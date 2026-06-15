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Neymar berpotensi absen di SELURUH babak penyisihan grup Piala Dunia seiring terungkapnya rencana Brasil untuk penyerang yang cedera tersebut
Kewaspadaan tetap menjadi prioritas bagi Selecao
Tim medis dan staf pelatih Brasil telah mencapai kesepakatan mengenai keterlibatan Neymar pada fase awal Piala Dunia: kehati-hatian adalah satu-satunya langkah yang tepat.
Meskipun ada desakan agar sang bintang kembali ke susunan pemain inti, saat ini tidak ada indikasi bahwa ia akan diturunkan dalam pertandingan mendatang melawan Haiti di Philadelphia.
Menurut ESPN, Brasil bertekad untuk menghindari kemunduran yang dapat mengakhiri turnamennya lebih awal. Neymar belum berlatih di bawah asuhan Carlo Ancelotti sejak tiba di Granja Comary pada 27 Mei, dan perintah dari staf pelatih adalah memastikan ia tidak mengalami kemunduran dengan kembali ke latihan intensif terlalu cepat.
- AFP
Jadwal pemulihan untuk cedera betis
Neymar saat ini sedang menjalani proses pemulihan dari cedera betis tingkat dua yang dialaminya saat bermain untuk Santos pada 17 Mei. Meskipun ia baru-baru ini meningkatkan intensitas latihannya di gym—sebuah tanda positif bahwa pemulihannya terus membaik—ia masih jauh dari kondisi prima untuk bertanding dan belum bisa kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya di lapangan.
Rencananya, pemain berusia 32 tahun ini akan turun ke lapangan minggu ini untuk latihan individu, tetapi ia baru akan diizinkan mengikuti sesi latihan tim penuh setelah staf medis memastikan bahwa ia tidak lagi merasakan sakit.
Mengingat ia belum bermain dalam pertandingan kompetitif selama lebih dari sebulan, kurangnya ritme menjadi faktor utama dalam proses pengambilan keputusan.
Rencana untuk babak gugur
Di dalam tim, Brasil kini sedang menyusun jadwal agar Neymar bisa pulih tepat waktu untuk babak gugur Piala Dunia. Strategi ini secara efektif membuatnya absen dalam laga melawan Haiti dan membuat statusnya diragukan untuk pertandingan terakhir fase grup melawan Skotlandia di Miami pada 24 Juni.
Pendekatan konservatif ini hanya akan dipertahankan jika hasil Selecao memungkinkan kemewahan seperti itu di lapangan.
Ancelotti sangat ingin pemain terbaiknya tersedia, tetapi menolak untuk mengorbankan kesehatan sang pemain. Pelatih asal Italia itu baru-baru ini menjelaskan keputusannya untuk mempertahankan bintang yang cedera itu dalam skuad, dengan menyatakan: "Neymar bekerja sangat keras untuk pulih secepat mungkin. Ketika kami memanggil Neymar, kami melakukannya bukan hanya karena kualitas teknisnya, yang tidak dapat disangkal. Tetapi juga karena pengalamannya, teladan yang dapat ia berikan bagi para pemain muda di tim."
- Getty Images Sport
Ujian akhir semakin dekat
Tim medis belum menutup kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan pencitraan baru dalam beberapa hari ke depan guna memastikan apakah perawatan intensif tersebut telah berhasil menyembuhkan otot betisnya. Hasil pemeriksaan ini akan menentukan apakah Neymar dapat mempercepat proses pemulihannya untuk kembali ke lapangan atau harus melanjutkan rehabilitasi sendirian di gym.
Pada akhirnya, Brasil sedang mempertimbangkan antara kehati-hatian jangka pendek dan keuntungan jangka panjang. Dengan atau tanpa pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Selecao harus memastikan lolos ke babak 32 besar, di mana mereka berharap Neymar yang telah beristirahat penuh dan pulih sepenuhnya akan siap memimpin perjuangan mereka untuk meraih gelar juara dunia keenam.