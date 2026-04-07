Neymar berpotensi mengambil alih lapangan latihan Santos setelah terungkapnya detail mengejutkan mengenai utang sebesar £13 juta yang harus dibayarkan kepada bintang Brasil tersebut
Laporan keuangan disetujui di tengah beredarnya dokumen yang bocor
Menurut laporan dari Estadãodan Sport Insider, Santos secara resmi mengakui utang sebesar £13 juta kepada NR Sports, perusahaan hak citra yang dikelola oleh ayah sang pemain. Pengakuan ini terungkap hanya beberapa jam sebelum Dewan Deliberatif klub mengadakan rapat pada hari Senin untuk menyetujui laporan keuangan tahun 2025. Dewan menyetujui laporan keuangan tersebut dengan 109 suara setuju, 37 menentang, dan satu abstain, sehingga presiden Marcelo Teixeira memperoleh tingkat persetujuan sebesar 74%. Namun, sidang tersebut dibayangi oleh rincian amandemen kontrak yang ditandatangani pada 30 Desember, yang menyoroti beban berat yang ditanggung klub.
Ketentuan pembayaran dan sanksi atas keterlambatan pembayaran
Kewajiban besar tersebut dibagi menjadi dua bagian. Klub harus terlebih dahulu membayar £4 juta dalam lima angsuran bulanan sebesar £760.000 antara Januari dan Mei 2026, tanpa penyesuaian nilai uang. Setelah itu, sisa £9 juta harus dilunasi melalui 43 angsuran bulanan sebesar £200.000 mulai Juni, namun bagian ini akan disesuaikan dengan inflasi menggunakan indeks IPCA/FGV. Tujuan utamanya adalah melunasi utang tersebut pada awal 2030. Yang terpenting, jika Santos melewatkan satu kali angsuran saja, klub telah menyetujui klausul percepatan yang memaksa mereka untuk segera membayar seluruh saldo sebesar £9 juta secara tunai.
Lapangan latihan yang terancam dan hubungan politik
Untuk menjamin perjanjian ini, Santos telah menawarkan CT Meninos da Vila, markas akademi pemuda mereka yang terkenal, sebagai jaminan hukum yang sah. Jika klub gagal melunasi utang tersebut, perwakilan penyerang berusia 34 tahun itu berpotensi mengambil alih properti tersebut. Kontrak tersebut juga memuat ketentuan politik yang ketat untuk melindungi para kreditor. Utang harus dilunasi sepenuhnya segera jika Teixeira gagal terpilih kembali pada Desember 2026, atau jika klub memutuskan untuk beralih ke struktur kepemilikan korporat. Hal ini membuat klub sepenuhnya bergantung pada kepemimpinan saat ini dan membatasi fleksibilitas administratif mereka dalam beberapa tahun ke depan.
Meningkatnya total utang
Gambaran keuangan secara keseluruhan masih suram, karena total utang klub telah melonjak menjadi £146 juta. Kewajiban jangka pendek telah mencapai £53 juta, dan gaji yang belum dibayarkan melonjak menjadi lebih dari £2 juta pada akhir tahun 2025. Meskipun menghadapi kendala keuangan yang berat ini, sang pemain tetap sangat terikat dengan klub yang telah ia dukung sejak kecil.