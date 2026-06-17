AFP
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Neymar berlatih sendirian di kamp Piala Dunia Brasil untuk pertama kalinya setelah 'melangkah lebih jauh' dalam upaya pemulihan cedera
Kemajuan yang signifikan di New Jersey
Neymar, yang telah absen selama sebulan akibat cedera betis kanan, keluar dari ruang gym dan menuju pinggir lapangan pada hari Selasa, menurut laporan ESPN. Ini menandai sesi pertamanya di lapangan rumput sejak skuad Brasil tiba di markas mereka di Morristown, New Jersey. Melihat penyerang legendaris itu kembali mengenakan sepatu bola merupakan kabar gembira bagi negara yang sangat ingin melihat ikon mereka kembali beraksi.
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) memberikan kabar terbaru yang optimis mengenai kondisinya, dengan menyatakan bahwa Neymar “telah mengambil langkah lain dalam proses pemulihannya” melalui kehadirannya di lapangan latihan. Rekaman yang dirilis oleh CBF memperlihatkan mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu melakukan latihan lari pertamanya sejak cedera dan berlatih secara intensif bersama salah satu anggota staf pelatih Carlo Ancelotti.
- AFP
Babak gugur: target yang realistis
Meskipun masuk dalam daftar pemain akhir untuk turnamen tersebut, Neymar tiba di kamp pelatihan dengan tanda tanya besar terkait kebugarannya setelah mengalami cedera betis saat bermain untuk Santos pada 17 Mei. Saat ini ia sedang dalam proses pemulihan dari cedera otot derajat II, sebuah diagnosis yang membutuhkan penanganan cermat dari tim medis untuk menghindari kemunduran lebih lanjut.
Media Brasil menyebutkan bahwa staf medis sedang fokus pada rencana jangka panjang, dengan tujuan utama memastikan pemain berusia 34 tahun itu dalam kondisi prima untuk babak gugur. Hal ini secara efektif akan membuatnya absen dari sisa pertandingan Brasil di Grup C melawan Haiti dan Skotlandia. ESPN melaporkan bahwa Neymar menjalani pemeriksaan medis terbaru pada hari Senin untuk memantau proses penyembuhan ototnya, meskipun CBF belum secara resmi mengonfirmasi hasil tersebut.
Ancelotti mendukung Neymar yang 'tak terbantahkan'
Neymar menyaksikan dari bangku cadangan saat Brasil bermain imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Maroko pada Sabtu lalu, meskipun ia tidak mengenakan seragam karena masih menjalani rehabilitasi. Pelatih kepala Ancelotti tetap yakin bahwa bintang utamanya itu akan segera kembali bergabung dalam latihan bersama seluruh skuad, sambil menekankan bahwa kehadirannya di kamp pelatihan memiliki tujuan yang lebih dari sekadar keajaiban permainannya di lapangan.
"Neymar sedang bekerja sangat keras untuk pulih secepat mungkin," kata Ancelotti sebelum pertandingan melawan Maroko. "Harapan kami adalah ia akan pulih dan bergabung kembali dengan tim minggu depan. Saat kami memasukkannya ke dalam skuad, kami melakukannya karena kemampuan teknisnya yang tak terbantahkan. Namun, kami juga menginginkannya karena pengalamannya dan teladan yang ia berikan bagi para pemain muda di tim."
- AFP
Mengakhiri masa absen yang cukup lama di kancah internasional
Bagi Neymar, Piala Dunia ini menjadi ujian pribadi yang berat setelah masa-masa sulit akibat cedera. Ia belum pernah bermain untuk tim nasional senior sejak 17 Oktober 2023, saat ia mengalami robekan parah pada ligamen anterior cruciatum (ACL) dan meniskus dalam laga kualifikasi melawan Uruguay. Cedera tersebut memicu masa istirahat yang panjang, di mana bintang Santos ini harus absen selama sekitar 700 hari akibat berbagai masalah kebugaran dan siklus pemulihan. Ia diperkirakan akan tetap menjadi penonton saat Brasil menghadapi Haiti pada hari Jumat.