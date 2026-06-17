Neymar berlatih sendirian di kamp Piala Dunia Brasil untuk pertama kalinya setelah 'melangkah lebih jauh' dalam upaya pemulihan cedera

Neymar, yang telah absen selama sebulan akibat cedera betis kanan, keluar dari ruang gym dan menuju pinggir lapangan pada hari Selasa, menurut laporan ESPN. Ini menandai sesi pertamanya di lapangan rumput sejak skuad Brasil tiba di markas mereka di Morristown, New Jersey. Melihat penyerang legendaris itu kembali mengenakan sepatu bola merupakan kabar gembira bagi negara yang sangat ingin melihat ikon mereka kembali beraksi.

Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) memberikan kabar terbaru yang optimis mengenai kondisinya, dengan menyatakan bahwa Neymar “telah mengambil langkah lain dalam proses pemulihannya” melalui kehadirannya di lapangan latihan. Rekaman yang dirilis oleh CBF memperlihatkan mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu melakukan latihan lari pertamanya sejak cedera dan berlatih secara intensif bersama salah satu anggota staf pelatih Carlo Ancelotti.