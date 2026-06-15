Neymar berpotensi absen di SELURUH babak penyisihan grup Piala Dunia seiring terungkapnya rencana Brasil untuk penyerang yang cedera tersebut

Tim medis dan staf pelatih Brasil telah mencapai kesepakatan mengenai keterlibatan Neymar pada fase awal Piala Dunia: kehati-hatian adalah satu-satunya langkah yang tepat.

Meskipun ada desakan agar sang bintang kembali ke susunan pemain inti, saat ini tidak ada indikasi bahwa ia akan diturunkan dalam pertandingan mendatang melawan Haiti di Philadelphia.

Menurut ESPN, Brasil bertekad untuk menghindari kemunduran yang dapat mengakhiri turnamennya lebih awal. Neymar belum berlatih di bawah asuhan Carlo Ancelotti sejak tiba di Granja Comary pada 27 Mei, dan perintah dari staf pelatih adalah memastikan ia tidak mengalami kemunduran dengan kembali ke latihan intensif terlalu cepat.