orang yang ingin bersenang-senang di lapangan. Dan menurutku, jika kamu berbicara dengannya tentang keinginannya untuk bermain di Piala Dunia, dan kamu mengusulkan—jika Ancelotti mengusulkan [peran cadangan] kepadanya—aku pikir dia akan ingin bergabung dengan tim nasional, karena dia ingin [bermain di Piala Dunia]. Lalu dia sampai di sana dan menunjukkan itu di lapangan serta dalam latihan."
"Tak ada pelatih yang lebih baik" daripada Ancelotti bagi bintang Santos
Yang memegang kendali selama masa transisi ini adalah Ancelotti, seorang manajer yang terkenal karena kemampuannya mengelola ego-ego besar dan rotasi skuad yang rumit. Gelandang United, Casemiro, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pelatih asal Italia tersebut, dengan menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang lebih mampu menangani pemain sekelas Neymar dengan profil kebugarannya. Rekam jejak kesuksesan Ancelotti bersama para bintang veteran di Real Madrid dan AC Milan menjadi acuan tentang bagaimana Brasil dapat memanfaatkan Neymar secara efektif.
Casemiro memuji manajernya, mengatakan: "Saya pikir Anda harus berbicara [dengan Neymar] dan Anda akan datang dan berkata: lihat, Anda tidak akan bermain sebanyak itu, tapi lihat, dalam pertandingan tertentu, Anda akan menjadi kunci selama 20 menit, 30 menit. Atau Anda akan bermain di pertandingan itu. Saya pikir itu hanya percakapan.
"Jadi, saya ulangi, ini bukan soal apa yang dipikirkan Ancelotti. Jadi menurut saya, keputusan itu ada di tangan Ancelotti, dan tidak ada pelatih di dunia ini yang lebih berpengalaman untuk menangani situasi seperti itu. Jadi, saya yakin keputusan yang dia ambil akan selalu demi kepentingan terbaik tim."
"Neymar tidak perlu membuktikan apa pun," kata Casemiro
Casemiro mengakui bahwa pembicaraan yang terus-menerus mengenai posisi Neymar di tim nasional Brasil sudah mulai membosankan, namun ia menegaskan bahwa ia tidak pernah menghindar dari topik tersebut.
“Ini menjengkelkan karena semua orang membicarakan [Neymar di Piala Dunia], semua orang bertanya, dan semua orang menjawab. Terutama saya. Sejujurnya, saya adalah teman Neymar — saya sudah mengenalnya sejak dia berusia 12 tahun. Namun menurut saya, hal ini sangat jelas: Neymar tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun,” kata Casemiro. “Semuanya tergantung pada apakah dia bisa mendekati kondisi fisik terbaiknya. Karena dalam hal bakat, tidak perlu diperdebatkan lagi betapa hebatnya dia sebagai pemain.”
Kebugaran tetap menjadi rintangan terakhir
Meskipun bakat Neymar tak terbantahkan, kondisi fisiknya tetap menjadi perhatian utama bagi staf pelatih Brasil. Setelah baru-baru ini kembali beraksi bersama Santos, sang penyerang masih berupaya menemukan performa terbaiknya. Casemiro mengakui bahwa meskipun perdebatan ini bisa terasa "mengganggu," kenyataannya situasi ini sepenuhnya bergantung pada apakah tubuh Neymar mampu menahan beban berat Piala Dunia setelah mengalami beberapa cedera serius.
Casemiro menambahkan: "Pertanyaan besarnya di sini adalah soal fisik. Saya mengerti staf pelatih sedang menganalisis hal ini dan Ancelotti telah menjelaskannya dengan jelas dalam wawancara. Saya penggemar berat Neymar dan dia tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun. Jika dia dalam kondisi fisik yang baik, maka tidak ada diskusi. Dia harus ikut. Dia adalah bintang, pemain andalan tim. Tapi terserah dia untuk menjaga kebugaran fisiknya." Manajer Santos, Cuca, baru-baru ini membela pemain andalannya, dengan menyatakan bahwa Neymar semakin kuat meskipun penampilannya kurang menonjol di kompetisi kontinental.